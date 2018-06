MY s VAMI: Je Trnava smart city?

27. jún 2018

Diskusné stretnutie zo série Smart Cities v Trnave v hoteli Holiday Inn.

Diskusia sa začne vo štvrtok 28. júna od 10:00.

Témy diskusie

Smart agenda v meste

Mobilita a integrovaná doprava v regióne

Možnosti pre rozvoj smart technológií

Diskusia minútu po minúte

11:57 - Štepáneková ukončuje diskusiu a ďakuje všetkým zúčastneným.

11: 55 - "Viem si to predstaviť," potvrdil župan.

11:52 - Je tu ďalšia otázka z pléna. Neuvažuje kraj nad zavedením dotačného systému práve pre smart technológie?

11:43 - Viskupič: Vy idete okolo lampy, appka vám ukáže okolo akej školy idete a čo je všetko v okolí.

11:42 - Procik: Zbieranie dát od občanov, ktorí nám nahlasujú, kedy najviac nesvieti osvetlenie.

11:38 - Blaas: Inteligentná váha.

11:37 - Valach: Mňa zaujalo meranie množstva alkoholu vo vzduchu.

11:36 - Aké smart "vychytávky" by ste nám predstavili, nabáda diskutujúcich Štepáneková.

11:33 - Smart technológie a včely? "Riešenie pomáha včelárom monitorovať dáta, ktoré oni potrebujú. Vy tam nastavíte senzor, cez apláciu mu vyšlete povel : Zapni sa raz za 10 minút. Včelár si môže pozrieť, ako sa mu plnia tie nádoby. Tiež to meria teplotu, vlhkosť, tlak. Dlhodobo to zberajú a potom s tým pracujú.

11:32 - Pripojil sa aj Viskupič. "Viem si predstaviť, že by sme v rámci kraja išli aj do takých technológií, ktoré zahŕňajú galérie a múzeá. Máme pred sebou aj zásadnejšie výzvy, Ale ja sa aj s takýmito riešeniami rád zoznámim, keď tu budú dodávatelia.

11:30 - "Ďalšia oblasť je aj v bytoch, domoch u ľudí v domácnostiach. Ide tam najmä o lepšiu správu majetku a úsporu. Keď máte dáta, viete sa lepšie orientovať a prispôsobiť sa," doplnil Jaššo.

11:27 - Jaššo spomenul aj spoluprácu s múzeami či galériami. Konkrétne, skúšali ako sa v nich dá merať vlhkosť, slnečné žiarenie a teplo. V týchto inštitúciách vieme, aby sa niektoré diela zachovali a predišlo sa ich znehodnoteniu.

11:25 - "Naša aplikácia funguje aj pri upratovaní tak, že obec sa dozvie o podnet, ďalej to postupuje tej firme a ona vie, kedy má prísť upratať, teda vysypať tie kontajnery," doplnil Valach.

11:23 - Blaas: "Na nás je, aby sme vytvorili proces toho efektívneho upratovania, aby potom napr. niekde v ubytovacích službách neprišiel zákazník a dá na booking, že izba bola špinavá alebo to isté s tými kontajnermi, aby sa nikto nesťažoval, že nie sú vysypané."

11:19 - Je tu ďalšia otázka, dajú sa smart technológie využiť pri upratovaní krajských budov? " Treba vedieť, čo treba a ako to urobiť. Dôležitá je aj taktika na ľudí, inštitúcie. Treba ich presvedčiť, že je lepšie zbierať dáta. Služba bola vykonaná vtedy, keď je treba a nie vtedy, keď je naplánované.

11:14 -Na rad prišli otázky divákov. Našla by sa aj smart riešenie pre prevádzky staníc? Chystáme sa na to, orientujeme sa na to.

