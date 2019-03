Aktérov predaja emisií Trnavskej teplárenskej súd oslobodil

Trnavskú teplárenskú, ktorá si uplatňovala náhradu škody za približne 900-tisíc eur, súd odkázal na civilný proces.

15. mar 2019 o 9:03 SITA

TRNAVA. Okresný súd v Trnave dnes oslobodil všetkých štyroch obžalovaných v prípade predaja emisných kvót Trnavskej teplárenskej spred desiatich rokov.

Medzi obžalovanými z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku boli aj bývalý generálny riaditeľ podniku Peter H. a ekonomický riaditeľ Ivan G., ktorí podpísali zmluvy o predaji emisných kvót za cenu, ktorá bola výrazne nižšia ako obvyklá. Rozsudok súdu nie je právoplatný, prokurátor sa proti nemu odvolal.

Náhrada škody

Trnavskú teplárenskú, ktorá si uplatňovala náhradu škody za približne 900-tisíc eur, súd odkázal na civilný proces.



Manažéri Trnavskej teplárenskej ako nominanti Slovenskej národnej strany v rokoch 2008 a 2009 podpísali zmluvy o predaji emisných kvót za 650-tisíc eur spoločnosti WMJ company, ktorá ich následne za približne 1,5 milióna eur predala českej spoločnosti ČEZ. Obaja sa bránili tým, že len vykonali rozhodnutie predstavenstva spoločnosti, ktoré predaj emisií schválilo všetkými hlasmi.

Prečítajte si tiež: Most budú znova opravovať, tentokrát sa doň pustia zospodu

Podľa vtedajšieho ekonomického riaditeľa Ivana G. boli dokonca povinní uznesenie o predaji emisií vykonať. Podľa jeho tvrdenia v tom čase neexistovali žiadne striktné pravidlá pre obchodovanie s emisiami.



„Keby som vedel, čo predaj emisných kvót spôsobí, tak by som ich nepredával, dodnes by som bol generálnym riaditeľom a ešte by mi všetci tlieskali. Chcel som zarobiť peniaze pre Trnavskú teplárenskú,“ povedal v záverečnom slove Peter H., ktorý rovnako ako ďalší obžalovaní spáchanie trestného činu od začiatku popieral. Obom bývalým funkcionárom teplární hrozili dlhoročné tresty odňatia slobody. Trnavská teplárenská sa o vzniknutej škode dozvedela až od policajtov, predtým žiadnu škodu v súvislosti s predajom emisií neevidovala.



Trnavská teplárenská spoločnosť mala každý rok z ministerstva životného prostredia k dispozícii emisné kvóty približne 50-tisíc ton, jej reálna spotreba však bola len v 1 500 – 2 000 ton. Prebytočné kvóty mohla preto predávať, trh s emisiami však bol nestály a cena sa menila zo dňa na deň. Trnavská teplárenská akceptovala ceny, ktoré jej ponúkla spoločnosť WMJ company.

Aj konateľ firmy

Okrem dvoch štatutárov Trnavskej teplárenskej spoločnosti je medzi obžalovanými aj bývalý konateľ firmy, ktorá emisné kvóty nakupovala. Predstaviteľ ďalšej súkromnej spoločnosti čelí obžalobe pre prečin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, ktorý súvisí s predajom emisných kvót.

Prečítajte si tiež: Stanice pred rokmi vynovili, teraz tam nestoja žiadne vlaky

Obaja svoju vinu od začiatku odmietali, prvostupňový súd ich taktiež oslobodil. O odvolaní prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave bude rozhodovať Krajský súd v Trnave.



Emisnými kvótami sú stanovené limity pre vypúšťanie skleníkových plynov do ovzdušia, ktoré majú k dispozícii jednotlivé krajiny alebo priemyselné podniky. Ak vypustia do ovzdušia menej škodlivých látok, ako im umožňujú kvóty, tak prebytočné limity môžu predať.