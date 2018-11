Rozhoduje sa o primátorovi Trnavy, pozrite si diskusiu

Diskutovali sme s kandidátmi na primátora Trnavy.

5. nov 2018 o 17:03 Peter Briška, Soňa Brestovanská

TRNAVA. Všetkých sedem kandidátov na primátora Trnavy diskutuovalo v hoteli Holiday Inn v Trnave.

Na diskusii sa zúčastnili súčasný primátor Peter Bročka (NEKA), Marián Galbavý (NEKA), Rastislav Mráz (KDH, SZS, SDKÚ-DS), Peter Ondrejka (NEKA), Vanesa Šteinerová (NEKA), Peter Tomeček (NÁRODNÁ KOALÍCIA) a Igor Válek (SMER-SD, SNS). Kandidát Stanislav Žigmund (Strana rómskej komunity) sa v závere diskusie na verejnoprávnej televízii minulý týždeň vzdal v prospech iného kandidáta.

Diskusia začala o 17: 30 v kongresovej sále hotela Holiday Inn v Trnave.

Minúta po minúte

19: 37- Lenka Štepáneková ďakuje všetkým za účasť a ukončuje diskusiu

19:36- Válek: Bol by som rád, aby sa podarilo toho v meste čo najviac zrealizovať. Aby bola Trnava bezpečnejšie a lepšie mesto

19:35- Tomeček: Chcem požiada, aby prišli všetci ľudia voliť a volili správne.

19: 34- Steinerová: Mrzí ma, že tu je virtuálna tvár, ktorá sa skrýva za niečo. Prosím, aby prišli ďalšie ženy a aj ich partneri prišli voliť. Aby ma v tom nenechali samú.

19: 33- Ondrejka: Na to, aby sa toto všetko dostalo do života, nezáleží len odo mňa, ale od nás všetkých. Prajem vám šťastnú ruku vo voľbách.

19:33 - Mráz: Ponúkame vo voľbách našu víziu pre lepšie mesto.

19: 33- Bročka: Som rád, že ľudia so mnou prežili tie 4 roky. Boli úspešné, nesmierne si vážim podporu ľudí a vidím pred nami veľaa projektov, na ktorých budeme pracovať.

Galbavý: Chcem aby ľudia prišli a ten svoj hodili do tej urny. Oslovte aj svojich známych.

19:32- Priestor dostáva každý kandidát na záverečnú reč

19:31- Diskusia sa pomaly chýli ku koncu

19: 30- Bročka: Keď zavedieme samotný systém, tak je už len na lekároch, či sa do neho zapoja alebo nie.

19: 29- Válek: Každý sa bráni nejakej zmene, ale ak trnavských lekárov presvedčíme k tomu, aby to bolo lepšie pre pacientov, tak to bude dobré.

19: 28- Tomeček: Aby sme dosiahli, aby boli výkony lekárov optimálne pre obyvateľov, je potrebný dialóg medzi dotknutými stranami.

19:27- Steinerová: Systémy, ako sú aj v zahraničí zavedené, sú vhodné aj pre nás. Išlo by o skvalitnenie služieb pre pacientov.

19: 26- Ondrejka: S objednávacím systémom nesúhlasili hlavne lekári. Treba na nich nejakým spôsobom zatlačiť. Napríklad cez VÚC.

19: 25- Mráz: Mesto vlastní iba objekt, prevádzky, ktoré tam sú, tí lekári sú ako podnikateľské subjekty. Ak tam tí ľudia už ráno čakajú, mali by mať služby, ktoré sú v súlade s 21. storočím ako wifi alebo recepcia a tiež mať objednávací systém, ktorý bude funkčný. Treba s tým začať čím skôr.

19:23- Galbavý: Ide o to, aké výsledky vie mesto dosahovať. To je jedno, či v spolupráci s mestskými alebo súkromnými firmami. Vieme, že situácia na Družbe na poliklinike je zlá. Objednávací systém doteraz nefungoval preto, lebo tam nenastala zhoda zo strany lekárov.

19: 22- Je tu predposledná téma, ktorá sa týka zdravotníctva. Štepáneková sa pýta na mestskú polikliniku

19:18- Válek: Nedá sa všetko robiť naraz. Pripájam sa, aby nejaký spoločný podnik riešil práce počas roka. Nenechávať tú starostlivosť o mestskú zeleň na ľudí, ktorí tam bývajú. Keby to robilo mesto, ľudia ktorí tam bývajú, by to robiť nemuseli.

