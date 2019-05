Barteková: Breakdance ako olympijský šport je pre mňa niečo nepredstaviteľné

Častou témou súčasnosti je v športovom zákulisí zaraďovanie nových športov do programu olympijských hier.

5. máj 2019 o 14:49 SITA

Organizátori OH 2024 v Paríži by v ňom chceli mať breakdance, bola by to premiéra tejto súčasti tanečného odvetvia pod piatimi kruhmi. Definitíva by mala byť známa v decembri 2020. Breakdance mal úspech v októbri 2018 ako súčasť olympijských hier mládeže v argentínskom Buenos Aires.

Nepredstaviteľné ale zaujímavé

K tejto téme nedávno prezentovala svoj názor aj slovenská reprezentantka v športovej streľbe a členka Medzinárodného olympijského výboru Danka Barteková.

Prečítajte si tiež: Cez objektív: Finále Slovnaft Cupu skončilo divokou oslavou Spartaka

„Breakdance ako olympijský šport je pre mňa niečo nepredstaviteľné, ale na druhej strane som bola svedkom tohto športu v Buenos Aires a musím priznať, že to bol jeden z najlepších zážitkov, ktorý som na OH mládeže zažila,“ uviedla skeetarka úspešná nielen na strelnici, ale aj diplomatickom poli, a pokračovala:

„Nemôžem to však posudzovať len ako tradičný športovec, ktorý OH vníma viac cez Grécko, antiku, tradíciu a radšej vidí zápasenie ako breakdance. Keď sa na to pozriem očami dnešného mladého človeka, ktorého majú olympijské hry osloviť a motivovať, tak breakdance má svoje opodstatnenie. Ak bude olympijským športom, veľmi rada sa naň pôjdem pozrieť a sama sa nechám presvedčiť, či ma alebo nemá miesto na olympiáde.“

Aj videohry

Prečítajte si tiež: Dobrovoľní aj profesionálni hasiči sa predstavili v Trnave na námestí

Onedlho by sa vrcholnom športovom podujatí mohli objaviť aj videohry. Hranie počítačových hier je na svete mimoriadne populárne a najmä je to obrovský biznis. Pred nejakým časom sa témou ich zaradenia vážne zaoberal predseda organizačného výboru parížskych hier a bývalý úspešný vodný slalomár Tony Estanguet.

„Ešporty sú kontroverzná téma. Tento šport síce vyžaduje len jeden sval na ruke, ale na druhej strane musia byť aj títo hráči dobre trénovaní a mať fyzickú kondíciu, aby sa zvládli sústrediť. To platí napríklad aj u nás v streľbe. Ja osobne si myslím, že ešporty by mali byť súčasťou OH, ale len ako nejaká sprievodná akcia na pritiahnutie ľudí, ktorých to môže motivovať, aby sa začali venovať nejakému športu. Neviem si predstaviť olympijského víťaza v tomto odvetví,“ dodala D. Barteková.