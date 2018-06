Dve kúpaliská v meste sú už otvorené, Kamenný mlyn zatiaľ nie

V Trnave sa dá okúpať vonku v areáli akvaparku a od piatku 1. júna už aj na kúpalisku Castiglione.

3. jún 2018 o 12:26 SITA, Peter Briška

TRNAVA. Mestské letné kúpalisko Castiglione v Trnave dnes otvorilo sezónu a privítalo prvých návštevníkov. Jeho súčasťou je veľký plavecký bazén, detské bazény, volejbalové ihrisko a prevádzka občerstvenia.

Po vonkajšom areáli trnavského akvaparku Relax Aqua & Spa je to už druhé kúpalisko, kde sa dá v horúcich dňoch v Trnave osviežiť. Prírodné letné kúpalisko v Kamennom mlyne otvorí svoje brány o niečo neskôr.

Od piatka je otvorené

Castiglione s kapacitou 1 500 návštevníkov na sídlisku Družba prevádzkuje mestská Správa kultúrnych a športových zariadení. Kúpalisko má vyhrievanú vodu s teplotou približne 26 stupňov Celzia. Otvorené bude denne od 9:00 do 19:00, v júli do 20:00.

Presný termín otvorenia kúpaliska v Kamennom mlyne zatiaľ stanovený nebol. Po viac ako dvoch desaťročiach prevádzkovania súkromným podnikateľom si ho v polovici mája tohto roku vzalo späť mesto.

Pripravujú ho

Podľa hovorcu radnice Pavla Tomašoviča prebiehajú v areáli nevyhnutné opravy a robia sa aj nové revízie všetkých zariadení.

Mesto Trnava pred dvoma rokmi investovalo do opravy dna a stien bazéna, do nových spŕch a ďalšieho vybavenia takmer 160-tisíc eur, išlo však o prvú väčšiu investíciu do tohto kúpaliska za takmer polstoročie jeho prevádzky.

Eva už týždeň funguje

V Piešťanoch je už od pondelka (28. máj) otvorené kúpalisko Eva. Počas prvého dňa sa prišlo okúpať približne 400 ľudí. K dispozícii je plavecký 50 metrový bazén, bazén pre deti a relaxačný bazén s termálnou vodou. Minulý rok pribudla aj nová atrakcia- široká šmykľavka.

Ak radi plávate, každé ráno je od siedmej do deviatej otvorené pre kondičné plávanie, ktoré využívajú desiatky záujemcov.

Vstupné na Evu zostalo rovnaké ako minulý rok.