Slovenskí futbalisti idú do Brazílie, môžu si zahrať proti Neymarovi

Mužstvo Atletico Trnava sa predstaví v Brazílii na finálovom turnaji Neymar Jr's Five.

10. jún 2018 o 9:49 Igor Tabiš

Jedinečný futbalový turnaj zavítal v roku 2018 aj na Slovensko. Stačí si iba s kamarátmi zostaviť vlastné mužstvo, prejsť kvalifikačnými kolami a pri troche šťastia sa pokojne môže stať, že práve váš tím pocestuje na finálový turnaj do Brazílie.

Neymar Jr's Five: Atletico Trnava sa predstaví v Brazílii

"Motiváciou pre nás bolo to, že je to nový projekt - niečo, čo tu ešte nebolo. V konečnom dôsledku to bola aj samotná výhra," vysvetľuje dôvody prihlásenia sa na turnaj Dušan Dzíbela, hráč Atletica Trnava.

Neymar Jr's Five je vlastne pouličný turnaj vo futbale, na ihrisku je prítomných päť hráčov. Hrá sa malé brány. Akonáhle jeden z tímov skóruje, jeho súper prichádza o jedného hráča. Hrá sa buď desať minút, alebo ak jeden z tímov nepríde o svojho posledného hráča.

"Nechcem sa veľmi chváliť, ale vybral som super mužstvo. Technika, ktorou disponujú Filip Tomovič, Filip Deket, Tomáš Dóka, Peter Brestovanský a Erik Takáč je na vysokej úrovni. Jakub Dušička nás zachránil tesne pred turnajom, herne sa vôbec nestratil, za čo mu patrí veľký obdiv. Naša taktika sa ukázala ako veľmi dôležitá, vysokým pressingom sme nepustili nikoho ani len za polovicu ihriska. Dlhé lopty zasa zbieral náš velikán Peter Brestovanský, ktorý meria 160 cm (smiech)," vysvetľuje kľúč k úspechu Dušan Dzíbela.

Víťaz v Brazílii si zahrá proti Neymarovi

Mužstvo Atletico Trnava sa stalo celoslovenským víťazom tohto turnaja, keď uspelo aj vo finále v Bratislave, ktoré sa hralo na streche nákupného centra Polus. Odmenou im bude účasť v spomínanej Brazílii, kde odlietajú 17. júla. Finálový turnaj odohrávajúci sa v meste Praia Grande bude trvať päť dní.

"Prvé pocity boli úžasné. Každý ihneď pozeral, ako to má v práci alebo kedy mu začína príprava, keďže viacerí hráme futbal. Zistil som, že mi to vyhovuje a mal som obrovskú radosť. Do Brazílie som sa pritom v živote nemusel dostať," neskrýva radosť Dušan Dzíbela.

V Brazílii sa celkovo predstavia tímy zo 62 krajín, ktoré sa stali majstrami práve vo svojich krajinách. Na víťaza turnaja v Brazílii čaká veľká odmena. Víťazné mužstvo si zahrá priamo proti tímu brazílskeho futbalistu Neymara.

Postup na záverečný finálový turnaj do Brazílie vybojovali v drese Atletica Trnava hráči: Filip Tomovič, Dušan Dzíbela, Filip Deket, Peter Brestovanský, Tomáš Doka, Erik Takáč a Jakub Dušička.