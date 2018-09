Predpoklady sa naplnili, v Trnave je bohaté nálezisko

Pamiatkari avizovali, že očakávajú bohaté nálezy.

7. sep 2018 o 11:29 Peter Briška

TRNAVA. Archeologický výskum počas rekonštrukcie Hollého v centre mesta je v plnom prúde. Predpoklady, že o nálezy nebude núdza, vyslovili pamiatkari ešte pred samotným spustením obnovy.

Počas kompletnej rekonštrukcie vedľajšej Halenárskej ulice sa toho príliš nenašlo, Hollého sa zatiaľ javí ako pravý opak.

Po celej ulici je rozmiestnených päť archeologických sond, pri zemných prácach sa preskúmava ďalších trinásť lokalít.

Podrobnosti sme zisťovali priamo u pamiatkarov. Dozvedeli sme sa, že pod cestou je veľké množstvo inžinierskych sietí, ktoré už zničili množstvo nálezových situácií, ale ani napriek tomu nebola núdza o prekvapenia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



„Okrem predpokladaných stredovekých nálezov, ktorých prítomnosť v Trnave neprekvapuje, sa podarilo naraziť na praveké objekty,“ potvrdil Peter Grznár z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Keramika aj baroková kanalizácia

Podľa informácií Ondreja Žáara, jedného z archeológov vykonávajúcich výskum, sa keramika z objektov ešte čistí a vyhodnocuje sa jej datovanie. Rámcovo by vraj mohla spadať do neskorej doby kamennej – takzvaného eneolitu. Ak sa predbežný odhad potvrdí, mohlo by ísť o tzv. lengyelskú kultúru, ktorá nie je v Trnave úplnou neznámou.

Prečítajte si tiež: Budú sa volať inak, letecké dni sa znova vrátia do Piešťan

„V roku 2016 došlo pri výstave City Residence medzi Štefánikovou a Františkánskou ulicou k nálezu zlomkov hlinených venuší a tie práve vytvorili nositelia lengyelskej kultúry, i keď sú o niečo staršie ako nálezy z Hollého,“ doplnil Grznár.

Na ulici našli aj pozostatky barokovej kanalizácie a jednej tehlovej vsakovacej žumpy, ktorú predbežne datovali do obdobia neskorej renesancie.

Aj pre prebiehajúci archeologický výskum práce napredujú iba pomaly. Až po zdokumentovaní všetkých nálezov bude možné pokračovať.

Čakajú na ornitológa

Asi najviac sa zatiaľ spravilo na ulici pred cirkevnou základnou školou.

„Robia sa práce na chodníku zo strany objektu Základnej školy Angely Merici, aby bol prístup do školy zabezpečený do začiatku školského roku,“ popísal Kamil Lastovička z mestského odboru investičnej výstavby.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Jarmok bude výnimočný, spája sa s výročím Trnavy

Oproti škole sa zatiaľ naplno nerobí, dôvodom je výrub stromov, ktorý musí odobriť ornitológ, v niektorých totiž hniezdia vtáci. „Až po ich výrube je možné pokračovať v demontáži oplotenia a ďalších prácach na chodníku,“ doplnil Lastovička.

Súbežne s robotníkmi sú na stavbe aj pracovníci z Trnavskej vodárenskej spoločnosti. Tí vymieňajú vodovodné potrubie. Ich prítomnosť bráni v postupe prác na rekonštrukcii. Investor už požiadal Tavos o skrátenie termínu uloženia nového potrubia.

Prečítajte si tiež: Pod povrchom sa neskrýva iba stredovek. Na Hollého očakávajú bohatšie nálezy

Vynovená Hollého bude z čadičových kociek, ktoré prednedávnom vykopali pred arcibiskupským úradom. Nanovo ich uložia do vejárovitého tvaru.

Na ulici pribudne nové osvetlenie, koše, cyklochodník a ďalšie. Ráta sa aj s opravou plota areálu synagógy a pozemkov, na ktorých mesto plánuje zriadiť v budúcnosti barokovú záhradu. Hollého získa po rekonštrukcii historický vzhľad.