Riešenie, ktoré je teraz je, že jedna firma kosí, ďalšia robí orezy, dalšia zasa niečo iné. Tak to nemá efekt, lebo keď jedna príde na to, že pri kosení je nejaký strom suchý tej ďalšej už nedá vedieť. Takže tam nie je tá spolupráca.

19: 17- Tomeček: Mesto má celkovo nedostatok zelene. Chýba nám tu vyše 600 hektárov zelene. Mohli by to zabezpečovať mestské podniky, samozrejme záleží od toho o aké práce pôjde. Ak je treba odborníkov, tak som za ten zmiešaný model, mestské podniky aj so súkromnými by mali spolupracovať na udržiavaní zelene

19:16- Steinerová: Môžeme sa rozprávať o tom, že do toho zapojíme ľudí na aktivačné práce, mestské podniky a podobne. Takže tých možností je naozaj veľa.

19: 15- Ondrejka: Momentálne je údržba mesta anarchia. Na Linčianskej je po kolená tráva, burina. Medzitým zasa na Prednádraží volajú, tak rýchlo utekáme tam. Nemá to žiadny systém. Je za mestský podnik.

19:15- Mráz: Zničili sme fungujúci systém. Nemám pocit, že mestské podniky sú operatívnejšie ako súkromné

19:14- Galbavý: Nemyslím si, že je problém kosenie trávy v meste. Podmienky sa menia a treba na ne reagovať. Môžeme naplánovať, že sa bude kosiť dvakrát za mesiac a zistíme po určitom čase, že to nestačí, tak treba k tomu pridať.

19: 13- Bročka: Mali sme tu dlhoročné firmy. Som zástancom toho, aby udržiavanie zelene riešila mestská firma.

Ľudia, ktorí sa starajú o arborétum, tí odborníci, je to problém, aby len dva dni pracovali pre mestom, lebo sú úplne vybookovaní.19: 10- Na rad prišli posledné tri okruhy- doprava, zeleň azdravotníctvo

19: 07- Tomeček: Musíme sa pýtať u miestnych, pokiaľ sa nedostanú k základným informáciám, nevedia.

19: 06- Steinerová: Treba v tom urobiť poriadok a jednoznačne vedieť, ktoré číslo kam ide a kedy, či je to každých 15 minút a kam presne ide.

19: 04- Ondrejka: Nevyužívam MHD. Nefunguje tu žiadny grafikon. Bolo by dobré zokruhovanie jednotlivých liniek. Je dôležité, aby ten grafikon bol urobený tak, aby mal nadväznosť a ľudia mohli prestupovať.

19: 03- Mráz: Mohla by premávať linka vnútrobloková, ktorá by postupne pridávala každú mestskú časť. Spätná väzba od občanov je, že nie sú spokojní s MHD.

19: 02- Galbavý: Mesto s Modrankou spája len jeden chodník. A tu by bolo treba zatlačiť na systém. Tiež je dôležitý doplnkový systém dopravy. Lebo aj tých MHD spojov do Modranky nie je až tak veľa

18: 59- Bročka: Arrive nevyhovuje, aby išli autobusy až na stanicu, lebo je tam problém s dopravou. Nie som určite za dopravu zadarmo. Som za skvalitnenie a s preferečnými pruhmi na Hospodárskej.

18: 58- Válek: Trnava je tak bohatá, že ľudia majú problém keď idú všade autami.Nie som si istý, či sa v Trnave dajú riešiť preferenčné pruhy.

18: 56- Funguje MHD v Trnave. Ako docieliť, aby ľudia presadli z áut do autobusov? pýta sa Štepáneková

18: 52- Steinerová: Občan slúži mestu a nevie za čo platí. Parkovacie plochy treba. Financovanie je skôr tá téma, ktorej sa treba venovať. Parkovací dom si viem predstaviť hlavne na Hlinách či na Družbe.

18: 50- Ondrejka: Budem rád, keď sa postaví aspoň jeden. Lokality- Hliny, Linčianska, centrum za Jednotou. Ideálny stav, aby to financovalo mesto.

18: 49- Mráz: Dali sme si tri lokality na vybudovanie parkovacích domov. Na Halenárskej - jedno podlažie by bolo na kultúrne aktivity alebo na trh. Ďalšia lokalita je pri stanici. A treťou by mohla byť Spartakovská pri štadióne, je to problémová lokalita, najmä keď sú tam zápasy.

Mesto má dobrý systém parkovacej politiky. Zisk každý rok máme cca milión. A viem si predstaviť aj na aké typy projektov by sa to využilo.

