Dušan Radolský: Začínajúci tréneri nevedia, čo všetko obnáša ich práca.

Dušan Radolský si praje, aby slovenské mužstvá začali postupovať z jednotlivých predkôl európskych súťaží. Vypadnutie Prešova z Fortuna ligy ho mrzí, liga na východe bude chýbať.

10. júl 2018 o 9:28 Igor Tabiš

Pred začiatkom jarnej časti ste tvrdili, že pokiaľ si Trnava udrží deväťbodový náskok pred štartom nadstavbovej časti získal titul. Mali ste teda pravdu.

- Vychádzal som z celkovej formy ostatných mužstiev, priebehu sezóny a najmä z toho, ako Trnava hrala. Ak si to človek zanalyzoval, vyšlo mu to takto. Som rád, že som to trafil.

Po ktorom zápase Spartaka v jarnej časti ste verili, že klub dotiahne sezónu do úspešného konca?

- Veril som, že ak si uhrá body do nastavby a udrží náskok, získa titul. Muselo by prísť naozaj niečo vážne, aby sa prehajdákal deväťbodový náskok. Niektoré zápasy v nadstavbe sa uhrávali takticky. Trnava to nakoniec ustála bez vážnejších problémov.

Trnava sa dočkala po dlhých 45 rokoch. Dokážete slovami opísať, čo to znamená pre fanúšikov a toto futbalové mesto?

- Môžem to porovnať, keďže som zažil aj prvé tituly. Som pamätník jedného aj druhého úspechu, mám z toho veľkú radosť. Trnava je futbalové mesto. Postavil sa nový štadión, dlhšiu dobu sa budovalo mužstvo. Nakoniec sa to všetko naplnilo za čo som rád. Aj nová generácia fanúšikov mohla na vlastnej koži zažiť, čo to pre nás v tých časoch, keď sme to zažívali my znamenalo.