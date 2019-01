Ako hráč Slovana sa tešil na Tehelné pole. Teraz sa naň vráti už v drese súpera

Grendel sa rozhodol ostať v Trnave.

28. jan 2019 o 18:54 Martina Radošovská

TRNAVA. Po tom, ako mu nevyšiel angažmán v cyperskom klube, sa o jeho pokračovanie v Trnave zaslúžili Vladimír Poór s trénerom Michalom Ščasným.

Tí prejavili veľký záujem, aby mužstvu pomohol na jar.

Stredný záložník, ktorý sa počas jesene stal pre mužstvo veľkou oporou, to u trnavských fanúšikov nemal jednoduché.

Jeho hráčska minulosť spojená s najväčším trnavským rivalom Slovanom Bratislava sa u viacerých nestretla s pochopením, no Grendel sa nemienil vzdať.

Svojimi presvedčivými výkonmi si postupne začal získavať priazeň trnavského publika a na jar bude nepochybne patriť medzi kľúčových hráčov tímu.

S Erikom Grendelom sme sa porozprávali o tom, ako vnímal udalosti okolo Spartaka, ako vidí šance do jarnej časti, ale aj či sa teší na Tehelné pole.

Pre Trnavu ste sa stali prvou letnou posilou a zažili ste tu zaujímavú jeseň. S akými cieľmi ste do Trnavy prichádzali a ako by ste zhodnotili prvý polrok v Spartaku?

- Zhodnotil by som ho veľmi pozitívne, pretože jedným z mojich cieľov bolo hrávať čo najviac, keďže v mojom predchádzajúcom pôsobisku som toho za posledný rok veľa nenahral. Ďalej som chcel uhrať v pohároch dobré výsledky, čo sa podarilo a európska jeseň bola pre Trnavu veľkým úspechom.

Bohužiaľ, ďalší cieľ mi zatiaľ nevyšiel, pretože vo Fortuna lige sa nám nedarilo podľa predstáv, patrí nám 8. miesto v tabuľke, ale určite sa pokúsime vylepšiť sezónu ešte v jarnej časti. Navyše budeme hrať Slovenský pohár, takže nás čaká zaujímavá jar.

V Európskej lige ste dosiahli jeden z najväčších klubových úspechov v histórii samostatného Slovenska, rovnako ste postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára, kde na jar vycestujete do Košíc, no ako hovoríte, v našej lige to nie je také „ružové“. Podpísala sa pod výsledky vyťaženosť ako aj vyčerpanosť hráčov?

- Dalo by sa povedať, že jedno s druhým, no napriek tomu sme zápasy, v ktorých sme postrácali body, neodohrali až tak zle, len sme ich výsledkovo nedotiahli do konca. Vo viacerých stretnutiach sme viedli o gól, ale v posledných minútach sme si nechávali strieľať góly a práve tu sme stratili veľa bodov. Keby sme tieto body mali, teraz by sme sa bavili o inej situácii, ale na „keby“ sa nehrá. Zápasy v lige sme skrátka nezvládli a nájsť príčinu, prečo to tak bolo, je už ťažké.

Skupinu Európskej ligy ste si zahrali dvakrát v drese Slovana a raz v drese Spartaka, ak by sme ich mohli porovnať?

- V drese Spartaka bola táto účasť nepochybne najúspešnejšia, ale každá z nich bola niečím špecifická a pre mňa obrovskou skúsenosťou, keďže som si zahral proti takým mužstvám ako Paríž St. Germain, Athletic Bilbao a neskôr aj SSC Neapol. Tieto zápasy v Európskej lige si budem pamätať do konca života a z každého jedného sa teším. Pre našich hráčov a v našich podmienkach je to skôr výnimočná udalosť.

Na konci jesennej časti sa však v klube odohrali neočakávané udalosti, ktoré pre vás boli zrejme impulzom, aby ste si cez zimu začali hľadať iné pôsobisko. Po poslednom zápase ste otvorene povedali, že ak má klub fungovať v krízovom režime a navyše hrať o záchranu, nie je to pre vás. Ako na vás vplývala celá situácia?