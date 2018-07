Gólový strelec Trnavy? Väčšina fanúšikov ho odpísala už po príchode

Grendel strelil proti Legii úvodný gól.

25. júl 2018 o 7:41 Igor Tabiš

Nikto nechápal, Spartak jeho angažovaním šokoval futbalovú verejnosť. Do úvahy sa brala najmä jeho minulosť, ktorá bola spojená s najväčším rivalom klubu. Väčšina fanúšikov ho odpísala ihneď po príchode. Erik Grendel nemal pri prestupe do klubu rozhodne na ružiach ustlané.

Erik Grendel: premiérový súťažný gól v drese Spartaka

„Chlapci mi to uľahčujú tým, že ma rýchlo prijali medzi seba. Ja sa im snažím pomáhať výkonmi na ihrisku. Dúfam, že boli spokojní, môžem im sľúbiť, že budem ešte lepší," reagoval po súťažnej premiére v drese Trnavy proti Mostaru 29-ročný futbalista.

V drese Slovana Bratislava odohral Grendel desať zápasov v rámci predkola Ligy majstrov. Skórovať sa mu v nich nepodarilo ani raz. V drese Trnavy to dokázal pri svojom treťom pokuse.

Bežala šestnásta minúta zápasu, prvým dotykom si Grendel spracoval prihrávku od Jirku, druhý okamžite vystrelil.

Získa si Grendel srdcia fanúšikov Trnavy?

Lopta skončila v sieti, skúsený brankár Malarz ostal bez šance. Spartak sa ujal vedenia v zápase. Ofenzívny stredopoliar sa otočil chrbtom k tribúne, rukami ukazoval na svoje meno na drese.

Divákom sa pripomenul, veď tu pôsobil takmer štyri roky. Prostredie mu bolo veľmi dobre známe. Zároveň veľmi dôležitý gól z hľadiska vývoja zápasu.

Trnava vstúpila do duelu lepšie, bola aktívnejšia. Nepremenila ale dve obrovské šance. Najmä tá Jirkova mala skončiť gólom - nestalo sa. Ak by Legia potrestala Spartak za nevyužité šance, Trnavčania by zaplatili krutú daň. No aj taký býva futbal.

Šance Spartaka na postup výrazne stúpli

Našťastie sa tak nestalo, gól padol do siete favorita, fanúšikovia Spartaka boli v eufórii. Na zápasy v Lige majstrov čakali desiatky rokov. Minulú sezónu si išli za svojim snom, potichu od prvého do posledného kola.

Sezóna akoby nemala skončiť, trvala večne. Trnavčania to nakoniec zvládli a získali vytúžený titul. Teraz si užívajú bonus v podobe hrania zápasov v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.

Po postupe cez Mostar mala byť Legia pre mužstvo trénera Látala konečnou zastávkou. Po včerajšom zápase sa karta obrátila. Šance favorita pred odvetou v Trnave sa výrazne znížili.

Rivalita je bežnou súčasťou futbalu, priam do tohto športu patrí. Na niektoré veci a prestupy sa nezabúda. Minulosť sa ale zmeniť nedá. Erik Grendel pri svojom štarte vo farbách Trnavy nesklamal, skôr naopak - príjemne prekvapil.

Ak bude naďalej podávať dobré výkony a biť sa na ihrisku za červeno-čierne farby klubu, mohol by rozhodne zmeniť pohľad väčšiny fanúšikov Trnavy na svoju osobu. Za doterajšiu snahu si šancu zaslúži.

Sezóna je ale iba na začiatku, Grendela a jeho mužstvo čaká beh na dlhú trať.