Trnava bude hrať v Lige majstrov bez divákov. Je to nepríjemné, tvrdí jej tréner

Látal reagoval na žreb predkola.

19. jún 2018 o 13:25 Igor Tabiš

V 1.predkole Ligy majstrov čaká na futbalistov Spartaka Trnava majster Bosny a Hercegoviny Zrinjski Mostar.

“Je to neznáme mužstvo, budeme sa snažiť získať čo najviac informácií. Boli tam aj ťažší súperi a takisto aj priechodnejší, sme však v Lige majstrov, ťažko si tu vyberieme ľahkého súpera. Máme dosť času na to, aby sme o nich získali čo najviac informácii. Budeme na tom pracovať," reagoval bezprostredne po žrebe tréner Spartaka Radoslav Látal.

FC Spartak Trnava: žreb 1.predkola Ligy majstrov

Brankár Spartaka Trnava Martin Chudý bol so žrebom spokojný: “Myslím si, že môžeme byť spokojní. Papierovo tam boli aj ťažší súperi. Na druhej strane aj dnes na majstrovstvách sveta vidíme, že už neexistuje ľahký súper. Rozhodne sa to na ihrisku. Budú to dva náročné zápasy. Už sa na to tešíme.”

Spartak bol vylosovaný až na úplnom konci, v hre ostávala dvojica mužstiev - Zrinjski Mostar a Astana. "Mužstvo ktoré som si v žrebe neprial bola Astana, najmä kvôli cestovaniu. Bol to jediný súper, ktorého som nechcel dostať. Potom som to už nechal iba na osud," povedal na adresu klubu, ktorý sa v minulej sezóne predstavil v skupinovej fáze Európskej ligy Látal.

Spartak v domácom zápase bez divákov

Posledné meranie síl proti súperovi z Bosny a Hercegoviny prišlo pre Trnavu v roku 2015. Spartak vtedy dokázal v Európskej lige prejsť cez FK Olimpik Sarajevo. Po domácej bezgólovej remíze mu k postupu stačila remíza 1:1 v Bosne a Hercegovine. “Výhoda to nie je. Kluby sa menia, všetko to bude o získaní informácii, akým spôsobom hry hrajú a podobne," povedal český tréner po predchádzajúcej skúsenosti klubu so súperom z rovnakej krajiny.

Najväčšou nevýhodou Spartaka bude v prvom domácom zápase prázdny štadión. Za incident počas prvého zápasu 3.predkola Európskej ligy 2016/17 proti Austrii Viedeň sa odohrá súboj proti Mostaru pred prázdnymi tribúnami.

Látal chce priviesť do Trnavy minimálne troch hráčov, klub už rokuje ohľadom zmlúv

“Určite to môže mať veľký vplyv, takýto zápas som už odohral. Je to nepríjemné, nikto na štadióne nebude, bude tu ticho. Osobne môžem mužstvu dávať viac pokynov, je to ale nepríjemné. Už som to v minulosti zažil," neskrýval sklamanie Radoslav Látal.

Podobne reagoval aj brankár Martin Chudý: “Fanúšikovia by nám určite pomohli, vždy to bol náš dvanásty hráč. Štadión by bol vypredaný, atmosferá by bola perfektná. O to viac musíme zabojovať, aby sa nám podarilo postúpiť cez ďalšie kolá a mali sme ich na tribúnách v ďalších zápasoch.”

“Veľa mien máme vytypovaných. Momentálne prebiehajú rokovania ohľadom zmlúv. Chceme to čím skôr dotiahnuť, aby minimálne traja hráči posilnili klub," odpovedal na záver tréner Látal na otázku ohľadom možných posíl.

Žreb prvého predkola Ligy majstrov - Spartak Trnava čaká prijateľný súper.