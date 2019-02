Ľahšie cestovanie medzi krajmi: Veľký zlom má prísť o dva roky

Memorandum o spolupráci pri organizácii verejnej dopravy podpísali župani Trnavského a Bratislavského kraja ešte vlani v októbri. Najprv by chceli zintegrovať vlaky, autobusy majú nasledovať v roku 2021.

20. feb 2019 o 8:17 Lenka Štepáneková

BRATISLAVA/TRNAVA. Z Trnavského do Bratislavského kraja sa podľa rôznych prepočtov denne prepravuje asi 50-tisíc ľudí za prácou alebo štúdiom. Okrem cestujúcich z Trnavy a okolitých obcí netreba zabúdať na čulú dopravu zo Záhoria či Šamorína.

Prečítajte si tiež: Narkomana zastavili počas bežnej kontroly, políciu naviedol na dílera

Práve týmto ľuďom by mal dochádzanie zjednodušiť spoločný, vnútorne previazaný integrovaný dopravný systém. K jeho vybudovaniu sa župani Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja Juraj Droba a Jozef Viskupič zaviazali podpisom spoločného memoranda ešte v októbri minulého roka.

„Memorandum s Trnavskou župou je historicky prvé, ktoré podpísali dve župy na Slovensku. Je to základná konštrukcia na to, aby sme vedeli ďalej spolupracovať v oblasti dopravy. V praxi to bude znamenať, že niektorí trnavskí prepravcovia budú zaintegrovaní do Bratislavskej integrovanej dopravy,“ povedal po minulotýždňovej diskusii MY S VAMI Droba.

Začnú vlakmi

Finálny stav, ktorý by župy v doprave chceli dosiahnuť, je nielen plná tarifná integrácia – teda cestovanie na jeden lístok v oboch krajoch za rovnaké ceny, ale samozrejme aj nadväznosť jednotlivých cestovných poriadkov.