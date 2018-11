Účasť v Hlohovci je zatiaľ nad očakávania, prišli aj kuriózni voliči

Volebné miestnosti sa od siedmej hodiny otvorili aj v Hlohovci a v okolí. Voľby zatiaľ prebiehajú bez väčších problémov.

10. nov 2018 o 13:39 Stanislav Cibulka

HLOHOVEC. Volebné komisie vo viacerých okrskoch v Hlohovci sa zhodli, že tento rok je účasť za prvých šesť hodín volieb vyššia, ako v minulosti.

Prečítajte si tiež: Minúta po minúte: Voliť v Trnavskom kraji prichádzajú celé rodiny

„Povedala by som, že komunálne voľby predsa len ľudí viac zaujímajú, ako tie ostatné. Volia si ľudí, s ktorými sa väčšina pozná osobne,“ myslí si predsedkyňa komisie v Šulekove, ktoré spadá do okrsku 17 a 18.

Tu bol najväčší nával pred obedom, ale starší občania čakali pred bránami školy, kde je volebná miestnosť, už pred siedmou.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rovno z kostola

Rovnako na siedmou čakali skôr starší voliči aj pred volebnými miestnosťami v Hlohovci.

„Viete, máme tu kúsok kostol a tržnicu. Ľudia idú na omšu, nakúpia si na tržnici a zamieria do volebných miestností. Aj preto sme mali najväčší nával hneď z rána. Musím však povedať, že doteraz tu nebola iba jedna veková kategória, ale je to tak 50 na 50, starí aj mladí sa striedali,“ ozrejmil predseda komisie pre volebný okrsok číslo 2.

Prvá volila predsedova manželka

Vôbec prvou voličkou v okrsku číslo 5 bola taktiež už o siedmej ráno manželka predsedu tejto komisie. Paradoxne však tu podľa viacerých názorov zatiaľ prevláda mladšia kategória voličov.

„Je to naša občianska povinnosť, tak poďme do toho,“ zhodol sa mladý manželský pár s dvomi deťmi a „rodinne“ vhodili hlasovacie lístky do urny.

Volič pod parou aj návrh kamaráta

Predsedovia komisií aj v ďalších okrskoch sa zhodli, že dopoludňajšie voľby mali vyššiu účasť, ako sa očakávalo a ďalší nápor sa očakáva v podvečer.

„Volím už 40 rokov a keď mi zdravie dovolí, ďalších 40 rokov voliť budem,“ prezradila staršia pani. Tú vystriedal pri hlasovacej urne mladík, ktorého k voľbám „donútili“ kamaráti.

„Ja ani neviem. Kamaráti vraveli, že pôjdu, že to je sranda, tak som bol voliť aj ja. Podľa čoho som vyberal? Neviem, ale zakrúžkoval som,“ dodal so smiechom.

V ďalšom okrsku zasa predseda komisie prezradil, že už ráno po siedmej hodine prišiel voliť aj pán, ktorý bol zjavne pod parou, no mal všetky potrebné dokumenty a bol aj sám schopný previesť ďalšie úkony.