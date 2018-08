Firmy nevedia nájsť ľudí, v okrese Trnava je viac ako 8-tisíc voľných miest

V okrese je málo nezamestnaných.

29. aug 2018 o 7:40 Peter Briška

TRNAVA. Ku koncu júla evidovali na trnavskom úrade práce 1948 nezamestnaných, v porovnaní s júnom sa tento počet zvýšil iba o dva.

Miera nezamestnanosti sa zastavila na hodnote 2,34 percenta.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Piešťanské letisko si berie úver, vyplatí aj Poóra

Podľa Pavla Gavalca, vedúceho oddelenia služieb pre občana na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny v Trnave, až 1584 uchádzačov o zamestnanie je schopných okamžite nastúpiť do pracovného pomeru.

„Vzhľadom na to, že aj v tomto roku očakávame veľmi malý nárast absolventov so stredoškolským vzdelaním, tak nezamestnanosť do konca roku 2018 by mala mierne klesnúť,“ dodal Gavalec.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Najviac prišlo v januári

Za prvý polrok prišlo do evidencie 2682 ľudí, odišlo 2439. Najväčší odtok zaevidovali v priebehu januára (418), naopak, najviac ľudí prišlo na úrad práce práve v máji (439) a v júni (414).

Ku koncu júla mali v evidencii 187 dlhodobo nezamestnaných, v porovnaní s minulým rokom klesol ich počet o 65. Najviac ľudí prišlo na úrad práce z elektrotechnického priemyslu a zo služieb. Evidujú aj 30 absolventov stredných škôl a 157 absolventov vysokých škôl

Prečítajte si tiež: Farbu v bazéne označil za škodlivú, Chemolak neeviduje žiadnu reklamáciu

Ku koncu júla mal úrad v ponuke až 8130 voľných pracovných miest. Viac ako polovica je vhodných pre absolventov škôl, stovky sú vhodné pre osoby so zdravotným postihnutím. Zamestnávatelia majú záujem o montážnych pracovníkov do všetkých odvetví, pracovníkov na obsluhu vysokozdvižných vozíkov, obrábačov kovov, kuchárov, vodičov MKD a autobusov, železiarov, zváračov či kontrolórov kvality.

Veľké fabriky

Posily permanentne hľadajú aj fabriky PCA Slovakia, Lear corporation či ŽOS Trnava. Najväčší záujem nezamestnaných stále pretrváva o prácu v administratíve.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Požiar odpadu v Hlohovci vyvolal vášnivé diskusie, zapojil sa aj primátor

„Vzhľadom na štruktúru uchádzačov o zamestnanie, kde skoro každý tretí má vysokoškolské vzdelanie, je najväčší záujem o administratívu, respektíve o prácu s vyššie pridanou hodnotou,“ skonštatoval Galvanec.