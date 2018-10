Vyzerajú ako zlaté. S podobným chrupom muflóna sa ešte nestretol

Môže ísť o zlato? S podobnými zubami sa vraj poľovník nikdy nestretol, povlak na chrupe muflóna sme preverovali aj u zlatníka.

19. okt 2018 o 8:51 Peter Briška

PIEŠŤANY. Pred necelým mesiacom zastrelili v poľovnom revíri v Považskom Inovci muflóna. Nič nezvyčajné by na tom nebolo, keby povlak na jeho zuboch nevyzeral ako zlatý.

„S niečím takým som sa ešte nestretol. Nezišlo to ani po tom, čo som nechal pôsobiť 33- percentný peroxid vodíka,“ skonštatoval skúsený poľovník, ktorý nás o nezvyčajnom náleze informoval a prial si zostať v anonymite .

O muflónovi nám ďalej prezradil, že mal sedem rokov a žil s hendikepom. Niekedy v treťom roku života si vážne poranil zadnú nohu, okolo kĺbu mal zhrubnuté väzivá.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Problém je vidno aj na rohoch, konkrétne na prírastkoch, od zranenia sú kratšie,“ popísal. Trofej muflóna poputuje na chovateľskú prehliadku.

S nezvyčajným prípadom sme sa obrátili na geológov, prírodovedcov i Slovenský poľovnícky zväz, ktorým sme mailom poslali detailné fotky zubov. To, že by šlo o zlatý povlak, považujú za nemožné. Zašli sme aj za zlatníkom, s nezvyčajnou požiadavkou sme uspeli až v Očkove.

Skúšali sme najskôr u veterinárov

Ako prvých sme sa pýtali veterinárov, hľadali sme odborníka na chrup. Podarilo sa nám ho nájsť až v Bratislave, taktiež si prial zostať v anonymite. Okrem mnohých užitočných informácií nám potvrdil, že ak má zviera hendikep, živí sa, prípadne pravidelne žuje niečo, čo mu robí dobre.

Prečítajte si tiež: INEKO hodnotilo nemocnice, Trnava je stále na chvoste

„Takže mohol chodiť na jedno miesto, kde našiel niečo, po požití čoho sa mu uľavilo,“ doplnil. A ak by sa v blízkosti nachádzala nejaká zlatá žila, dalo by sa polemizovať. Ale viac menej to považuje za nepravdepodobné.

Po „zlate“ sme pátrali ďalej. Oslovili sme Petra Ružičku z Katedry mineralógie a petrológie z Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

„Je to nezvyčajná záležitosť. Ako geológ predpokladám, že muflón pil vodu počas svojho života v miestnych potokoch, kde bol historicky známy výskyt zlata v rámci Považského Inovca,“ dodal.

Prečítajte si tiež: Na priehrade Boleráz vypustili vodu a vylovili ryby, pozrite si fotky

Spomenul napríklad významné ryžoviská zlata v okolí Zlatníkov. Teoreticky by mu vraj mohla nejaká „zlatinka“ uviaznuť medzi zubami. „Berte moje vyjadrenie ako hypotézu, nič iné mi v tomto prípade nenapadlo,“ doplnil. S takýmto prípadom sa vraj ešte nestretol.

Za absolútny nezmysel to označili na Slovenskom poľovníckom zväze. „To, čo vidíte, je len normálny proces ukladania dentálu na zubnej sklovine. Že má žltú farbu ešte neznamená, že je to zlato,“ reagovali stručne na zaslané fotky chrupu zo Slovenského poľovníckeho zväzu. Či podobné prípady zaevidovali aj niekde inde, ďalej už nekomentovali.

Zlaté zuby? Je to iba špekulácia

Akékoľvek ilúzie o zlatom chrupe nakoniec vylúčili aj v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave. Zaujímalo nás, či stopové množstvo zlata vo voľnej prírode by mohlo v priebehu rokov vytvoriť takýto povlak. Považský Inovec je totiž známy viacerými náleziskami zlatej rudy. Nielen v okolí Zlatníkov.

„Spojovanie stavu chrupu, respektíve existencia „zlatých“ zubov u divo žijúceho bylinožravca s geologickou stavbou územia, kde žije, je iba špekulácia, ktorej vám odporúčam sa vyvarovať,“ povedal na úvod Ondrej Pelech z tohto ústavu.

Prečítajte si tiež: Mont Blanc medzi ferratami. Zdolať Gianni Costantini v Dolomitoch je udalosť

Ak by to vraj takto fungovalo, ťažba zlata by sa sústredila na chov muflónov už stovky rokov.

Nezvyčajný prípad konzultoval aj s odborníkmi na paleontológiu. Z fotiek to vraj vyzerá ako odlesk z poškodených stien zubov, na ktorých môže byť nejaký povlak.

Čo sa týka geológie Považského Inovca, výskyt zlata je známy najmä z východnej časti tohto pohoria. Známe sú oblasti v okolí obce Zlatníky, Nemečky či Kulháň.