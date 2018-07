Trénera Moraviec sklamali fanúšikovia v Trnave: Sú z nich fanúšikovia úspechu

Podľa trénera Látala sa Spartak cez zápas so Zlatými Moravcami preniesol. Potreboval výhru, ktorú má, ale myšlienkami už boli aj tak viacerí na utorkovej odvete s Legiou Varšava.

29. júl 2018 o 11:07 Stanislav Cibulka

Trnavčania horko ťažko zvládli druhokolovú prekážku v podobe Zlatých Moraviec, pripísali si na svoje konto tri body a po záverečnom hvizde už sa myšlienkami presunuli k utorňajšej odvete Ligy majstrov proti Legii Varšava.

Určite ide o najväčší zápas kariéry pre všetkých hráčov v kádri Spartaka Trnava. Dobre si to uvedomuje aj trénera Radoslav Látal, čo priznal aj na pozápasovom rozhovore.

„Pre nás je veľmi zložité dostať hráčov na zem po zápase Ligy majstrov. Hrali sme pred perfektnou návštevou, no teraz sme sa vrátili do Trnavy. Určite mysleli niektorí na to, že v utorok je na pláne odveta. Nikto sa nechce pred takýmto zápasom zraniť. Toto určite hráči v hlave mali. Rýchlo zabudnime na zápas s Moravcami. Tešme sa na utorok, bude to sviatok futbalu. Užite si ho a uvidíme, čo bude ďalej,“ priznal starosti trnavský tréner.

Zabudnite na postup

Tie sú podľa neho oprávnene. Zatiaľ čo pred úvodným hvizdom dvojzápasu bol poľský majster jasným favoritom na postup, po prvom zápase, ktorý vyhral Spartak Trnava v Poľsku 2:0, sa karta obrátila. Rázom je v pozícii favorita Látalov tím, ktorý tak musí znášať aj obrovský tlak. Legii po zahanbujúcom výkone neveria ani vlastní fanúšikovia, zatiaľ čo Spartak už všetci vidia v ďalšom kole. A to trápi Látala ešte viac.

„Na takýto zápas netreba hráčov motivovať, práve naopak. Skôr ich musíme brzdiť pred prílišným optimizmom. Po Trnave už všetci fanúšikovia oslavujú náš postup a vidia nás v ďalšom predkole. Na to, prosím vás, zabudnite!“ upozorňoval trnavský tréner a na záver dodal: „Čaká nás ťažký zápas a príde úplne iná Legia, než s akou sme hrali vo Varšave. Tešme sa na zápas, užime si ho, ale buďme pevne nohami na zemi. Vyhrané ešte nemáme,“ ukončil.

Fanúšikovia úspechu

Prehru svojho mužstva znášal Juraj Jarábek ťažko, no ešte ťažšie niesol, ako rodený Trnavčan, slabú divácku návštevu.

Juraj Jarábek neskrýval po zápase sklamanie z diváckej návštevy v Trnave. Fanúšikov Spartaka Trnava nazval fanúšikov úspechu. (zdroj: LUKÁŠ GRINAJ)

Duel domácej Trnavy s hosťujúcimi Zlatými Moravcami sledovalo na tribúne niečo málo cez 3000 divákov. Na slovenskú ligu to je určite slušné číslo, ale pravdou je, že na klub, akým je Spartak Trnava, to je málo. Obzvlášť po tak skvelom výkone, aký predviedol vo Varšave.

„Možno sa na mňa niekto urazí, ale trnavskí fanúšikovia nikdy takýto nebývali. Sú z nich fanúšikovia úspechu. Pre mňa je návšteva obrovským sklamaním. Po takom výkone, aký podala Trnava vo Varšave, tu malo byť 10 000 fanúšikov. Jednoznačne! Kde bolo jadro?“ neskrýval sklamanie Juraj Jarábek.