Tajomnú jaskyňu v Karpatoch by radi sprístupnili + FOTO

Jaskyňa Driny by už nemusela byť jedinou sprístupnenou na západnom Slovensku. Jaskyniari by radi pre ľudí otvorili aj Plaveckú jaskyňu. Boli sme sa pozrieť, ako to v nej vyzerá.

14. sep 2018 o 8:27 Lenka Štepáneková

Marek Velšmid na najvyššom podlaží jaskyne, kde je zachovaná krásna výzdoba.(Zdroj: Tomáš Köppl)