El Maestro slovo dodržal. Vyzbieranú sumu na pokutu daroval sanatóriu

Nestor El Maestro odovzdal vyzbieraných 2 000 eur dennému detskému sanatóriu pri fakultnej nemocnici v Trnave.

24. máj 2018 o 13:32 Igor Tabiš

TRNAVA. Slovo robí chlapa. „Pokutu budem platiť sám, aj keď 6 000 eur je naozaj veľká suma. Našťastie som pracoval aj predtým, ako som prišiel do Trnavy, takže to hádam nejako uhradím.

Od fanúšikov je to veľmi pekné gesto a my musíme z vyzbieraných peňazí spraviť niečo pekné pre mládež alebo pre Trnavu,“ vyjadril sa dnes už bývalý tréner Spartaka Nestor El Maestro k pokute, ktorú mu udelila disciplinárna komisia SFZ v priebehu uplynulej sezóny.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Nestor El Maestro: svoje slovo dodržal

Prečítajte si tiež: Cesta Spartaka Trnava za majstrovským titulom (+FOTOGALÉRIA)

Fanúšikom Spartaka Trnava sa rozsudok vynesený disciplinárnou komisiou nepáčil, pokuta bola na slovenské pomery privysoká. Zorganizovali tak zbierku pod názvom dar pre El Maestra na podporu svojho obľúbeného trénera. Celkovo sa im podarilo vyzbierať 1 690 eur.

Srbský tréner k vyzbieranej sume prihodil 310 eur a celkovú čiastku 2 000 eur dnes odovzdal dennému detskému sanatóriu v Trnave, ktorého náplňou je poskytovanie liečebno – preventívnej a rehabilitačnej starostlivosti pre deti od 1. roku do 6. - 7. roku života.

"Som šťastný, že sme to mohli uskutočniť. Mne nemusíte ďakovať, na 95% ide o peniaze našich fanúšikov. Je to od nich veľmi pekné gesto. Som tu prvýkrát, trochu sa teraz hanbím. Mal som tu prísť už skôr. Je to výborná vec, čo tu každý deň robia títo ľudia s veľkým srdcom. Dúfam, že si v nasledujúcej sezóne nájdem čas a prídem tu znova," reagoval El Maestro po odovzdaní finančnej sumy.

Prekvapenie pre trénera

S prázdnymi rukami neodišiel ani El Maestro, deti si pre trénera, ktorý získal s Trnavou titul pripravili menšie prekvapenie. Odovzdali mu obraz, ktorí tvoria ich odtlačky rúk.

"Je to veľmi pekné. Vyzerá to ako vec, ktorú robia moje deti v škôlke (úsmev). Doma vo Viedni máme v detskej izbe našich detí veľa podobných vecí na stene. Toto si tam určite pridám tiež," reagoval 35-ročný tréner na dar od detí v sanatóriu.

Deti s neľahkým životným osudom si pre trénera Nestora El Maestra pripravili menšie prekvapenie. (zdroj: FC Spartak Trnava)

"Sme šťastní, vždy keď sa objaví takýto telefonát. Zvlášť, keď sú pri návšteve deti obdarené. Deti sa tešili naozaj zo všetkého. Finačný dar bude použitý pre ne, na zlepšenie služieb, na dobudovanie rôznych rozbehnutých vecí a podobne. Teraz je to veľmi príjemný a krásny zážitok, určite nás to hreje pri srdiečku, že sa nájdu na svete aj takíto ľudia. Veľmi to vítame a kvitujeme. Nebola som v obraze, že pán tréner má takisto podobne malé deti. Myslím si, že je s nimi úplne in. Môže byť šťastný a ďakovať, že svoje deti má zdravé," vzala si slovo na záver vedúca sestra sanatória Melánia Zvonárová.