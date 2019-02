V Hlohovci zachraňovali z Váhu topiacu sa ženu

Rušno bolo v Hlohovci krátko pred obedom. Pri Váhu pod mostom sa začali zbiehať policajti, hasiči aj sanitky.

27. feb 2019 o 12:35 Stanislav Cibulka

Podla zatiaľ zistených ifnormácii boli všetky pohotovostné jednotky privolané k topiacej sa žene vo Váhu. Ako sa do rieky dostala, zatiaľ nie je jasné.

Vo vode ju spozorovali dvaja okolidúci, ktorí neváhali a vhrli sa za ňou do vody. Po príchode hasičov na miesto jeden z nich ženu držal pri brehu a za pomoci hasičov ju dostal na breh. To už na mieste boli aj policajti spolu so záchranármi.

Podľa dostupných informácii sa ženu po prenesení do sanitky podarilo stabilizovať a so záchranármi komunikovala, no na to, ako sa dostala do rieky, si údajne nepamätala.