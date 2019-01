Domov sa vracia v nedeľu v noci. 10-ročná Slovenka dosahuje úspechy v Česku

Lea Horniaková je vicemajsterkou Česka v Racer buggy 125.

19. jan 2019 o 15:53 Martina Radošovská

LEOPOLDOV. Cez týždeň chodí do školy, plní si domáce úlohy a venuje sa koníčkom ako každé iné dieťa, no keď príde víkend, najskôr cestuje dlhé hodiny aj so svojimi rodičmi do Českej republiky, kde sadá do autokrosovej buginy a preteká. Lea Horniaková je 10-ročná pretekárka Racer buggy a aktuálna vicemajsterka Českej republiky vo svojej kategórii.

S Leou, ale aj s jej mamou, sme sa rozprávali o začiatkoch jej pretekárskej kariéry, čo ju k jazdeniu priviedlo, aké má plány do ďalšej sezóny, ale aj čo robí, ak práve nesúťaží.

Z pretekania nemá strach

Lea má otca automechanika, takže v prostredí áut vyrastala. Ako dodáva mama, nikdy neinklinovala k bábikám a ani sa s nimi nehrala. Už od malička má totižto nevídaný talent, do čoho sadne, na tom vie jazdiť.

„Začalo to, keď mala asi dva a pol roka a na Vianoce dostala motorovú štvorkolku. Vysvetlili sme jej, kde je brzda a ako sa pridáva plyn. Brzda však bola vtedy bezpredmetná, pretože na ňu ešte nedočiahla, no dokázala si vypočítať, kedy má pustiť plyn, aby prišla k bráne, zastavila, kým sa otvorí a zaparkovala,“ popisuje Leine začiatky jej mama Tatiana.

Pred motorovou štvorkolkou mala Lea ešte elektrickú formulku. „Pre nás bol prvý impulz to, že sa vôbec nebála, či to bola formulka alebo neskôr štvorkolka. Jednoducho, do čoho si sadla, na tom išla.“

A čo na pretekaní baví samotnú Leu? „Dá sa povedať, že adrenalín, rýchlosť a keď sa podarí, tak aj výhra,“ prezradila malá pretekárka.

Začiatky neboli jednoduché