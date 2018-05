Cesta Spartaka Trnava za majstrovským titulom (+FOTOGALÉRIA)

Rozprávková cesta Spartaka Trnava v sezóne 2017/18, ktorá klubu priniesla majstrovský titul.

22. máj 2018 o 12:37 Igor Tabiš

Neočakávana, neopísateľná, rozprávková a hlavne majstrovská. Taká bola sezóna 2017/18 pre FC Spartak Trnava. Klub pred začiatkom ligy angažoval mladého trénera, ktorý prepísal v slovenskom futbale históriu. Bez veľkých futbalových mien, s jasne stanovenou taktikou ktorú pochopil tím ako jeden kolektív a dokráčal až k ligovému titulu. O to je cennejší fakt, že pre Trnavu je to po veľmi dlhej dobe prvý ligový titul v ére samostanosti slovenskej ligy. Ako povedal sám strojca tohto najväčšieho úspechu, dnes si to ľudia ešte neuvedomujú. Či mal El Maestro pravdu, ukážu pre klub najbližšie roky a sezóny.

Nový tréner El Maestro

Je polovica mája roku 2017, vedenie Spartaka Trnava oznamuje, že jeho novým trénerom sa stane 34-ročný rodák z Belehradu Nestor El Maestro. Pre futbalovú verejnosť na Slovensku neznámý tréner, ktorý má napriek veľmi mladému veku zaujímavý životopis. West Ham United, Austria Viedeň, Valencia, Schalke 04, Hannover, Hamburg a nakoniec opäť Austria Viedeň. To sú mená klubov, v ktorých pôsobil El Maestro pred príchodom na Slovensko. Momentálne mu ale nikto nevenuje veľkú pozornosť. Prečo by aj? Veď v poslednej sezóne skončil Spartak v lige až na 6.mieste. Trnava čaká na titul už dlhých 45 rokov, nezmení to zrejme ani mladý začínajúci trénera. Navyše na titul si brúsia zuby iní favoriti. Trnava môže prekvapiť, no o titul určite bojovať nebude.

Klub opustilo pred sezónou hneď niekoľko mien, po prvom kole odišiel z Trnavy aj talentovaný brankár Adam Jakubech, ktorý zamieril do Francúzska. Šancu v bráne dostáva neskúsený 19-ročný Martin Vantruba. Aj to bude zrejme jeden z problémov, s ktorým bude Spartak v novom ročníku bojovať. „Riešili sme miesto brankára, kde sme tušili, že by Adam Jakubech mohol odísť a Nestor sa po konzultácii s trénerom brankárov Pavlom Kameschom rozhodol, že je čas dať príležitosť Vantrubovi,” vysvetľuje generálny manažér klubu Pavel Hoftych.

“ "Nikto nevie, ako súťaž dopadne, čo sa stane. Žilina a Slovan budú bojovať o titul, zvyšné tímy sa pobijú o tretie miesto." „ Nestor El Maestro pred začiatkom jarnej časti Fortuna ligy.

Dobrý štart do ligy a neuveriteľná séria

Cesta za titulom sa začala nenápadným víťazstvom 1:0 proti Michalovciam. Prvý gól v novej sezóne a tri body pre Spartak zariadil Štefan Pekár. Keď následne mužstvo El Maestra zdolalo aj Podbrezovú, Trenčín a Ružomberok, odrazu z toho bol dobrý štart do novej sezóny. Čo bude nasledovať ďalej? Kedy Spartak zakopne?

Nasledujúce dva zápasy vrátili Spartak rýchlo do reality, po prehrách proti Slovanu Bratislava a Žiline sa mal klub vrátiť v tabuľke tam, kde sa posledné sezóny zväčša pohyboval. Prehry proti favoritom ale Trnavu nakopli. Mužstvo Nestora El Maestra pokračovalo vo svojej nenápadnej ceste, keď vyhralo nasledujúcich osem zápasov v rade. Práve výhra v 14.kole na pôde Trenčína znamenala v tom čase pre Spartak už deväťbodový náskok v tabuľke. Koncom novembra zopakoval Spartak nepriaznivé výsledky proti Slovanu a Žiline, na svojich najväčších rivalov opäť nestačil. V posledných dvoch jesenných kolách dokázala Trnava zdolať Nitru a Prešov, čím zakončila prvú polovicu sezóny na čele tabuľky, kde bol jej náskok opäť deväť bodov.