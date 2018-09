Bakoš: Slovan vyhral, lebo som nedal gól a nerozhodol som zápas

Premiérový gól Bakoša vo Fortunalige v drese Spartaka prišiel v najväčšom slovenskom derby.

30. sep 2018 o 13:46 Stanislav Cibulka

Strelili ste prvý gól v drese Spartaka vo Fortunalige. Zrejme však z neho radosť mat nebudete...

– Mal som dať aj druhý gól a vyhrali by sme. Ide to na môj vrub, mal som šancu. Celé mužstvo robilo na to, aby sme úspešne zakončili. Nepodarilo sa nám to. Slovan vyhral preto, lebo ja som nedal gól a nerozhodol som zápas.

Ste na seba po stretnutí prísny, ale Spartak sa v lige trápi už dlhšie. Čím to je?

– Nechcem sa baviť o trápení, skôr o tom, že nám výsledky neprichádzajú. V každom zápase si dokážeme vytvoriť situácie na to, aby sme stretnutie zvládli, ale zatiaľ to nevieme pretaviť. Je to v každom jednom z nás, každý robí chyby a tie musíme eliminovať, ak chceme uspieť.

Ako ste vnímali nasadenie v zápase a všetko to, čo toto derby prinieslo, od kariet až po vylúčenie trénera?

– Myslím si, že to bol normálny zápas a každý jeden by mal takto vyzerať. Keď nám niekde uteká kvalita, je potrebné ju inde nahradiť niečím iným.

Najbližšie Spartak privíta vo Fortunalige Sereď, to už zrejme musíte zabrať naplno?

– Najbližšie na nás čaká ďalší deň, dáme sa dokopy a uvidíme, čo bude o týždeň.

Ovplyvnila rýchla žltá karta váš výkon?

– Bola to z mojej strany chyba, celkovo mi zápas príliš nevyšiel. Budem sa snažiť zlepšiť, aby som bol pre tím viac užitočnejší.

Krátko po žltej karte vás Saláta knokautoval lakťom, nebrali ste to ako oplácanie?

– Ako som spomínal, bol to vyhecovaný zápas. Čím viacej bude na svete takýchto zápasov, tým to bude lepšie. O nejakých kartách je zbytočné sa tu baviť. Oba tímy hrali agresívne. Slovan vyhral, no vyhral preto, lebo ja som nedal gól.

Svedčala by zápasu skôr remíza?

– Futbal je spravodlivý. My sme vyhrali s Anderlechtom, a tak isto to bolo zaslúžene, pretože sme vyhrali 1:0 čo znamená, že my sme gól dali a súper nie. Slovan vyhral 2:1 a zaslúžene, pretože má tri body. Futbal je spravodlivý a čo mu dáte, to vám vráti.