Policajný kynológ radí: Čo robiť pri útoku psa

Po uhryznutí psom máte nárok na náhradu škody

Odpovedá JUDr. Jana Brišková Dominová z advokátskej kancelárie v Piešťanoch.

Aké právne kroky môže poškodený podniknúť v prípade napadnutia psom voči jeho majiteľovi? Čo v prípade, ak ide o túlavé zviera?

– Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. V prípade uhryz-nutia má poškodený nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla, či už ide o škodu majetkovú alebo nemajetkovú (ujma na zdraví, bolestné).

Poškodený má právo si škodu voči zodpovednej osobe uplatniť a v prípade, ak nepríde k dohode, môže sa tejto náhrady domáhať súdnou cestou.

V prípade uhryznutia psom je držiteľ psa a ten, kto psa vedie, povinný oznámiť svoje meno (meno držiteľa), priezvisko a adresu trvalého pobytu poškodenej osobe. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.

V prípade, ak došlo útokom psa k ublíženiu na zdraví, do úvahy prichádza aj trestnoprávna zodpovednosť.V prípade uhryznutia túlavým zvieraťom, ktorého majiteľ nie je známy a nie je možné ho dohľadať, je uplatnenie škody značne skomplikované, nakoľko absentuje priamy zodpovedný subjekt.

Podľa zákona je odchyt túlavých zvierat povinná zabezpečiť obec. V prípade, ak by si obec svoju zákonnú povinnosť preukázateľne neplnila, resp. by bola nečinná, zodpovednosť za škodu by si poškodený mohol uplatniť aj u obce.

Každý prípad by sa, samozrejme, posudzoval s ohľadom na individuálne okolnosti. Každý by však mal v záujme prevencie hlásiť výskyt túlavého zvieraťa obci, aby mohla konať a zviera odchytiť.

Aké povinnosti pribudnú majiteľom psov od septembra, kedy sa zmení legislatíva v tejto oblasti?

– Pokiaľ ide o identifikáciu, majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka bez ohľadu na vek šteňaťa.

Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo by malo umožniť postih najmä tzv. množiteľov zvierat. Psy narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. augusta 2019.

Majiteľom, ktorí nebudú mať psov zaregistrovaných, hrozia pomerne vysoké pokuty. Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí psa do 24 hodín od začipovania zaevidujú do registra.

Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi do 21 dní prostredníctvom veterinára.