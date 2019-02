Nový tréner Trnavy: Keď príde 2000 ľudí, nie je to futbal, aký má byť

Rozhovor s Michalom Ščasným.

10. feb 2019 o 16:59 Martina Radošovská

Trnava má za sebou náročnú zimnú prípravu, počas ktorej odohrala osem stretnutí.

V prvom zápase s Liptovským Mikulášom si pripísala remízu, no v stretnutiach so Skalicou, maďarským Gyirmótom, aj Vasas Budapešť ťahala za kratší koniec.

Nasledovalo sústredenie v Turecku, kde Spartak preverili traja súperi. Kým prvý Arsenal Kyjev porazili rozdielom triedy, na Radnički Niš nestačili. Sústredenie zavŕšili remízou s rakúskym celkom TSV Hartberg.

Z generálky s Wiener Neustadt si odnášali tesnú prehru a zimnú prípravu ukončil úradujúci majster s bilanciou päť prehier, dve remízy a jedna výhra. Cez víkend vycestuje Spartak do Žiliny, kde sa pokúsi získať dôležité body.

Prípravu, ale aj udalosti, ktoré sa v Trnave odohrali, sme hodnotili s trénerom MICHALOM ŠČASNÝM.

Do Trnavy ste prichádzali s tým, že taká ponuka sa neodmieta a vnímali ste ju ako možnosť posunu vo vašej kariére. Čo vám dalo pôsobenie v Trnave?

– Dalo mi toho veľmi veľa po všetkých stránkach, nielen futbalovej, a určite ma to posunulo výrazným smerom vpred. Myslím si, že vôbec nemusím hovoriť o takých veciach, že som tu zažil Európsku ligu a zápasy, ktoré by som v inom klube nemal možnosť okúsiť. Toto rozhodnutie vnímam veľmi pozitívne.

Jeseň by sa dala opísať viacerými prívlastkami. Bola úspešná, turbulentná a zároveň plná nečakaných prekvapení. Ako by ste ju zhodnotili vy?

– Určite by sa dala hodnotiť z viacerých aspektov, na jednej strane bola veľmi pozitívna, prebojovali sme sa do skupinovej fázy Európskej ligy, kde sme získali sedem bodov, rovnako sme zvládli Slovenský pohár. Na druhej strane sa odohrali veci, ktoré ma mrzia. Odchody Pavla Hoftycha, Radoslava Látala, s ktorým sme mali nadštandardné vzťahy, ako aj odchod majiteľa klubu boli tou horšou stránkou jesennej časti. Bohužiaľ, takéto veci sa nedajú ovplyvniť a aj napriek tomu to stále vnímam a budem vnímať ako dobré obdobie.

Ako sa vám spolupracovalo s trénerom Látalom?

– Fantasticky, ako po ľudskej, tak aj po futbalovej stránke.

Po jeho odchode ste sa stali trénerom Trnavy, no mali ste aj ponuku na návrat do Senice. Prečo ste sa rozhodli pre zotrvanie v Spartaku?

– Jednoducho. Spartak Trnava. Myslím si, že to hovorí za všetko.

Toto rozhodnutie však môže byť aj dvojsečnou zbraňou, v prípade, ak by sa Trnave na jar nedarilo. Premýšľali ste aj nad touto možnosťou?

– Určite áno, ale môže sa to stať komukoľvek a kdekoľvek, taký je futbal. Ak by som nedostal ponuku hlavného trénera v Trnave a vrátil by som sa späť do Senice, nikto mi nezaručí, že by sa niečo podobné nemohlo odohrať aj tam. Spartak Trnava je pre mňa obrovská značka a bral som to ako príležitosť. Samozrejme, je tu možnosť, že sa nám nebude dariť a o chvíľu budem doma. Išiel som však do toho s tým, že zabojujeme a bral som to ako výzvu, pretože futbal je jedna veľká výzva.

Káder prešiel mnohými zmenami a zrejme ešte nie je zohratý tak, ako by bolo potrebné. Ako sa vám však zatiaľ javí?

– Určite sme zažili turbulentné obdobie, počas ktorého veľa hráčov odišlo aj prišlo a jednoznačne to chce svoj čas. Hneď na začiatku nás čaká ťažký lós, uvidíme, či je to pre nás dobré alebo zlé. V konečnom dôsledku by bolo možno horšie hrať proti slabším súperom, pretože by sa od nás očakávali určité výsledky a ten tlak by bol ešte väčší. Teraz máme výhodu, že môžeme iba prekvapiť, pretože sa od nás neočakáva nič obrovské. Myslím si, že káder sa doplnil dobre, pracuje sa mi s ním fantasticky, ale určite to chce ešte nejaký čas.

Do mužstva pribudli aj mladí hráči, no svoje zastúpenie v kádri má aj skúsenosť. Kto bude na jar predstavovať opory mužstva?

– Myslím si, že túto otázku vedia zodpovedať všetci bez toho, aby som na ňu odpovedal.