Marek Janečka si históriu so Spartakom zopakoval na deň presne v Karvinej

S Karvinou sa zachránil v poslednom kole, na deň presne ako so Spartakom pred piatimi rokmi.

29. máj 2018 o 14:05 Igor Tabiš

Dokázali to. Záchranu v českej najvyššej lige si vybojovali v poslednom ligovom kole na ihrisku súpera v priamom boji o záchranu. Marek Janečka si s Karvinou vybojoval prvoligovú príslušnosť aj pre nasledujúcu sezónu.

Marek Janečka: je to obrovská úľava

Prečítajte si tiež: Marek Janečka: Trnavu by som už slušne odmietol

„V prvom rade musím povedať, že to je veľká úľava po náročnej druhej sezóne. Potvrdilo sa to, čo sa vraví, že druhá sezóna pre mužstvo v najvyššej lige je ťažšia, ako tá prvá. Zachránili sme sa v poslednom kole, kde sme museli vyhrať, išlo nám o všetko. Zvládli sme to, všetci sme spokojní a šťastní. Je dobré, že Karviná bude hrať aj tretiu sezónu v najvyššej lige," reagoval skúsený obranca.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Karviná cestovala v poslednom 30.kole ligy na ihrisko Jihlavy. Domácim stačil na záchranu aj bod, ak chceli hostia účinkovať v lige aj v budúcom ročníku, museli vyhrať.

„Pocity boli rôzne, človek sa zmýšľal nad tým čo by sa stalo, ak by sa nám to nepodarilo. Musím sa priznať, že to nebolo nič príjemné. Stále som však veril, že posledný zápas môžeme zvládnuť. Zažil som to pred piatimi rokmi na deň presne v drese Spartaku Trnava, kedy sme v poslednom kole museli v Prešove vyhrať. Nakoniec sme vyhrali 1:0. Veril som v niečo podobné," vydýchol si po záchrane Janečka.

Karviná sa zachránila v poslednom kole

Prvý polčas gól nepriniesol, aj keď k nemu mali blízko obe mužstvá. Domáci sa dostali v 20.minúte do rýchleho protiútoku, ktorý nakoniec zastavil obetavým zákrokom 34-ročný slovenský futbalista. V druhom polčase otvoril skóre striedajúci Kalabiška, aby v závere zápasu vybojoval pre svoj tím penaltu a spečatil tak záchranu svojho mužstva v poslednom kole.

Prečítajte si tiež: Cesta Spartaka Trnava za majstrovským titulom (+FOTOGALÉRIA)

„Musím povedať, že ten zápas bol z nášho pohľadu presne taký, aký sme chceli. Vedeli sme, že Jihlava nebude bezhlavo útočiť. Stačil im bod, na remízu ale nechceli hrať. To nie je nikdy jednoduché. Čo sa týka hry v poli, boli sme dominantnejší. Situácia v prvom polčase vznikla z toho, že sme boli na súperovej polovici ihriska. Lopta tam prepadla a nasledoval rýchly protiútok troch proti trom. Pre mňa to je normálna vec, na poslednú chvíľu som zabránil tej strele resp. strieľanému centru. V zápase sme potrebovali bojovať jeden za druhého. Dôležité pre nás bolo, že sme ten zápas zvládli a splnili pokyny, ktoré sme si pred ním povedali. Vedeli sme, že naša šanca v zápase príde, na druhej strane sme nemohli blázniť. To sa presne potvrdilo," spomína na jeden zo svojich najdôležitejších zápasov Janečka.

Trénera Muchu nahradil Lubomír Vlk

Pred posledným zápasom Karvinej nikto neveril, veď mužstvo nedokázalo zvíťaziť v predchádzajúcich jedenástich zápasoch. V nich nazbieralo sedem remíz a štyri prehry. Vedenie klubu sa rozhodlo zariskovať. Dva dni pred zápasom roka odvolalo trénera Josefa Muchu, ktorý viedol Karvinú štyri roky. Úlohy trénera sa na posledný zápas podujal športový riaditeľ klubu Lubomír Vlk.

„Určite to nebolo tým, že prišiel nový tréner a hrali sme iný futbal. Skôr to bol z majiteľovej strany pokus o zmenu. Tá zmena nakoniec vyšla, treba ale povedať, že to nebolo o tréneroch. Po tej bitke je každý generál a povie, že to bol geniálny ťah. Na druhú stranu ak by to neurobil a nevyšlo to, možno by si to vyčítal. Na ten jeden zápas to vzal športový riaditeľ klubu Lubomír Vlk. V jeseni tri kolá pred koncom urobili to isté, z troch zápasov sme vtedy urobili šesť bodov," objasňuje Marek Janečka.

Bol to netradičný a hlavne riskantný krok. Mužstvo už ale nemalo čo stratiť. Niečo podobné zažil slovenský futbalista aj vo svojom predchádzajúcom klube.