11:10 - Do diskusie sa zapojil aj Procik zo spoločnosti Siemens. Úlohou systému, napríklad v doprave, možno vidieť na nasledujúcom príklade. "Všetci hovoríme, že dlho čakáme na cestách, dlho na červenú a križovatka predsa slúži na to, aby spomalila dopravu. Keď je niekde preplnené parkovisko, semafor bude tým smerom púšťať menej áut. V Trnave to takto prepojené ešte nie je.

11:04 - "Redizajnovali sme a pustili sme do prevádzky appku pre android. Budeme možné. že si naše produkty budete môcť kúpiť zo všetkých druhov zariadení," potvrdil Hlubocký. "Chceme byť modernou spoločnosťou, tiež aby sme aj obstáli popri konkurencii a aby sme boli atraktívni."

11:01 - K slovu sa dostal aj Hlubocký. Ako do smart systému zapadajú železnice? "Od 10. júna sme pridali 56 nových spojení v Trnavskom a Bratislavskom kraji. Optimálny model? Ako vo Švajčiarsku. Jeden lístok na vlak, autobus, lanovku či ďalšie. Funguje to tam." Podľa jeho slov, Švajčiari používajú dopravu 71 krát za rok, Slováci len 14 krát ročne.

10:59 - Viskupič: "Niektoré veci sa dajú pilotne urobiť pre kraj, ale niekde vieme urobiť to, že ak to funguje pre kraj, vieme to poskytnúť ďalej."

10:55 - "Čo sa týka smart technológií, kľúčové je rozmýšľať regionálne," povedal Blaas. Dodal, že náš dotačný program spočíva v tom, že poskytneme sieťovú platformu pre obce, ak tam tie siete nie sú.

10:51 - Blaas uviedol, že najčastejšie sa starostovia zaujímajú o odpad a odpadové hospodárstvo, čo sa týka smart riešení.

10:48 - "Treba ľudí naučiť pracovať s dátami, spoločnosť Slovanet aj chodí po obciach a mestách a vysvetľuje ľuďom ako to funguje," prezradil Jaššo. Podľa jeho slov, technológie netreba ignorovať, treba začať v malom, otestovať si to a potom to začať používať.

10:45 - Jaššo si pochvaľuje spoluprácu s mestom. V Trnave fungujú senzory, ktoré monitorujú naplnenosť niektorých smetných nádob na komunálny odpad. Ide o veľké kontajnery ale i o menšie, ktoré sú na sídliskách. "Trnava bola jedno z prvých miest, s ktorým sme začali spolupracovať."

10:42 - Viskupič: "My si vieme aj v týchto systémoch pozrieť, ako sa nám darí. Nájdeme tam údaje a dáta. Napr. šoféri a SAD-ky nám dali údaje, ako sa jazdí, aké cesty sú v katastrofálnom stave. Je to veľmi užitočné, keď nám to v takejto platforme vedia poskytnúť."

10:40 - Valach si myslí, že tento systém je vhodný aj pre menšie obce. Aj keď je starosta napr. chorý, systém informuje o podnetoch, ktoré treba v obci okamžite riešiť. "Záleží ako si obec, či kraj,zvolí kto má byť účasťou tohto podnetu. Takže je možné, že jeden podnet môže zdieľať obec aj s regiónom či krajom."

10:38 - Spolupracovali sme so spoločnosťou Siemens a oni položili otázku, kedy človek potrebuje vyniesť kôš. Odpoveď bola, vtedy keď je plný. Technologickým riešením bolo dať malé čidlo do košov a spoločnosť vedela, kde sú koše plné.

Komplexné zadania majú priniesť komplexné riešenia. Prichádza k tomu, že máme rozumnejšie mesto, v ktorom sa lepšie žije. Spojilo sa mesto, región a technologické riešenie, povedal Viskupič.

10:34 - Viskupič s tým nesúhlasí, že tento systém je vhodný pre každý typ obce. Kraj neznamená bez obcí a miest nič. Ak si rozdelíme smart plány, tak si najskôr musíme rozmyslieť, odkiaľ tie dáta budeme zbierať. Jedným z nich je občan, lebo on sám na tej ulici býva a vie čo sa tam deje.

