Mladé trnavské pušky nesklamali

Spartak Trnava nastúpil proti Michalovciam s viacerými odchovancami v základnej zostave, napriek tomu zdolal súpera rozdielom triedy.

13. aug 2018 o 13:38 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Azda najväčším prekvapením v základnej zostave bolo meno Tomáša Vantrubu. Brat gólmana Martina Vantrubu, ktorý zo Spartaka pred sezónou odišiel do pražskej Slavie, tak zažil fortunaligový debut. Prekvapujúcejší o to viac, že sa pred necelými štyrmi týždňami dostal zo zranenia a navyše sa s A-mužstvom ani len nepripravoval.

„Pocity sú fajn, keďže sme vyhrali. Už sme to potrebovali. Lepší súperi sa nám vzďaľovali, potrebovali sme si s nimi udržať kontakt, čo sa nám podarilo. Musí byť teda spokojnosť. To, že nastúpim, som sa dozvedel asi dve hodiny pred zápasom. Potešilo ma to,“ rozhovoril sa bezprostredne po stretnutí Tomáš Vantruba a dodal: „Rozprával som sa s trénerom pred zápasom. Dal mi niekoľko rád ako hrať, ako sklepávať lopty.“

Mohol si pripísať aj gól

Po dlhšej odmlke sa tak meno Vantruba opäť objavilo na trnavskej súpiske. V závere prvého polčasu sa mohlo zduplovať.

Tomáš totiž vybojoval loptu so stopérom Michaloviec a sám sa rútil na brankára hostí.

K premiérovému štartu v drese Spartaka Trnava v najvyššej súťaži tak mohol pribaliť aj gól. Zakončenie mu však nevyšlo a gólman ho vychytal.

„Zrejme som mohol nahrávať Filipovi Dangubičovi. Mal som to lepšie vyriešiť,“ prehrával si situáciu po zápase.

Tomáš Vantruba bol aj blízko k svojmu premiérovému gólu, nájazd na brankára Kiru však nepremenil. (zdroj: LUKÁŠ GRINAJ)

Ako rozprávka

V prípade Tomáša ide priam o rozprávku. Počas zimy sa síce pripravoval s A-mužstvom, no do užšieho kádra vtedajšieho trénera Nestora El Maestra sa nakoniec neprebojoval.

Vrátil sa do juniorky, kde sa však zranil. Teraz si pripísal prvé minúty vo Fortuna lige.

„Po zranení som začal trénovať zhruba štyri týždne dozadu a teraz som odohral zápas za A-mužstvo. Je to skvelé,“ ukončil.

Zaslúžené víťazstvo

Ďalším prekvapením v zostave, aj keď nie tak výrazným, bolo meno Mateja Oravca.

Trnavský odchovanec, ktorý sa nedávno ocitol na zozname sto najväčších talentov Európy v spoločnosti Kyliana Mbappého, Trenta Alexandra-Arnolda či Timothyho Fosu-Mensaha sa postavil v stopérskej dvojici vedľa Ivana Hladíka a po zápase sa okrem víťazstva tešili aj z čistého konta.

Proti Michalovciam nastúpilo v základnej zostave až päť odchovancov - Rusov, Oravec, Janso, Jirka a Tomáš Vantruba. (zdroj: LUKÁŠ GRINAJ)

„Myslím si, že sme získali dôležité tri body. Po prehrách v Senici a najmä v Podbrezovej sme už museli vyhrať. Zápas sa nám vydaril a zaslúžene sme zvíťazili,“ tešil sa Oravec.

Zamotať trénerovi hlavu

Aj on verí, že svojím výkonom by mohol trénerovi trochu zamotať hlavu pred odvetným zápasom s Crvenou Zvezdou Belehrad.

„Na to sme tu. Máme dvadsaťčlenný káder a sme pripravení do každého zápasu. Vždy, keď dostaneme šancu, snažíme sa jej chopiť čo najlepšie. Vždy, keď dostane hráč príležitosť, snaží sa ukázať v čo najlepšom svetle. Uvidíme na trénerovi, či sme mu dnešným výkonom niekto dali chrobáka do hlavy,“ usmieval sa mladý trnavský odchovanec.

Postaviť sa súperovi

Aj on už pociťuje atmosféru, ktorá sa s blížiacim zápasom Ligy majstrov blíži, a teší sa na beznádejne vypredaný štadión.

„Štadión je vypredaný, verím, že zápas zvládneme a postúpime ďalej. Súper sem príde viac namotivovaný. Je to pre nich rozhodujúci zápas, keďže nám stačí hrať 0:0. Rozhodne však nepôjdeme hrať na takýto výsledok. Musíme sa súperovi postaviť a zvládnuť to,“ ukončil s presvedčením Oravec.