18: 47- Galbavý: Každý parkovací dom by mal vytvárať väčšiu hodnotu ako len parkovanie. Potrebný je určite parkovací dom pri stanici.

18: 45- Bročka: Situácia na Hlinách je extrémna. Dúfam, že sa nám podarí dohodnúť sa s vlastníkom projektu. Viem si predstaviť aj parkovací dom na Rybníkovej či Kollárovej. Treba uvažovať nad lokalitami, ktoré budú obsluhovať centrum. Motivačné parkovné, za menej ako na ulici. Máme tu parkoviská, ktoré sú prázdne.

18: 42- Válek- určite by som vítal parkovací dom na Prednádraží, lokalít je zrejme viacero. Mali by sa stavať tam, kde sú už garáže. Motivovať ich aj inými výhodami ako len parkovaním.

18: 41- Tomeček- určite je to cesta. Viem si predstaviť parkovací dom na Hlinách.

18: 40- ďalšou témou je statická doprava a parkovacie domy

18: 39 - Štepáneková sumarizuje, koľko času mu zostáva na odpovede. Najviac má Válek

18: 36- Ondrejka: Máme tu spádové oblasti, ktoré prichádzajú od Kopánky a na Hollého máme viacero škôl.

V týchto školách máme viacero žiakov aj z dedín a musíme ich tam nejako dopraviť a na bicykli ani peši sa tam nedostanú. Je za zobosmernenie ulíc Halenárska a Hollého.

18: 35- Mráz: Som za to ,aby sa vrátila Halenárska do režimu obojsmernej. A problémy, ktoré spomínal Bročka sa dajú riešiť aj inak.

18: 33- Galbavý: Na hodnotenie Halenárskej je času dosť. Tranzit z Halenárskej prechádza cez Paulínsku a tak by to nemalo byť. Lenivosť nás Slovákov je veľmi veľká.

V City Arene sa parkuje zadarmo prvé hodiny a všetci parkujú pred Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Musíme otvoriť verejnú diskusiu, musím hľadať konsenzus, na čo má centrum slúžiť.

18: 31- Bročka hovorí o zjednosmernení ulíc ako výsledku dopravnej štúdie. Mestá sa snažia odľahčovať centrá a nie naopak. Cez Halenársku si ľudia skracovali cestu a potom tá cesta bola v katastrofálnom stave.

18: 30 - Je za obojsmernú premávku na Halenárskej. Zaráža ho, že tam nie je ani jedno parkovacie miesto.

18: 29- Tomeček: Treba si vždy určiť cieľ, ak bude cesta zobojsmernená, či to bude mať význam v tom, že tu bude viac parkovacích miest. Alebo či to bude mať efektívny vplyv na to, aby sa v Trnave zrýchlila doprava. Vždy záleží od toho, aký to má mať význam a cieľ.

18: 27- Steinerová: Ak by som vedela na tú otázku odpoveď, tak pokiaľ chcem ísť z Vajanského na Družbu, tak je tam už problém okolo City Areny sa zaradiť. Všetko si to musíte odstáť.

Sú vodiči za to, aby sa Vajanského zobojsmernila a niektorí sú za to, aby sa zachovala táto historická časť. Myslím si, že o tomto by mali rozhodnúť občania a nie primátor.

18:26- Je tu ďalšia téma, či majú byť Halenárska a Hollého v centre jednosmernými.

18: 23- Mráz: Spomínam si, keď sme tu mali iba štadión a rýchlo sa do neho dávali financie, len aby sa udržal, lebo futbal k Trnave odjakživa patrí. Tento futbalový stánok mal byť aj kultúrnym.

Mohli sa tu uchýliť medzinárodné kultúrne podujatia. Ale to by muselo vedenie mesta viac spolupracovať so City Arenou. Ale tento autobus už odišiel. Budeme platiť súdne trovy, ak podáme súdnu žalobu.

18: 21- Galbavý: Výhovorka nemohol som. Je to celé o tom, že sa to len naháňa. Ako keď pes naháňa auto. Je to nezmyselné a nedôvodné. Mesto prehralo spor na prvostupňovom súde, dosť možné, že ho prehrá znova a to sú veľké peniaze na súdne trovy.

Nemyslím si, že tento spor bol o tom, čo by mohlo mesto získať. Už ani predtým nič mesto nevlastnilo, nič, čo bolo pod starou tribúnou a je to takisto aj teraz.

18:19- Ondrejka sa pýta Bročku: Prečo ste to neriešili okamžite, ale až teraz? Bročka: Nemôžem si dovoliť niečo nepodpísať ako štatutárny orgán, keď to je po kolaudácii. Vy ste nepochopili moju odpoveď a neviem, ako to mám vysvetliť.

