Z Letiska Piešťany začnú lietať charterové lety

29. nov 2018 o 20:01 TASR

ŽILINA. Z Letiska Piešťany začnú v roku 2019 lietať historicky prvé charterové lety do tureckej Antalye a blízko pred uzavretím dohody sú lety do egyptskej Hurghady.

Devätnásť letov by malo do každej destinácie prepraviť 4000 cestujúcich. Na tlačovej konferencii v Žiline to oznámil Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je väčšinovým vlastníkom letiska.

Rozlietať letisko

Doplnil, že charterové lety zabezpečí cestovná kanceláriaHappy Travel, ktorá mala vo štvrtok prezentáciu v Žiline.

"Prepravení turisti sa môžu tešiť na väčší typ komfortu. Myslím si, že pripravili zaujímavé veci pre rodiny, ktoré chcú absolvovať svoje dovolenkové destinácie. Z môjho pohľadu je najdôležitejšie, že charterové lety sú prvý krok. Našim cieľom je rozlietať Letisko Piešťany. Pripravujeme aj takzvané integrované parkovisko a ďalšie dôležité činnosti pre turistický ruch. Aby sme mohli vyhlásiť, že Letisko Piešťany je rozlietané, konsolidované, zachránené," povedal Viskupič.

Odlet v nedeľu

"Otvárame Letisko Piešťany s destináciou Turecko. Snažili sme sa vytvoriť podmienky, ktoré budú zaujímavé pre klientov zo spádovej oblasti okolo Piešťan. Aj preto sme vybrali odletový deň nedeľu. Tiež sa veľmi teším, že sme blízko finálnej dohody s egyptskou stranou. Myslím si, že tieto dve destinácie patria medzi najobľúbenejšie. Takže potešíme klientov regiónu Piešťany," doplnil konateľ CK Happy Travel Roman Berkes.

Historicky prvé

Podľa člena predstavenstva Letiska Piešťany a.s. Bohumila Klečáka vybavili v roku 2018 na letisku zhruba 700 cestujúcich, na budúci rok by ich počet mal vďaka charterovým letom stúpnuť približne na 8000.

"Ide o historicky prvé charterové lety na Letisku Piešťany, keďže doteraz boli prevádzkované len pravidelné lety z Prahy do roku 1991. Následne lety kúpeľných hostí z Nemecka a Holandska. Plus charterové lety so športovcami, prípadne VIP lety. Teraz sa tešíme, že konečne aj z Piešťan budeme môcť lietať so slovenskými turistami do obľúbených destinácií," uviedol Klečák.

"Letisko Piešťany má veľký potenciál. Najmä pre oblasť zo severu Slovenska smerom na Bratislavu. Vzdialenosť medzi Bratislavou a Piešťanmi považujeme za výhodu, pretože takéto regionálne letiská majú úspech aj v zahraničí a dokážu to rozlietať. Veríme, že naša spolupráca s cestovnou kanceláriou alebo aj ďalšími CK bude mať úspech a letisko naozaj rozlietame," dodal Klečák.

Trnavský kraj vlastní v a.s. Letisko Piešťany 57,3 %, 22,3 % má mesto Piešťany a 20,4 % ministerstvo dopravy.