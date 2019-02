Vanesa Hocková: Chcem finále majstrovstiev sveta aj Európy

Vanesa Hocková je mladou nadanou strelkyňou, ktorá má za sebou veľmi úspešný rok. Aj vďaka nemu si vyslúžila ocenenie v ankete Najlepší športovec Športového gymnázia Jozefa Herdu, ktoré navštevuje. Momentálne je žiačkou oktávy.

10. feb 2019 o 11:39 Martina Radošovská

Je reprezentantkou Slovenska v streleckej disciplíne skeet a v roku 2018 obsadila v tejto disciplíne 2. miesto na majstrovstvách Slovenska. Na juniorských majstrovstvách Európy získala v súťaži jednotlivcov 7. a v súťaži družstiev 4. miesto.

Zúčastnila sa aj na juniorských majstrovstvách sveta v Južnej Kórei a najväčší úspech v roku 2018 dosiahla na juniorskom Svetovom pohári v Nemecku, kde obsadila 1. miesto.

Vanesa Hocková si preberá ocenenie. (zdroj: MARTINA RADOŚOVSKÁ)

S Vanesou Hockovou sme sa rozprávali o tom, čo ju k streľbe priviedlo, ako túto disciplínu podľa nej vníma verejnosť, aký ju čaká rok, aj či má medzi športovcami svoj vzor.

Prečo práve streľba? Aká bola tvoja cesta k tejto športovej disciplíne?

- Pravdu povediac, k streľbe som sa dostala náhodou. V šiestich rokoch som začala s plávaním, ale musela som prestať kvôli zdravotným problémom. Vtedy som mala 13 rokov, a keďže som navštevovala Športové gymnázium Jozefa Herdu, teraz už premenované na strednú športovú školu, a chcela som zostať v športovej triede, musela som si vybrať fyzicky menej náročný šport a tým bola streľba. Som však veľmi rada, že som sa dostala k tomuto športu. Ako sa hovorí, všetko zlé je na niečo dobré.

Streľba je zameraná hlavne na koncentráciu a psychickú pohodu. Čo je pre teba pri streľbe najdôležitejšie?

- Nie je to fyzicky príliš náročný šport, ale po psychickej stránke je jedným z najťažších. Strelec sa počas položiek, ale aj počas celej súťaže snaží koncentrovať na seba, zbytočne sa nestresovať, nemal by byť naňho vyvíjaný žiadny nátlak. Najdôležitejšou vecou pri vykonávaní tohto športu je pre mňa mať okolo seba skvelý kolektív, dobrých ľudí, o ktorých sa môžem oprieť v dobrých časoch, ale aj v časoch, keď sa mi nedarí.

Ako vnímaš tvoju disciplínu, čo sa týka popularity?

- Čo sa týka popularity, športová streľba je u nás jeden z menej populárnych športov a takisto aj nedocenených. Veľa ľudí ani nevie, čo to vlastne je a ak aj áno, tak si myslia, že to nie je šport a že by to zvládol každý. Ale pravdou je, že sú za tým dlhé hodiny roboty. Ak chcete byť úspešným strelcom, musíte byť odhodlaný, vytrvalý, cieľavedomý a hlavne do toho musíte vložiť aj svoje srdce.

(zdroj: MARTINA RADOŚOVSKÁ)

Máš v športovej streľbe aj nejaký vzor?

- Mojím vzorom je Danka Barteková. Najviac na nej obdivujem jej prístup k streľbe, jej techniku a tak isto jej odhodlanie. Páči sa mi na ne, ako sa prezentuje, je to úžasná kamarátka, úžasný človek, ktorý mi vždy poradí.

V roku 2018 si dosiahla viaceré úspechy, ako ho s odstupom času hodnotíš ty? Je to rok, v ktorom si zaznamenala svoj progres?

- Áno, rok 2018 bol rokom, kedy som zaznamenala môj najväčší vzostup doteraz. Po prvýkrát som sa zúčastnila na juniorských majstrovstvách sveta v Južnej Kórei, kde som nabrala veľa skúseností do mo-jej budúcnosti. Tiež som sa zúčastnila môjho prvého juniorského Svetového pohára, kde som si vybojovala moje prvé pódium a hneď na najvyššom stupienku. S babami sme v tímoch na majstrovstvách Európy vybojovali krásne 4. miesto. Rok 2018 bol pre mňa jedným z najlepších a možno aj najlepší rok v mojom živote. Zároveň verím, že tento bude ešte lepší.

Vnímaš víťazstvo na spomínanom juniorskom Svetovom pohári za tvoj zatiaľ najväčší úspech?

- Áno, toto víťazstvo nepochybne patrí k najväčším úspechom v mojej kariére, ale najväčším úspechom je 5. miesto z majstrovstiev sveta v Moskve v roku 2017. Ten moment je jedným z najdôležitejších a najkrajších, aké som kedy zažila, keď som mohla reprezentovať Slovensko pred zaplnenými tribúnami vo finále.