18: 18 - Bročka: Získame právnu istotu o tom, či to čo sa udialo je v súlade s legislatívou. To, čo ľudia nevedia, je to, čo nám vôbec na city arené patrí. Ani parkovacie miesta nám nepatria. Táto zmluva jedného dňa skončí a keď príde potom o 30 rokov primátor a zastupiteľstvo nebude mať nič z čoho, nebude mať profit, ale len náklady.

18: 18 - Válek: Som hrdý na to, aký má Trnava futbalový štadión. Už či Trnava vyhrá alebo nie, tak len týmto sporom zneistí ďalších investorov.

18:17 - Tomeček: Súdny spor by mal byť tá posledná inštancia. Bolo veľmi unáhlené dať tento prípad na súdny spor.

Ak by o tom rozhodovalo zastupiteľstvo, tak by som mal na to úplne iný pohľad, ale nevedeli sme o tom.

18:16 - Steinerová: Finančná strata nás čaká určite. Je tu veľa výhovoriek. A neviem, čo sa tým sledovalo. Rada by som vedela podstatu toho problému, ktorý vyplával na povrch až rok pred voľbami a dovtedy bol každý spokojný.

18: 15- Čo môže mesto stratiť a získať? Nevieme, aké budú ďalšie kroky pána Bročku. Možno sa odvolá, chceli sme vedieť, aké sú s tým spojené výdavky, ale nedostali sme odpoveď, takže neviem.

18: 14- Ďalšia téma sa týka City Areny. Štepáneková sa pýta, či môže spor mesto uškodiť alebo pomôcť.

18:13- Galbavý: Nákupné centrá sú, budú a myslím, že ich je dostatok a akurát. Nikdy sa tu nejaké väčšie významnejšie centrá neuchytili.

18:12- Bročka: Pokiaľ sú to menšie sídliskové typy centier, tak s tým nemám problém, lebo ľudia to majú oveľa bližšie a tí ľudia nepotrebujú migrovať.

18:10- Válek: Nákupné centrá napĺňajú aj tému občianskej vybavenosti. Pokiaľ chceme ľudí motivovať, aby využívali aj iné druhy dopravy, mali by mať aj tie centrá blízko, aby sa tam mohli prepravovať k nim peši alebo bicyklom.

18: 09- Tomeček: Sú tu dva pohľady. Centrá majú veľké parkoviská a využívajú ich len pre seba. Treba sa zamyslieť, aby ich budovali aj so zatrávnenými plochami.

Chýba nám okolo 5000 parkovacích miest a treba sa zamyslieť aj nad tým, aby to ľudia mohli večer využívať. V rámci plánovania by mali aj ľudia rozhodovať o tom, kde treba obchodné centrum.

18:08- Steinerová: Nechala by som Trnavu na také 2-3 roky oddýchnuť. Som za, aby táto téma nebola príliš otvorená. Aby sa nám nestalo, že tieto centrá zostanú opustené. Ukazuje sa, že pre Trnavčana je komfortnejšie ísť do centra, ktoré má blízko, ako ísť do toho, ktoré je na okraji Trnavy.

18: 07- Ondrejka: Keď sa pozrieme na to, ako sú obchodné centrá v Trnave rozmiestnené, tak sa ľudia vždy snažia využívať to, čo majú najbližšie. Takže nepotrebujú migrovať z jednej strany na druhú.

18: 06- Mráz: Nemá zmysel robiť z pohľadu mesta robiť veľké regulácie. Obchodné centrá vznikajú na okraji miest, kde je jednoduchší prístup pre ľudí z dedín. Myslím, že toto nie je pre Trnavu problém.

18: 05- Je tu ďalšia otázka. Myslíte si, že by mala Trnava dať stopku obchodným centrám?

18: 04- Bročka: Musíme to mať stále pod kontrolou a musíme sa tou situáciou stále zaoberať.

18: 02- Válek: Pozrime sa na Kamenný mlyn. Investor sa rozhodol kúpiť pozemky a ponúka im tieto pozemky na obchody , škôlky.

Každý kto kupuje pozemok v nejakej lokalite, zváži si čo tam je čo mu tam chýba, čo tam potrebuje. A ak mu to nevyhovuje pozrie sa po inej.Pokiaľ ideme zastavať lokalitu ako Kamenný mlyn tak treba si rozmyslieť či tam máme na to aj vybudovanú cestu, aby neboli obmedzení aj ďalší ľudia ktorí tam predtým žili. Ale tak už sa to stalo.

