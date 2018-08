V Česku ho preradili do juniorky, v Trnave bojuje o Ligu majstrov

Jakub Rada berie zápasy v predkolách LM s pokorou a vďakou.

1. aug 2018 o 11:16 Igor Tabiš

TRNAVA. V Trnave ešte nie je ani mesiac, no už sa môže tešiť na 3. predkolo Ligy majstrov.

„Nervy určite boli, skomplikovali sme si to viac, ako sme zrejme mohli. Boli sme až veľmi pasívni, báli sme sa o postup. V niektorých situáciách sme mali aj šťastie," priznal po včerajšom domácom zápase proti Legii Varšava Jakub Rada.

Jakub Rada: dohoda s Trnavou sa uskutočnila veľmi rýchlo

Jeho hosťovanie v Spartaku Trnava sa zrealizovalo veľmi rýchlo. Kmeňový hráč klubu FK Mladá Boleslav vymenil českú najvyššiu súťaž za slovenskú.

„Dá sa povedať, že som hľadal zmenu. Vzišlo to ale na popud pána Hoftycha, ktorý mi zavolal. Bolo to rýchle jednanie, okamžite sme sa dohodli," vysvetľoval 31-ročný futbalista.

Paradoxom ostáva, že český stredopoliar nebol po príchode do Trnavy stopercentne fit. Tréner Látal mu v prvom predkole LM doprial na domácom štadióne proti Mostaru plných deväťdesiat minút - prekvapilo to aj samotného hráča.

Proti Mostaru nebol stopercentne fit

„Cítim sa lepšie než pred tromi týždňami. Mám za sebou štyri náročné zápasy, veľmi mi to pomohlo aj po fyzickej stránke. Predtým som bol dlho zranený, veľa som toho neodtrénoval, chýbala mi aj herná prax," uviedol po zápase s Legiou Rada.

Skúsený futbalista ďalej pokračoval: „Som najmä šťastný, že si po dlhodobých zdravotných problémoch môžem zahrať takéto zápasy. Beriem to s vďakou a pokorou. Bol som v situácii, keď som nevedel, či si ešte profesionálny futbal zahrám. Každý takýto zápas je obrovský bonus.”

O tom, aký nevyspytateľný býva život futbalistu, sa Jakub Rada sám presvedčil. Zhruba pred mesiacom nevyzerala jeho budúcnosť najjasnejšie, teraz je ale všetko inak. Po príchode do Spartaka okúsil dvojnásobnú postupovú radosť v predkolách Ligy majstrov. Skupinová fáza Ligy majstrov je tak s každým postupom bližšie a bližšie.

V Česku ho preradili do juniorky

„Je to obrovská motivácia. Pred troma týždňami ma v Mladej Boleslavi preradili do juniorky, v tom čase by mi to prišlo ako sci-fi. Teraz sa to vyvinulo tak, v tom je futbal krásny. Niekedy sa zmení behom sekundy k lepšiemu, ale aj horšiemu. Teraz si to veľmi užívam. Bol by to obrovský úspech a zážitok dostať sa do skupinovej fázy súťaže," zaspomínal na situáciu spred niekoľkých týždňov ľavonohý futbalista.

Zápasy v predkolách európskych súťaži už v minulosti zažil v drese Mladej Boleslavi. Hrať pred plným štadiónom s kapacitou 5 000 ľudí je ale úplne niečo iné ako hranie pred takmer štvornásobnou návštevou: „Musím povedať, že to je iná úroveň, najmä čo sa týka štadióna a fanúšikov. Toto sa v Mladej Boleslavi zažiť nedá.”

Na svoj prvý ligový štart v drese Spartaka stále čaká, v predkolách Ligy majstrov nechýbal v základnej zostave Spartaka ani raz. Proti Mostaru sa v oboch zápasoch podieľal na góloch svojho tímu. Pri domácej výhre našiel dlhou prihrávkou Erika Jirku, ktorý strelil jediný gól zápasu. V odvete na ihrisku súpera poslal na hlavu skórujúceho Borisa Godála presný center. Počas prvých týždňov v klube tak zažíva so svojím novým mužstvom obrovskú eufóriu.

Nevedel, či si ešte futbal zahrá ako profesionál

„Prvé dojmy sú veľmi pozitívne, zvlášť po tom, čo sa nám v predkolách Ligy majstrov podarilo dvakrát postúpiť. Nebralo sa to tu ako samozrejmosť, skôr je to obrovský úspech. Som nadmieru spokojný, v európskych pohároch máme istotu ďalších štyroch zápasov. Nikto z nás to nečakal," objasňuje Rada.

Bývalý hráč FC Bohemians Praha je v kádri aktuálneho majstra Fortuna ligy na ročnom hosťovaní s následnou možnosťou na trvalý prestup. O svojej budúcnosti po sezóne si zatiaľ netrúfa hovoriť.

„O tom je ešte predčasné hovoriť. Uvidíme, či tu so mnou budú spokojní. Som najmä šťastný, že si po dlhodobých zdravotných problémoch môžem zahrať takéto zápasy. Beriem to s vďakou a pokorou. Bol som v situácii, keď som nevedel, či si ešte profesionálny futbal zahrám. Každý takýto zápas je obrovský bonus," dodal na záver Jakub Rada.