Nové vlaky nemajú odchody v rovnakých minútach každú hodinu, považujú to za nevýhodu

Podľa občianskeho združenia Lepšia doprava na to, aby bola verejná doprava príťažlivá, musí byť pravidelná.

11. jún 2018 o 14:13 SITA

TRNAVA. Občianskemu združeniu Lepšia doprava sa nepáči, že nové osobné vlaky z Trnavy a zo Senca do hlavného mesta SR Bratislavy nemajú odchody v rovnakých minútach každú hodinu. Najviac to podľa nich vidieť pri vlakoch do Senca, keď pätnásť nových vlakov odchádza v deviatich rôznych minútových polohách.

„V opačnom smere je zas problémom prestup z linky S55 z Trnavy na linku S65 do Petržalky. Pri niektorých vlakoch treba prestúpiť na stanici Bratislava predmestie, pri iných na stanici Bratislava-Nové Mesto a pri niektorých sa dá prestúpiť na oboch staniciach,“ uvádzajú.

Stanovisko poskytol predseda združenia Martin Fundárek. Na tratiach Bratislava - Trnava a Bratislava - Senec bude obojsmerne premávať 56 nových osobných vlakov Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK).

Cieľovými, resp. východzími stanicami v hlavnom meste budú Nové Mesto a tiež Petržalka, v pracovných dňoch budú tieto vlaky jazdiť každých tridsať minút.

Nebudú stáť všade

Lepšia doprava pripomína, že niektoré vlaky tiež nebudú zastavovať na všetkých zastávkach, pretože inak by sa už do grafikonu nezmestili. Ako ďalej spomínajú, na zastávke Pezinok-zastávka v smere z Bratislavy v popoludňajšej špičke nezastavia hneď tri. „Paradoxne tak obyvatelia Grinavy, ako sa neoficiálne nazýva časť Pezinka, kde zastávka leží, budú mať mimo špičky dva spoje za hodinu, ale v odpoludňajšej špičke len jeden,“ uvádza združenie.

Podľa nich na to, aby bola verejná doprava príťažlivá, musí byť pravidelná, teda spoje by mali odchádzať vždy v tej istej minúte, zastavovať na všetkých zastávkach a prestupy by mali byť zabezpečené vždy na tom istom mieste.

„Cestovný poriadok musí totiž byť zapamätateľný, pretože ľudia potrebujú niekedy cestovať z domu do práce či školy, alebo naopak, priamo, inokedy si ešte chcú niečo nakúpiť či vybaviť. A mnohým sa ani pracovný čas či vyučovanie nezačína a nekončí každý deň v rovnakom čase,“ vysvetľuje Fundárek. „Jedným z dôvodov nepravidelnosti je aj to, že vlaky neboli zavedené už v decembri, keď sa mení celý cestovný poriadok, ale sa do neho dodatočne pridávajú,“ poznamenal.

Sú aj ďalšie nedostatky

Lepšia doprava však upozorňuje aj na ďalšie nedostatky. „Nerieši sa nedostatočná ponuka vlakov cez víkendy, keď jazdia osobné vlaky zvyčajne raz za dve hodiny. Pri takomto intervale volia často prepravu autom aj tí, ktorí inak používajú verejnú dopravu,“ pripomína predseda združenia. „Bolo by lepšie zaviesť hodinový interval cez víkend, ako pridávať druhý spoj za hodinu v mimošpičkovom období pracovných dní,“ pripomenul.

Posilnenie dopravy osobnými vlakmi však podľa združenia pomôže riešiť nedostatok kapacity v niektorých vlakoch v rannej či odpoludňajšej špičke. Zlepšovanie vlakových spojov je aj dôležitým nástrojom na motivovanie občanov, aby využívali verejnú dopravu, dodávajú. Dobré nie je podľa Lepšej dopravy to, že z Trnavy sa pridávajú spoje až po ôsmej hodine. V rannej špičke, keď sú najväčšie kapacitné problémy, nebude teda pridaný žiadny vlak. Na zistenie, ako táto zmena pomôže obyvateľom Bratislavy, je asi potrebné počkať istý čas,“ pripomínajú.

„Uvidíme, koľko cestujúcich pritiahne jeden vlak za hodinu, v rozdielnych minútach každej hodiny, ktorý bude jazdiť medzi Petržalkou a Novým Mestom bez zastávky,“ uvádzajú s tým, že vybudovanie zastávky Ružinov s možným prestupom na električku a zastávky v oblasti Einsteinovej je nevyhnutným predpokladom rozloženia dopravnej záťaže a použiteľnosti vlakov na cesty v hraniciach Bratislavy.

Pravidelné intervaly

Lepšia doprava podporuje myšlienku zavedenia vlakov, ktoré by prechádzali územím Bratislavy v pravidelných a atraktívnych intervaloch a mohli by odľahčiť dopravu na komunikáciách hlavného mesta. „Týmto opatrením sa však zatiaľ táto myšlienka nenapĺňa. Naopak, pozitívom zmien aj pre obyvateľov Bratislavy je, že súčasne sa posilňujú aj niektoré linky MHD obsluhujúce stanice Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Vajnory a Podunajské Biskupice,“ uzavreli.

Občianske združenie Lepšia doprava je združením nezávislých odborníkov na dopravu. Od svojho vzniku navrhuje a ponúka riešenia, ktoré vytvárajú rovnocenný priestor pre všetky druhy dopravy, MHD, chodcov, cyklistov a automobily.