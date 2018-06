Martin Vantruba: Trnava nemá ambície a preto som chytal, tvrdili niektorí ľudia.

Iba 20-ročný brankár sa pri svojej prvej sezóne v Spartaku stal jednotkou, po sezóne sa tešil zo zisku majstrovského titulu.

9. jún 2018 o 15:28 Igor Tabiš

Pre mladého brankára to bola prvá sezóna v A-tíme Spartaka Trnava. Po odchode Adama Jakubecha sa stal Martin Vantruba jednotkou v bráne Trnavy. Neskôr prišiel aj prestup do Slavie Praha či titul vo Fortuna lige. Iba 20-ročný brankár má za sebou nezabudnuteľnú sezónu.

Ako si s odstupom času uvedomujete úspech, ktorý sa vám s Trnavou podarilo dosiahnuť?

- Zrejme mi to neodošlo ešte ani teraz. Je to naozaj obrovský úspech, v mojom mladom veku to ešte ani neviem oceniť. Viem, čo pre ľudí v Trnave znamená titul, kedže som Trnavčan. Ľudia budú titul oslavovať ešte roky.

Titul ste s klubom získali ako veľmi mladý hráč. Ceníte si to o to viac?

- Ak by mi niekto pred sezónou povedal, že budem chytať v majstrovskej sezóne, zrejme by som ho bol vysmial. Som veľmi vďačný, že som dostal šancu tu v Trnave. Trénerom patrí veľké ďakujem za dôveru.

Ako ste si užili oslavy majstrovského titulu v uliciach spoločne s fanúšikmi?

- Oslavy predčili moje očakávania. Boli úžasné a v Trnave ešte dlho budú. Keď dodnes chodím večer von počujem, ako sa v baroch spieva titul je náš.

Ako by ste opísali trénera Nestora El Maestra?

- Profesionál. Všetko čo robil, robil z istého dôvodu. Vždy bol o krok vpred. Veľa ľudí nechápalo jeho výroky do médii, no dúfam, že teraz to už všetci pochopili.