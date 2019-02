Klára miluje chémiu, skúsenosti zbierala v Botswane

Má len pätnásť rokov, no už dnes vyniká v predmetoch ako fyzika, chémia a biológia. Klára Ištoková zo Serede ide v stopách staršej sestry Alice a spoločne búrajú mýty o tom, že dievčatá o prírodné vedy nemajú záujem.

16. feb 2019 o 8:28 Lenka Štepáneková

SEREĎ. V konkurencii viac ako dvesto účastníkov zo 42 krajín z celého sveta sa na Olympiáde mladých vedcov (IJSO) v Botswane nestratila ani šestica žiakov zo Slovenska. Tí si odtiaľto priniesli tri bronzové medaily a štvrtá im unikla iba o zlomok bodu

Prihlasovanie od marca Do nového ročníka súťaže Olympiáda mladých vedcov sa môžu žiaci prihlasovať od marca. Všetky informácie nájdete na www.ijso.sk.

Našu republiku i Trnavský kraj tu reprezentovala aj 15-ročná Klára Ištoková, žiačka Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi. S nadanou študentkou sme hovorili nielen o exotickej Botswane, ale i o jej záľubách a vzoroch.

Otec Michal Ištok v závere rozhovoru prezradil viac o samotnej Kláre ale i o tom, či súčasný školský systém talenty podporuje.

Olympiáda mladých vedcov je zameraná na disciplíny z fyziky, chémie a biológie. Čo ťa na nich baví?

- Fyzika, biológia a chémia vysvetľujú ako náš svet funguje a je neuveriteľne dobrý pocit vidieť, ako to všetko spolu súvisí a ako to dokonale do seba zapadá. Okrem toho si myslím, že poznanie je hlavný krok k náprave vecí.

Ktorá z týchto disciplín ti je najbližšia?

- Moja najobľúbenejšia disciplína je chémia, tá ma baví celkovo. Ale dosť záleží na tom, o akú časť tej ktorej disciplíny ide. Lebo napríklad biológia celkovo ma až tak nebaví, ale genetika, čo patrí k biológii, ma baví tak ako chémia.

Rovnako je to aj s časticovou fyzikou. Fyzika je tiež veľmi zaujímavá, ale je o dosť ťažšia ako ostatné dve disciplíny. Chémiu chápem oveľa lepšie.

Najmenej ma baví biológia, lebo tá, ktorú sa učíme v škole, je dosť nezáživná a nezapadá až tak do seba. Preto ma aj baví genetika, lebo tá je dosť logická dáva mi to zmysel.

Čo všetko predchádzalo tvojej ceste do Botswany? Ako si sa na olympiádu kvalifikovala?

- Začalo to tým, že moja sestra Alicka išla na IJSO 2016 na Bali. Dva roky na to ma vlastne donútila vypísať prihlášku na IJSO. Ja som sa sprvu ani prihlásiť nechcela, lebo som si nedôverovala dostatočne a myslela som si, že sa tam iba strápnim. Ale teda nakoniec som sa prihlásila.

Zo všetkých prihlásených vybrali podľa úspechov z iných predmetových olympiád osemnásť ľudí, medzi nimi som bola samozrejme aj ja. Potom bolo celoštátne kolo, kde z týchto osemnástich ľudí postúpilo dvanásť do výberového kola, ja som sa na celoštátnom umiestnila ôsma.

Na výberku sa malo z dvanástich súťažiacich vybrať šesť, ktorí postúpia na medzinárodné kolo do Botswany, avšak dostavilo sa iba desať ľudí, takže o to väčšie šance mali tí ostatní. Na výberku som skončila štvrtá, takže som postupovala.

Ale ešte aj po výberku sme s rodičmi museli veľa vecí vybavovať. Napríklad apostilovanú kópiu rodného listu, jeho preklad súdnym prekladateľom a potom ešte potvrdenie krajským súdom a podobne. Boli to zložité papierovačky.

Ako vyzerala tvoja príprava, či už na celoštátne kolo, alebo potom pred samotnou olympiádou? Školské učivo predpokladám nestačilo...

- Predpokladáte správne, so školským učivom by som nedošla hádam ani na celoštátko. Pred celoštátkom som sa nepripravovala, pracovala som iba s vedomosťami, ktoré som mala z chemickej olympiády. Na krajskom kole som bola prvá.

Prípadne ešte aj s tým, čo som sa občas opýtala sestry. Nechcela som sa veľmi na to pripravovať, lebo som si stále neverila a nepredpokladala som, že by som mohla postúpiť. Až keď som zistila, že postupujem na výberko, tak som sa začala pripravovať. Už som v tom videla reálnu šancu, že môžem ísť do Botswany.

Mala si na prípravu dostatok času?

- Áno. Medzi celoštátnym a výberovým kolom boli letné prázdniny, bola som aj na letnej škole chémie a na letnej škole fyziky. Dokonca nám slovenskí organizátori IJSO každý týždeň posielali úlohy a príklady, aby sme sa zlepšovali.

Ešte aj pred medzinárodným kolom na posielali minulé medzinárodné kolá, aby sme si ich preriešili a tesne pred odletom do Botswany bolo prípravné trojdňové sústredenie, z ktorého sme potom priamo odlietali.

Kedy si sa prvýkrát stretla s ostatnými piatimi súťažiacimi a aký na teba urobili dojem?