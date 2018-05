Holanďanom sa Trnava páči, pamätajú si zápas Ajaxu proti Spartaku Trnava

Holandský fanúšikovia si pobyt v Trnave pochvaľujú, nezabudli ani na historický zápas Spartaka Trnava proti Ajaxu Amsterdam.

31. máj 2018 o 12:53 Igor Tabiš

Už dnes večer sa priaznivci futbalu môžu tešiť na prípravny zápas Slovenska proti reprezentácii Holandska. Výkop je naplánovaný na 20:45 hod., zápas sa odohrá na štadióne Antona Malatinského v Trnave.

Slovensko - Holandsko: Holanďanom sa Trnava páči

Prečítajte si tiež: Legenda Spartaka Dobiaš: Pri odchode z klubu fanúšikovia nevedeli pravdu

Už od včera ste mohli v uliciach Trnavy naraziť na fanúšikov Holandska. Tých spoznáte okamžite - typický oranžový dres ich reprezentácie nejde prehliadnuť. Dnes je týchto oranžových dresov v centre mesta a okolí štadióna ešte viac.

"Trnava je veľmi kultúrne mesto. Nie je malé, páči sa nám centrum mesta. Takisto sme si obľúbili jedlo a terasy v meste. Pre nás Holanďanov to navyše nie je drahé. Počasie je momentálne nádherné. Užívame si pobyt v Trnave," ochotne sa o svoje dojmy podelil najmladší z trojice fanúšikov Holandska Marcel.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Holanďania momentálne zažívajú neľahké futbalové časy. Ich krajina neštartovala na majstrovstvách Európy vo Francúzsku v roku 2016, nepredstaví sa ani na najbližších majstrovstvách sveta v Rusku.

Ťažké časy pre reprezentáciu Holandska

Prečítajte si tiež: Cesta Spartaka Trnava za majstrovským titulom (+FOTOGALÉRIA)

"Je to pre nás fanúšikov veľmi smutné. Máme problém s našou futbalovou asociáciou a trénermi. Počas posledných dvoch rokov sa pri mužstve vystiedalo veľa trénerov a nakoniec neboli pre naše mužstvo vhodnými kandidátmi. Práve preto sme sa nekvalifikovali na majstovstvá sveta do Ruska. Stále verím, že máme potrebnú kvalitu na to, aby sme mohli štartovať na takom záverečnom turnaji. Desať hráčov, ktorí v Brazílii získali bronz stále reprezentujú našu krajinu vo futbale," vysvetľuje otvorene Marcel.

V januári sa holandský futbalový obranca Virgil Van Dijk zapísal do histórie tohto športu. Liverpool FC zaplatil za jeho služby Southamtponu astronomických 78 miliónov eur. Vysoký Holanďan sa stal najdrahším obrancom vo futbalovej histórii.

Virgil Van Dijk: najdrahší futbalový obranca na svete

"Virgil Van Dijk pochádza z rovnakého mesta ako ja. Pred štyrmi rokmi bola jeho prestupová cena šialenou. Myslím si ale, že momentálne je jedným z najlepších a najkompletnejších futbalových stopérov na svete. Pri dnešných cenách vo futbale je to už normálne. Je veľmi dobrý hráč. Myslím že bude pre našu reprezentáciu novým lídrom," myslí si o Van Dijkovi fanúšik Marcel.

Prečítajte si tiež: Marek Janečka si históriu so Spartakom zopakoval na deň presne v Karvinej

Holandsko patrilo kedysi k futbalovým veľmociam. Najmä v časoch, keď jeho dres obliekal dnes už zosnulý Johan Cruyff. "Nemôžeme sa pozerať do minulosti a porovnávať dnešných futbalistov s tými, ktorí hrali v osemdedsiatych či deväťdesiatych rokoch. V každom momente je na svete nejaký najlepší hráč. Vo svojom čase bol Johan Cruyff zrejme najlepším na svete. Ak sa ale pozriem na Peleho alebo Maradonu, neviem si z týchto troch hráčov vybrať," objasňuje Marcel.

Pamätajú si Dobiaša a zápas Ajaxu proti Spartaku

Písal sa rok 1969 a v Trnave sa hralo semifinále pohára Európskych majstrov (dnešná Liga majstrov), presne 24.apríla, kedy do Trnavy zavítal slávny Ajax Amsterdam. Spartak vtedy jedno z najlepších mužstiev planéty doslova drvil. Doma vyhral 2:0, no po prehre v prvom zápase 3:0 to na postup do finále nestačilo.

"Áno pamätám si ten zápas, za Ajax Amsterdam hrali hráči ako Johan Cruyff či Piet Keizer. Za Trnavu hral Karol Dobiaš, bol veľmi dobrým futbalistom. Pre Ajax to boli slávne časy, teraz svetu vládne Barcelona a Real Madrid. Futbal je už dnes biznisom," dodal na záver najstarší z trojice Gert.