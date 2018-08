Stretla sa s Federerom či Nadalom. Stále budem dievča z Komárna, odkazuje tenistka Lenka Stará

Lenka Stará patrí medzi slovenské tenisové talenty. Členka EMPIRE Tennis Academy odletela na svoj posledný veľký juniorský turnaj.

27. aug 2018 o 12:59 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Po tom, ako Lenka Stará tento rok absolvovala juniorské grandslamy Roland Garos či Wimbledon, zamierila koncom uplynulého týždňa na opačný koniec zemegule – do USA a Kanady, kde sa poslednýkrát zúčastní tohto veľkého podujatia ako juniorka. V tejto kategórii dosiahla množstvo úspechov, a tak by ju chcela zakončiť úspešne.

„Priznám sa, že som trošku v strese. Všetko zháňať, naháňať a na ďalší deň letieť do Kanady na prípravný turnaj pred US Open. Som v strese, rodinu som nevidela ani nepamätám, ale teším sa,“ rozhovorila sa zverenkyňa trénera Martina Durdíka po stredajšom tréningu. Optimisticky a s úsmevom však dodala, že spomínaný stres bez problémov zvládne.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Federer, Nadal či Djokovič

Pred odletom na prípravné turnaje a juniorský US Open si zaspomínala na predošlé grandslamy, kde sa jej podaril husársky kúsok. Na Wimbledone ulovila spoločnú fotografiu s Rogerom Federerom, na Roland Garos zasa s Rafaelom Nadalom či Simonou Halepovou.

Slovenskej tenistke ochotne na spoločnú foto zapózoval aj Rafael Nadal. (zdroj: ARCHÍV LENKY STAREJ)

„Stretnutie s Federerom, to bolo naozaj niečo. Už len keď sme išli z tréningu na tréningové dvorce, kde trénovali vedľa seba Federer, Djokovič, Nadal a vzadu zasa Del Potro, už to bol zážitok,“ opísala Lenka Stará svoju príhodu, ktorú jej môže závidieť nie jeden tenisový nadšenec a pokračovala: „Samozrejme, keď Federer dotrénoval, všetci sme sa s k nemu nahrnuli s prosbou o fotku či autogram, a na naše prekvapenie, nemal s tým problém a súhlasil. Každému hráčovi, na ktorom videl, že je junior, poprial veľa úspechov a šťastia. Bol to veľký zážitok,“ dodala s úsmevom.

Prečítajte si tiež: Smútok v Spartaku. Zomrel najmladší Malatinského majster

Slovenčinu nepoužila

Nie je tajomstvom, že manželka svetovej tenisovej jednotky Mirka má slovenské korene. Natíska sa teda do úst otázka, či to Lenka využila. „Chcela som na neho prehovoriť po slovensky, ale nestihla som,“ prezradila so smiechom.

Hlavne si užiť záver

Keďže so záverom sezóny sa blíži aj koniec juniorskej kariéry, chcela by sa rodáčka z Komárna rozlúčiť čo najlepšie. Sama však priznáva, že prípravný turnaj pred záverečným grandslamom nie je až taký dôležitý. „Ide o predprípravný turnaj pred US Open a konečne na tvrdom povrchu, ktorý mám veľmi rada. Chcela by som na ňom zahrať čo najlepšie, a teda sa čo najlepšie pripraviť na US Open. Veľmi sa teším.“

A želania na záver? Jednoduché: „Bude to môj posledný juniorský turnaj. Chcem si to tam užiť a hrať zápas od zápasu,“ dodala skromne Lenka Stará.

Ťažký prechod

Prechod mladým slovenským hráčkam z juniorskej do seniorskej kategórie na úvod vyšiel. Rebecca Šramková sa krátko po tomto prechode postarala o senzáciu, keď vo Fed Cup-e zdolala Talianky Francescu Schiavoneovú a Saru Erraniovú.

Prečítajte si tiež: Kopčianska Lipa veľkolistá bojuje o titul Strom roka 2018

Rovnaký príbeh písala aj Viktória Kužmová, ktorá taktiež potiahla slovenské Fed Cupové družstvo. Postupným začleňovaním však Slovenky začali spoznávať obrovský rozdiel medzi juniorským a seniorským tenisom a začali prichádzať prehry. „Viem, že prechod do seniorskej kategórie je veľmi ťažký, uvidíme, ako sa mi bude dariť.“

Stále budem dievča z Komárna

Ani dlhé juniorské roky v Trnave a v trnavskej EMPIRE Tennis Academy nespravili zo slovenskej tenistky Trnavčanku. Hoci je „malý Rím“ jej prechodný domov, na ten pravý dopustiť nedá. „Som tu rada, som tu veľmi často, ale stále budem dievča z Komárna.“