Futbalová reprezentácia starostov Slovenska v Trnave víťazne (+ FOTO)

Reprezentácia starostov Slovenska zdolala na štadióne Antona Malatinského svojich kolegov z Nemecka.

26. máj 2018 o 13:14 Igor Tabiš

V poriadnej horúčave sa priateľskom stretnutí predstavili na štadióne Antona Malatinského reprezentácie Slovenska a Nemecka. Išlo o futbalový zápas reprezentačných výberov starostov oboch krajín.

Trnava: Reprezentácia starostov Slovenska vo futbale proti Nemecku

“Dnes sa tu uskutoční medzištátny futbalový zápas medzi výberom starostov Slovenskej republiky a výberom starostov Nemeckej repulibky. Pred štyrmi rokmi sme boli v Nemecku na pozvanie svojich kolegov. Je to taká recipročná akcia. Tieto mančafty sa stretávajú raz za štyri roky v rámci majstrovstiev Európy starostov samosprávy. Momentálne poslednými majstrami Európy sme my, Slováci. Pred dvomi rokmi boli majstrovstvá Európy v Českej Republike v Uherskom Hradišti," uviedol na úvod Vladimír Púčik, starosta Ružindola a zároveň aj tréner výberu slovenských starostov.

Slovenskí starostovia majstrami Európy vo futbale

V roku 2016 triumfoval výber slovenských starostov na majstrovstvách Európy v Českej republike. “Posledné majstrovstvá boli na Morave v Uherskom Hradišti. Finále sa hralo na štadióne v Slovácku. Celé zabezpečenie akcie bolo na vysokej kvalitatívnej úrovni. Stretli sa tam tímy z celej Európy. Človek mal možnosť spoznať starostov z iných krajín, oboznámil sa s ich problémami či spôsobmi fungovania v krajine. Je to mimoriadny zážitok," uviedol člen reprezentácie a starosta Cífera Maroš Sagan.

V napínavom finále Slováci proti Talianom

Vo finále narazila naša futbalová reprezentácia starostov na Talianov. Po výhre 3:0 sa slovenskí starostovia radovali z titulu majstrov Európy.

“Finále sme vyhrali nad Talianmi, ktorí hrali svoje typické “katenačo”. Veľmi dobré bránili, celý zápas bol napínavý až do konca. Nebola to jednoznačná záležitosť. Nakoniec vyhral ten lepši a teda my," usmial sa Sagan a dodal: "Pred štyrmi rokmi sme boli dokonca v Poľsku, kde sme finále prehrali s Českou republikou," pokračoval Maroš Sagan.

Cestujú po Európe, hrajú na významných štadiónoch

V Trnave nešlo o prvé stretnutie týchto dvoch výberov. Slovenskí starostovia mali možnosť vycestovať do Nemecka, kde si v podobnom priateľskom duchu zmerali sily so svojimi zahraničnými kolegami. “V Nemecku sme prehrali 1:2, dúfam že to dnes bude iný výsledok. V rámci majstrovstiev Európy skončili naši nemeckí kamaráti na štvrtom mieste," vysvetľoval pred úvodným výkopom tréner reprezentácie Slovenska Vladimír Púčik.

Aj vďaka takýmto zápasom môžu slovenskí starostovia okúsiť chuť futbalového zápasu na veľkých európskych štadiónoch.

“Je to pre každého z nás neuveriteľný zážitok. Nemáme medzi sebou bývalých ligových futbalistov, možno iba výnimky. František Klinovský, ktorý hrával za Slovan a Trnavu, je v našom mužstve. On to pozná. My ostatní sme to nikdy nezažili. Je to nádherná vec, zahrať si na takom štadióne aj napriek tomu, že nie je plný. Je to úplne iné, ako zápas pred malou tribúnou na dedine," objasňoval Sagan.

Slovenskí starostovia v Trnave lepší

Slovenskí starostovia naplno využili výhodu domáceho prostredia. Počas celého zápasu kontrolovali priebeh hry, svojím nemeckým kolegom prakticky nič nedovolili. Hrací čas zápasu predstavoval 2 x 35 minút. Po góloch Františka Gőgha, Martin Červenku a Slavomíra Pociska z penalty zvíťazil reprezentačný výber starostov Slovenska nakoniec 3:0.

Reprezentačný výber starostov Slovenska nastúpil v tejto zostave: Ján Beňuš(Bziny), Juraj Rábara (Lošonec), Ivan Šiška (Borovce), Jaroslav Jazvinský (Horné Lefantovce), Ján Hrčka (Horné Dubové), Martin Halaxa (Košolná), Radomír Brtáň (Košeca), Maroš Sagan (Cífer), Slavomír Pocisk (Jablonec), František Gőgh (Veľké Uľany), Martin Červenka (Ratkovce), Ján Havran (Nová Baňa), Ladislav Pixiades (Kamenné Kosihy), Marián Makeľ (Vinné), Tomáš Nemeček (Pusté Sady), Roman Pomajbo (Modrovka), František Matušík (Domaniža), Roman Goldschmidt (Muráň), Adrián Macho (Šoporňa), Peter Bobek (Dolné Dubové), Jozef Baláž (Rovné), Juraj Hrišo (Streženice), Pavel Racsko (Kráľov Brod).