10:30 - V čom je rozdiel s portálom odkazprestarostu.sk, pýta sa Štepáneková. Valach tvrdí, že Odkaz pre starostu neobsahuje CRA systém. Náš systém je ľahko prispôsobiteľný. Nielen občania môžu zadávať podnety na mesto, ale aj mesto môže pomocou tejto aplikácie informovať napr. o odstávke vody občanov.

10:27 - Valach spomenul aj to, že občan presne vidí, kto sa podnetom zaoberá. Systém je overený, používajú ho obchodné spoločnosti po celom svete. Dá sa aplikovať aj v obci.

10:21 - Lepšia obec, konkrétny prípad predstavil Valach. Občan jednoduchým spôsobom zadáva podnety na obec alebo mesto, jednoduchým spôsobom potom obec reaguje na tieto podnety. Máme aj aplikáciu, kde občan vytvára podnety, môže ich vytvárať aj v offline režime.

Občan je potom notifikáciami alebo mailom informovaný, v akom stave je jeho podnet, či je riešený.

10:20 - Smart obec, v čom je iná? V získavaní podnetov od občanov, s tým súvisí aj viac práce. Úlohou smart technológií je aj to, ako ich zefektívniť, tvrdí Valach

10:18 - Smart je o zmene myslenia, je dôležitá aj občianska angažovanosť

10:17 - Smart služby musia byť atraktívne pre klienta a také, aké práve potrebuje, tvrdí Hubocký

10:15 - Valach: Musím súhlasiť s tým., čo bolo povedané. Vďaka informovanosti sa môžu aj ľudia správať smart.

10:13 - Procik: Keď sa povie smart všetci si povedia, že aj IT. Ale zmysel by mal byť ten, že obyvatelia majú lepší života a bezpečnejší.

10:13 - Jaššo: Smart región by mal byť inteligentný a bezpečný pre ľudí. Je to dosť postavené na dátach a dátových modeloch. Je potrebné tie dáta zbierať a správne interpretovať.

10:12 - Viskupič: To čo sa týka nás, väčšinou sa to týka smart cities, u nás sme z hľadiska smart regiónov v plienkach. Pre tie mestá, mám skúsenosti z iných miest zo zahraničia, im sa podarili uskutočniť veľké ambície. Treba urobiť tri fázy, prvá je data searching - hľadajme informácie ako urobiť riešenia a ušetrili. Toto v zásade rozlišuje regióny.

10: 10 - Prvá otázka: Aké to je smart mesto, inteligentný region a v čom je iný ako ten, ktorý smart nie je?

10: 02 - diskusia sa začína, hosťov predstavila šéfredaktorka MY Trnavských novín Lenka Štepáneková

9:06 - najvyššia rýchlosť na SCB je viac ako 20 km/h. Cez bluetooth sa viete spojiť s telefónom. A cez neho viete využiť navigáciu i počúvať hudbu.

9:05 - Smart city bike (SCB) si môžete aj vyskúšať, priamo v hoteli Holiday Inn. Stačí prísť.

8:45 - Hotel Holiday Inn v Trnave. Ak chcete vedieť, čo všetko môže byť smart, príďte do kongresovej sály. O desiatej začíname....

Hostia diskusie Trnava Smart city

Peter Blaas – Business Development Director, Antik Telecom

Filip Hlubocký – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK

Tomáš Jaššo – Business Development Director, Slovanet

Richard Procik – technický riaditeľ divízie Verejné osvetlenie a inteligentných dopravných systémov spoločnosti Siemens Mobility

Branislav Valach – Business Development, Resco

Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja

Info

Štvrtok 28. 6. 2018, 10.00 – 12.00 h, Hotel Holiday Inn, Trnava. Moderátorka: Lenka Štepáneková