Koalícia štyroch pravicových strán podporuje terajšieho primátora Bročku

Koalícia SaS, OĽaNO, Nova a Šanca postavila v Trnave jedenásť kandidátov na poslancov.

10. okt 2018 o 9:53 SITA

TRNAVA. Pravicová koalícia SaS, OĽaNO, Nova a Šanca ide do komunálnych volieb v Trnave s jedenástimi kandidátmi na poslancov mestského zastupiteľstva. Vo voľbách primátora sa koalícia dohodla na podpore nezávislého kandidáta Petra Bročku.

,,Podporujeme súčasného primátora Petra Bročku. Vidíme progres, ktorý nastal v meste v mnohých oblastiach a nemyslíme si, že je dôvod niečo meniť,“ povedal na tlačovej besede Martin Diener z SaS.

Podporí ho aj župan

K podpore Bročku sa prihlásil aj predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Zároveň odmietol, že by mala koalícia prisľúbený po voľbách post prednostu mestského úradu, ktorý v Trnave nie je obsadený už pol roka.



Štvorčlenná koalícia má podľa predsedu SaS Richarda Sulíka silný program pre Trnavu, nasledujúce štyri týždne s ním bude oslovovať občanov. ,,Musíme im jasne a konkrétne povedať, ako budú naši kandidáti, keď sa z nich stanú poslanci, hlasovať. Voliči majú právo to vedieť,“ povedal Sulík. Koalícia plánuje v sociálnej oblasti vytvárať také podmienky, aby čo najviac seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov mohlo zostať v domácom prostredí a aby nemuseli odchádzať do zariadení sociálnych služieb.

Zmeny v poliklinike

V pláne má tiež zavedenie objednávacieho systému v mestskej poliklinike, aby pacienti nemuseli čakať od skorého rána na poradie. Pravicová koalícia si všimla tiež výrazné problémy s kosením v meste, tie by chcela odstrániť lepšou organizáciou a manažovaním tejto činnosti.

Od programov iných politických strán sa program koalície SaS, OĽaNO, Nova a Šanca líši napríklad ambíciou zaviesť komplexný register spoločností, s ktorými mesto spolupracovalo, do ktorého by radnica ukladala skúsenosti zo spolupráce. Volebný program hovorí tiež o pláne zaviesť výdavkovú politiku mesta podľa koncepcie hodnota za peniaze.

,,Ak by sme dostali dôveru a pôsobili v mestskom zastupiteľstve, sme pripravení podporovať všetky dobré návrhy predložené do mestského zastupiteľstva, bez ohľadu na politické či občianske zastúpenie predkladateľov,“ skonštatoval Diener.



O 31 kresiel v Mestskom zastupiteľstve v Trnave sa v komunálnych voľbách 10. novembra bude uchádzať 155 kandidátov na poslancov, z toho 59 nezávislých a 96 kandidátov politických strán a koalícií. O miesto primátora bude vo voľbách súťažiť osem kandidátov.