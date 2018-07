Po postupe cez Mostar prišla senická facka v lige

Trnavčania vstúpili do aktuálnej sezóny najlepším možným spôsobom. Postúpili do druhého kola Ligy majstrov.

22. júl 2018 o 16:40 Stanislav Cibulka, Igor Tabiš

TRNAVA. Pred žrebom Ligy majstrov bol balkánsky Zrinjski Mostar najprijateľnejším súperom pre Spartak Trnava. Splnilo sa želanie azda všetkým – od hráčov, cez realizačný tím až po fanúšikov, a Trnava si merala v prvom kole sily s majstrom Bosny a Hercegoviny.

Po domácom najtesnejšom víťazstve pred prázdnymi tribúnami, o ktoré sa postaral v záverečnej desaťminútovke Jirka, prišla odveta na Balkáne. Trnavčanom upokojil už po štvrťhodine Godál – 0:1 a hoci v druhom polčase domáci vyrovnali, Spartak si umnou hrou a aj s trochou šťastia už výsledok postrážil. Eufória na svete – Trnava je v druhom predkole Ligy majstrov, kde si zmeria sily s najslávnejším poľským klubom – Legiou Varšava.

Ťažko hľadal slová

Skôr, ako príde na rad očakávaný duel v Poľsku a potom domáca odveta, začala aj domáca súťaž. Úradujúci majster z Trnavy cestuje aj s eufóriou z postupu na ihrisko Senice, ktorá sa na poslednú chvíľu vo Fortuna lige zachránila. A čo je viac, ešte len teraz začína dávať mužstvo dokopy. Cieľ bol teda jasný – povinná výhra.

„Prišli sme do Senice s tým, že ideme vyhrať. Všetci to videli. V prvom polčase sme nepremenili niekoľko šancí, dali sme si vlastný gól a to nás úplne rozhodilo. Nevedeli sme prihrať, brzdilo nás to, neviem... Ťažko sa mi hľadajú slová,“ vravel po zápase Ján Vlasko, ktorý sa dostal na trávnik po zranení. „Ak by sme premenili aspoň jednu, zápas by bol úplne iný. Prehrali sme, musíme si zápas ešte raz pozrieť a rozanalyzovať, aby sa niečo takéto už nezopakovalo.“

Katastrofálny vstup

Trnavu pred sezónou odborníci pasovali na štvrté – piate miesto. To tu však bolo aj minulý rok a bol z nej majster. Teraz je však pod oveľa väčším tlakom a hlavne s väčšou zápasovou vyťaženosťou. „Určite sme chceli do ligy vstúpiť víťazstvom. Naším cieľom je prvá šestica a takéto straty bodov nám ju môžu skomplikovať. Je to katastrofálny vstup do sezóny. Máme ale v lige prijateľný los, nezostáva nám nič iné, iba vyhrávať a zbierať body,“ kajal sa ďalej Vlasko.

Zápas kariéry

Aj trnavský tvorca hry však priznal, že po takomto zápase sa musia veľmi rýchlo preorientovať na utorňajší duel v Poľsku. „V utorok nás čaká možno najdôležitejší zápas v našich kariérach. Ťažko sa takáto prehra hádže za hlavu, ale musíme to urobiť a poriadne sa pripraviť na zápas Ligy majstrov proti Legii,“ ukončil.

Nerozhoduje papier

Ešte kritickejší bol po stretnutí Radovan Pekár, ktorý dostal od trénera Látala dôveru na pravej strane zálohy a tiež si na svoje konto pripísal dve dobré, no nepremenené šance. „Kvalita napriek pozmenenej zostave bola na našej strane, ale nie vždy rozhoduje papier. Rozhoduje sa na ihrisku a tam sme sa, bohužiaľ, nedokázali vyrovnať, s vlastným gólom,“ povzdychol si a pokračoval:

„Mali sme niekoľko príležitostí predtým aj potom. Ak by sme sa aspoň raz presadili, všetko by bolo iné. Na keby sa však vo futbale nehrá. Dali sme si vlas-tný gól. Senica sa následne zavrela. Celý zápas však bol o tom, či si my dokážeme vytvoriť šance.“

Behať a bojovať vie každý

Trnava tak po euforickom postupe tvrdo narazila a dá sa očakávať, že tlak na mužstvo trénera Látala ešte viac narastie. Ak dokázala Trnavu poraziť Senica, prečo by sme to nemohli dokázať my. To budú určite otázky každého najbližšie-ho súpera spartakovcov a Pekár si to veľmi dobre uvedomuje. „Bola to naša chyba. Musíme sa zlepšiť, poučiť a bojovať jeden za druhého. Ak sa nezlepšíme, čaká nás náročná sezóna. Čo sa týka Senice, dneska už vie behať a bojovať každý. Musíme využívať našu kvalitu,“ ukončil.