18: 00- Tomeček: Základ je demografický vývoj. Negatívny trend v Trnave, ľudia odchádzajú na vidiek. V Trnave klesol počet obyvateľov približne o 6000 obyvateľov. Takže je to také malé mestečko. Treba zastaviť tento negatívny vývoj demografie v Trnave. V Trnave bude v roku 2030 navyše 7000 dôchodcov. Treba premýšľať nad ďalšou výstavbou v Trnave.

17: 59- Steinerová: Plánovanie je v rukách manažéra. Osobne si myslím, že je dobré, keď sa Trnava rozvíja.

17: 57- Ondrejka: Som za to, aby sa počty obyvateľov zvyšovali. Bola tu otázka satelitu za traťou. Tam to bolo naplánované ale prečo sa to nedokončilo, čo sa s tým stalo? To je otázka na súčasné vedenie.

17: 55- Mráz: Nové výstavby prinášajú príležitosti aj financie. Treba sa zamyslieť nad tým, či mesto dokáže z tejto výstavby profitovať. Pred nedávnom bola prijatá legislatíva, kde bol aj v Trnave schválený poplatok za rozvoj. Developer vám dá nejaké financie, ale tiež to potrebujete dostať do legislatívy.

17: 53- Galbavý: Keď chceme aby ľudia ostávali v Trnave, tak tu musia bývať. Boli časy, aj keď sa v Trnave nestavali byty. Ale teraz sa za traťou postavili činžiaky a je tam jedna škôlka ale už teraz cítime, že je to málo. Mesto by malo zvažovať, kde tá výstavba bude. Ale hovoriť o tom, že sa zakáže výstavba to nie, lebo chceme aby tu ľudia bývali.

17: 52- Je tu ďalší okruh. Mala by podľa vás Trnava expandovať do satelitov? Má na to mesto nejaké páky?

17: 50- Válek- Vždy bude niekto nespokojný. Jednotlivé mestské časti sú zastúpené poslancami. Tiež nie veľmi šťastne som spokojný s Trnavou. Majú problém sa dostať peši alebo na bicykli do mesta. Sme v situácii, že mesto robí to, na čo má peniaze v rozpočte. Dali by sme peniaze na jednotlivé časti a spravodlivo by sme ich rozdelili.

17:47- Tomeček- Na problematiku by som sa pozrel z nadhľadu. Bolo by dobré, keby po voľbách urobil primátor vyhlásenie, ktoré by zhŕňalo všetko, čo chce v ktorej časti mesta urobiť a tiež kedy a v ktorom roku. Treba sa pdielať aj na plánovaní. Hovorí o digitálnom participatívnom systéme

17: 44- Steinerová- Aj ona sa priklonila k názoru, že na Modranku sa zabúda. Verí prieskumu, ktorý si vytvorí sama.

17:43- Ondrejka: Nemali by sa robiť veľké rozdiely medzi podporou jednotlivých častí. Väčšiu pozornosť by si podľa mňa zaslúžila Modranka

17:41- Mráz: Často som súperil s tým, ktorú investíciu podporiť. Každý je z inej časti, komunikuje s miestnymi. Robilo sa toho dosť, a myslím si že kapitálový rozpočet bol na to, aby sa použil.

17: 39- Galbavý- v každej časti sa niečo urobilo, Modranku označil za odlišnú a chce jej venovať samostatnú pozornosť. Snaha je venovať sa všetkým primerane.

17:38- je tu prvá otázka: Čo sa tak najviac rozbehlo najrýchlejšie? Kam sa použili investície, aby sa ľudia niektorých častí necítili ukrivdení. Bročka hovorí, že najviac rekonštrukcií ciest prebehlo na Prednádraží, najviac ihrísk sa postavilo na Zátvore

17:36- desať rovnakých otázok pre všetkých, všetci majú 15 minút n odpovede

17:35- všetci kandidáti už sedia na svojich miestach

17: 32- diskusiu otvára šéfredaktorka MY Trnavsých novín Lenka Štepáneková

17: 24- všetkých sedem kandidátov na primátora Trnavy už dorazilo

17:20- pre všetkých kandidátov sú pripravené okruhy otázok. Pýtať sa budeme aj na to, prečo sa rozhodli kandidovať, venovať sa budeme aj centru, dopravnej situácii v meste, City Arene, pre kandidátov je pripravený aj kvíz o Trnave

17: 10- Hostia sa začínajú pomaly schádzať, dorazili už súčasný primátor Peter Bročka, ďalej Peter Tomeček, Rastislav Mráz a Vanesa Šteinerová.