V Trnave zažil niečo podobné

Prečítajte si tiež: El Maestro slovo dodržal. Vyzbieranú sumu na pokutu daroval sanatóriu

„V Trnave som zažil trénera Hoftycha, ktorý skončil po jesennej časti. Nahradil ho Peter Zelenský, ktorý rovnako skončil dva alebo tri kolá pred koncom ligy. Dva dni pred posledným zápasom som to však ešte nikdy nezažil. Je to futbal, to sa stáva. Dôležité je, že sme v prvej lige," dopĺňa Janečka.

Karviná vstúpila do jarnej časti ligy výborne. Po dvoch zápasoch mala na svojom konte šesť bodov. Následne pridala päť remíz. Sezóna 2017/18 bola v českej najvyššej lige veľmi vyrovnaná. Zachrániť sa nedokázala Jihlava, ktorá v úvode jarnej časti zdolala Plzeň či Slaviu Praha. Osudným sa jej stal posledný domáci zápas proti Karvinej.

Liga bola napínavá do posledného kola

„Musím povedať, že tento ligový ročník ma prekvapil. Nerátal som, že do predposledného kola nás bude v hre o záchranu toľko mužstiev. Po deviate miesto hrali všetky mužstvá o udržanie. Z toho čo ľudia rozprávali v Českej republike, nikto si nepamätá, aby sa o záchranu hralo toľko mužstiev tak dlho. Liga bola veľmi vyrovnaná. Na jednu stranu mužstvu pomôže, keď neprehráva a zo zápasu ide s týmto pocitom. Na druhú stranu pri tom systéme by pre nás bolo lepšie trikrát vyhrať a štyrikrát prehrať, ako sedemkrát remizovať," hovorí skúsený futbalista, pre ktorého to bola druhá sezóna v Karvinej.

“ "Trnavu mám stále v srdci. Som v kontakte s ľuďmi v Spartaku Trnava. Teší má, že sa nám všetkým vydarila sezóna." „ Marek Janečka.

Po návrate do Karvinej čakali na ich hrdinov pred domácim štadiónom fanúšikovia klubu.

„Bolo to príjemné. Niektorí ľudia si povedia, prečo sme oslavovali keď sme sa len tak tak zachránili. Kto nehral futbal nevie si ani predstaviť, čo z tých chlapcov spadlo. Rovnako aj z fanúšikov, ktorí mali obrovskú radosť. Myslím si, že to patrí k tomu. Klobúk dole, že nás čakali ľudia. Vedeli sme o tom, pretože nám začali chodiť správy, že fanúšikovia na nás čakajú pred štadiónom. Treba sa z toho poučiť a snažiť sa, aby sme v nasledujúcej sezóne už niečo podobné neprežívali," priblížil pocity z návratu do Karvinej Janečka.

V minulej sezóne získala Karviná ako nováčik ligy 34 bodov a obsadila 10. miesto v tabuľke. Pri svojej druhej sezóne v najvyššej lige bojovala o záchranu do posledného kola.

Janečkovi po zápase pogratuloval aj majiteľ Spartaka Trnava

Prečítajte si tiež: Legendárna RTO-čka aj sprievod motoriek. Trnava oslavovala titul vo veľkom

„Oslavy boli väčšie jednoznačne teraz. V prvej sezóne sme boli zachránení už tri alebo štyri kolá pred koncom. Je pravda, že pred prvou sezónou v najvyššej lige nás každý pasoval do role prvého vypadávajúceho. My sme už v jeseni urobili dvadsaťjeden bodov. Fanúšikovia to až tak neprežívali. Teraz to bolo viac emotívne, veľa ľudí už možno ani neverilo. Keď sa hrá v Česku alebo na Slovensku o záchranu, rozprávajú sa všelijaké reči, že to je už dávno predané a podobne. Podarilo sa nám to vyvrátiť," hovorí rodák z Levoče.

Bývalý hráč Spartaka Trnava na túto sezónu určite nezabudne: „V zime som povedal, že by ma potešilo, ak by Spartak Trnava získal titul a my sme sa zachránili. Pred troma týždňami som to doplnil o to, aby hádzanári Baníka a Karvinej získali titul. To všetko sa nakoniec splnilo, za čo som nesmierne rád. Rovnako som rád za fanúšikov Trnavy a všetkých funkcionárov ale aj majiteľa klubu. Ten mi po našom víťaznom zápase v poslednom kole osobne zatelefonoval. Trnavu mám stále v srdci. Som v kontakte s ľuďmi v Spartaku Trnava. Teší má, že sa nám všetkým vydarila sezóna."

V Karvinej bude pôsobiť aj ďalšiu sezónu

„Zmluvu mám ešte na rok, určite budem pôsobiť v Karvinej. Aj keby Karviná vypadla z ligy, ostal by som tu. Zmluvu som tu mal aj na druhú ligu. Momentálne máme tri týždne dovolenky. Užívam si voľno. Na začiatku júna idem s rodinou do Turecka. Za tri týždne sa vrátim späť do práce. Uvidíme, čo nás v Karvinej bude čakať. Určite to bude nový tréner a aj noví hráči. Mužstvo bolo takmer štyri sezóny pokope. Nejaké zmeny v lete nastanú. Uvidíme, čo to prinesie," dodal na záver Marek Janečka.