Kalváriu čakajú zmeny, Golgota sa vráti do zimy

Kovové sochy z trnavskej Kalvárie sú už zreštaurované. Obnovené súsošie, vrátane jeho kamenných častí, by sa malo na pôvodné miesto vrátiť v druhej polovici tohto roka. Celý priestor má potom dostať novú podobu.

29. jan 2019 o 8:18 Lenka Štepáneková

TRNAVA. Obnova súsošia Golgoty z trnavskej Kalvárie sa chýli ku koncu. Projekt, ktorý bol pôvodne rozplánovaný na päť rokov, sa reštaurátorom podarí zrejme ukončiť za necelé tri.

Kým kovové sochy Krista, Panny Márie, apoštola Jána a lotrov Dismasa a Gesmasa majú už obnovu v dielni akademického sochára Stanislava Koželu za sebou, reštaurátor Tomáš Kucman ešte tento rok dokončí práce na kamenných častiach súsošia.

„Sme veľmi šťastní, že to tak rýchlo napreduje. Nechceme však dávať presný termín, kedy bude súsošie dokončené a osadené naspäť na Kalvárii. Bude záležať aj od počasia, predpoklad je ale v druhej polovici roka. Ukončili by sme to radi ešte pred zimou,“ hovorí Kucman.

Objem kamennej hmoty je tu naozaj obrovský, dosahuje 35 – 40 ton. Celkové náklady na reštaurovanie Golgoty sú viac ako 131-tisíc eur, veľkú časť prostriedkov sa mestu podarilo získať od ministerstva kultúry.

„V rokoch 2016 až 2018 bolo preinvestovaných 119 250 eur, z toho 60-tisíc eur poskytlo ako dotáciu ministerstvo,“ píše sa v rozpočte Trnavy.

„Neviditeľné“ práce