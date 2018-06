Slovenskí futbalisti si zahrali proti mladým talentom (+ FOTO)

V areáli SDM Domino v Bratislave si 24 mladých talentov zo ŠKOLY FUTBALU zahralo proti slovenským reprezentantom.

6. jún 2018 o 19:54 Igor Tabiš

Rozhodli sa podporiť dobrú vec na úkor svojich dovoleniek. Slovenskí futbalisti v spolupráci s nadáciou Stars & Friends dnes odštartovali letnú sezónu ŠKOLY FUTBALU 2018.

ŠKOLA FUTBALU 2018: letná sezóna zahájená

Až 24 šťastne vyžrebovaných mladých futbalistov zo ŠKOLY FUTBALU dostalo šancu zahrať si na jednom ihrisku po boku hráčov akými sú Juraj Kucka, Adam Nemec, Tomáš Hubočan, Matúš Bero, László Bénes, Šimon Kozák, Marek Rodák a Michal Tomič.

“Aj ja som bol kedysi malý chlapec, chcel som si zahrať s veľkými futbalistami, ktorých som sledoval. Je to podľa mňa super. My sme vtedy podobné možnosti nemali. Chodili sme iba podávať lopty za bránky," reagoval Juraj Kucka.

“Je to super zážitok pre mladých, my sme takú možnosť nemali, keď sme boli mladí. U chlapcov vidieť tú radosť, že si môžu zahrať s hráčmi ako sú Juraj Kucka, Tomáš Hubočan či Adam Nemec. Je to pre nich určite veľký zážitok," podobne reagoval aj László Bénes.

Vyvrcholením dňa zápas v zorbingových guliach

Futbalovej exhibície sa zúčastnili štyri mužstvá, v ktorých proti sebe nastúpili práve slovenskí futbalisti doplnení mladými futbalovými nádejami. Hrací čas predstavoval 2x7 minút, po dvoch odohratých zápasoch sa vykryštalizovala dvojica tímov, ktorá sa nakoniec stretla vo finálovom zápase.

Po spomínanom miniturnaji nasledoval zápas ešte jeden tak trochu netradičný zápas - v zorbingových guliach. V ňom sa na výsledok veľmi neprihliadalo, účastníkov tohto zápasu zaujímali najmä osobné súboje, po ktorých väčšina aktérov doslova lietala ihriskom. Diváci sa rozhodne nenudili, tento netradičný zápas priniesol množstvo zaujímavých situácií.

Podpora ŠKOLY FUTBALU

"Sme radi, že sme aj takto podporili ŠKOLU FUTBALU, s ktorou sme tento rok nadviazali spoluprácu. Snažíme sa pomôcť nielen finančne, ale poskytujeme im aj športovú výbavu a poradenstvo," uviedla Martina Nehézová, správkyňa Nadácie Stars&Friends.

„Spolupráca s Nadáciou Stars&Friends je pre nás veľkým prínosom, naše aktivity sa totiž rozrastajú a hľadáme hlavne inovatívne metódy, ako deti pritiahnuť k športu. To, že sa dnes mohli stretnúť so svojimi futbalovými superstars k tomu určite prispelo,“ dodal Július Sauer, zakladateľ OZ Aktivity Pro, pod ktoré spadá projekt ŠKOLY FUTBALU.

Možnosť dostať sa do akadémie 1. FC Norimberg

Okrem miniturnaja, autogramov či fotografií sa rozhodli slovenskí futbalisti prostredníctvom nadácie zabezpečiť až ôsmim najtalentovanejším deťom z tohtoročných letných futbalových kempov ŠKOLY FUTBALU aj pobyt vo futbalovej akadémii 1. FC Norimberg. Ten sa bude konať v auguste v spolupráci so slovenskou futbalovou legendou Marekom Mintálom.

ŠKOLU FUTBALU založili pod záštitou občianskeho združenia AKTIVITY PRO športoví nadšenci a mládežnícki licencovaní tréneri, ktorí sú presvedčení, že dnešné deti a mládež potrebujú moderný a aktívny prístup, široké spektrum rôznych športových podujatí a v neposlednom rade špičkovú a odbornú kvalitu trénerov či pedagógov. Na jej letných futbalových kempoch a akciách sa za dva roky existencie zúčastnilo viac ako tisíc detí.