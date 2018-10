Za mesiac klesol počet voľných miest v Trnave o vyše tisíc

Zamestnávatelia najčastejšie hľadajú montážnikov do všetkých odvetví, ďalej vodičov vysokozdvižných vozíkov, nákladných vozidiel či autobusov. Dopyt je aj po kuchároch, zváračoch či kontrolóroch kvality.

5. okt 2018 o 12:54 Peter Briška

TRNAVA. Ku koncu augusta evidovali na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave celkovo 1927 nezamestnaných, ich počet v porovnaní s júlom klesol o vyše dvadsať.

Okamžite môže do pracovného pomeru nastúpiť 1568 uchádzačov o zamestnanie.

Miera nezamestnanosti sa v okrese Trnava zastavila na hodnote 2,32 percenta.

V auguste to znova začalo klesať

S číslami sú na úrade práce spokojní.

„Mali sme najnižšiu mieru evidovanej nezamestnanosti v rámci Slovenska počas prvých štyroch mesiacoch roku 2018. V máji a júni nezamestnanosť stúpala z dôvodu evidencie absolventov končiacich vysokoškolské vzdelania prvého alebo druhého stupňa,“ popísal Pavol Gavalec, vedúci oddelenia služieb pre občana na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave.

Počas júna a júla počet nezamestnaných mierne vzrástol, v auguste znova klesol. „Vzhľadom na to, že aj v tomto roku očakávame veľmi malý nárast absolventov so stredoškolským vzdelaním, tak nezamestnanosť do konca roku 2018 by mala mierne klesnúť,“ doplnil.

Najväčší odtok z evidencie zaevidovali v priebehu januára (418), naopak, najviac ľudí prišlo na úrad práce práve v máji (439) a v júni (414). Najviac ľudí prišlo na úrad práce z elektrotechnického priemyslu a zo služieb.

Ku koncu augusta mali v evidencii aj 194 dlhodobo nezamestnaných. V porovnaní s augustom 2017 klesol ich počet o takmer päťdesiat. Evidovali aj 30 absolventov stredných a 126 vysokých škôl.

Viac ako sedemtisíc voľných miest

Ku koncu augusta mal úrad práce v ponuke 7120 voľných pracovných miest. V porovnaní s júlom (8130) ich je o viac ako tisíc menej.

Zamestnávatelia hľadajú najmä montážnikov do všetkých odvetví, ďalej vodičov vysokozdvižných vozíkov, nákladných vozidiel či autobusov.

Dopyt je aj po kuchároch, zváračoch či kontrolóroch kvality. Posily permanentne hľadajú aj fabriky PCA Slovakia, Lear corporation či ŽOS Trnava.