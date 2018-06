Vystriedal ho Maradona, prišiel trénovať do Trnavy

Pôsobenie v Spartaku Trnava bude pre českého trénera druhou zastávkou na Slovensku.

8. jún 2018 o 13:06 Igor Tabiš

Nástupcom Nestora El Maestra na lavičke Spartaka Trnava sa stal český tréner Radoslav Látal. Rodák z Olomouca v minulosti pôsobil na Slovensku. Informáciu o novom trénerovi priniesol klub na svojej oficiálnej Facebookovej stránke.

Radoslav Látal: nový tréner Spartaka Trnava

V roku 2014 dokázali Košice pod vedením Látala vyhrať Slovnaft Cup, keď vo finále otočili vývoj zápasu proti Slovanu Bratislava a tešili sa zo zisku slovenského pohára. Skúsený český tréner v minulej sezóne pôsobil na lavičke Dinama Brest, s ktorým dokázal vyhrať ligový pohár v Bielorusku.

"Rodilo sa to veľmi rýchlo. Bol som síce v kontakte s jedným českým celkom, s ktorým som rokoval už o podmienkach. Vstúpil však do toho Spartak s veľmi jasnou a serióznou ponukou. Nakoniec to dopadlo tak, že som tu," uviedol nový tréner v rozhovore pre oficiálny klubový web.

Na lavičke Dinama ho nahradil legendárny Argentínčan Diego Maradona. Látal si vyskúšal aj pôsobenie v poľskej lige, kde doviedol tím Piast Gliwice k historickému umiestneniu - v sezóne 2015/16 obsadil klub v Ekstraklase druhé miesto. O služby Látala sa v minulosti zaujímal aj Slovan Bratislava, 48-ročný manažér túto ponuku odmietol.