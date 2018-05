Nestor El Maestro v Trnave končí. Potrebujem spraviť ďalší krok, tvrdí

Nestor El Maestro skončil pri kormidle Spartaka Trnava. Hoci ma ešte rok platnú zmluvu, chce spraviť v kariére ďalší krok.

21. máj 2018 o 18:19 Stanislav Cibulka

Definitívne končíte pri kormidle Spartaka Trnava?

- Áno, je to definitívne. Bol to komplikovaný a dlhý proces. Keby som sa rozhodoval iba srdcom, určite by som zostal. Tento rok sme vytvorili históriu všetci spolu. Je to veľmi emotívne, mohli ste to vidieť. Pokiaľ ide o kariéru, človek sa musí rozhodnúť hlavou. Osobne cítim, že potrebujem spraviť ďalší krok. Vyskúšať inú súťaž, inú konkurenciu. Je čas urobiť ďalší krok. To sú moje osobné dôvody.

Sú aj nejaké ďalšie dôvody?

- Podľa mňa je najdôležitejší progres. Chcem ho každý rok, zlepšiť to, čo som urobil. Všetci spolu sme dosiahli tento rok niečo neuveriteľné a výborné. Urobiť to znova nasledujúci rok je naozaj veľmi komplikované. Ak by sa to stalo, už by to nebol progres, bolo by to to isté. Je to niečo ako stagnácia. Ja chcem vždy viac. Myslím že majiteľ sám alebo iba tréner nestačí. To sme všetci videli posledný mesiac, že Spartak Trnava má obrovský potenciál. V normálnych podmienkach by sa tu dalo urobiť niečo špeciálne. Ja to ale tak necítim, sú tu problémy. Ja nie som politický expert, no je to trochu zvláštne, že sme v tejto práci sami. V iných veľkých mužstvách a krajinách to je iné. Keby sme viac spolupracovali s mestom, dalo by sa tu urobiť niečo veľké. Viem, že to sa nestane. Bude to opäť súťaž, Spartak Trnava proti Trnave. To je nelogické, je to iba tu. Máme obrovský potenciál fanúšikov, pamätáme ako boli prvé štyri zápasy doma. Môj prvý zápas vo Fortuna lige proti Michalovciam sledovalo 2 000 fanúšikov. Keď sa pozriem, ako to vyzeralo teraz na konci, je to úplne iné. Som trochu skeptický, ako to bude nasledujúci rok. Je tu obrovský potenciál, Spartak by mohol byť veľký, keby to vždy vyzeralo takto. Ale nie len vtedy, keď sa bojuje o titul. Ak by ľudia chceli byť spolu s nami aj keď je zle a nedarí sa. Neviem či nemajú radi mňa alebo nejakú inú osobu v klube. Tu som trochu skeptický. Dalo by sa tu urobiť niečo špeciálne, neviem to ale určite, pokiaľ ide o moju kariéru, musím si byť istý. Potrebujem teraz vybrať klub, kde si budem istý, že bude možné urobiť nejakú malú senzáciu.

Máte už konkrétnu ponuku, kde sa o to pokúsite?

- Všetci sa ma pýtajú, aké mám ponuky. Ja som však ešte malý tréner. Nemám pripravených osem iných zmlúv. Minulý rok som mal jednu ponuku, ktorú som mohol podpísať. Bolo to v novembri od Sturm Grazu. Rozhodol som sa, že je lepšie ostať v Trnave a byť majster. Teším sa, že to bolo dobré rozhodnutie. Teraz mám príležitosti, nič však nie je konkrétne. Nasledujúci rok ale budem určite pracovať.

Odchádzate sám alebo odchádza s Vami aj váš brat Nikon?

- To ešte nevieme. Nevie to veľa ľudí, ak by tu Nikon nebol, tak titul nevyhráme. Ja ho určite potrebujem. Trnavu mám rád, chcem aby hrala nasledujúci rok dobre. Nechcem rozprávať o ďalších senzáciách, nechcem robiť tlak na mužstvo a nového trénera. Chcem a verím tomu, že Trnava bude nasledujúci rok stabilná. Keď sa rozhodnem, je možné, že Nikon tu zostane napríklad prvú polovicu sezóny. Nebudem trénovať len pre to, aby som mal prácu. Práca je vždy o peniazoch. Pre mňa to teraz nie je najdôležitejšie. Ja si musím vybrať mužstvo, kde je možnosť dosiahnuť ďalší úspech.

Do ktorej krajiny vás to trénersky ťahá?

- Ak si pozriete moju históriu, logický krok je rakúska alebo nemecká liga. Reálne tu rozprávame o nemeckej druhej lige. Je to výborná liga, bolo by to pre mňa zaujímavé. Teraz potrebujem dovolenku, povedal som to aj svojmu agentovi. Potom máme čas. Ak by sa pre mňa nenašiel žiadny klub, nemám problém si vziať dovolenku aj šesť mesiacov.

Je v trnavskom kádri hráč, ktorého by ste si vedeli predstaviť so sebou aj vo vašom novom klube?

- O tom nemôžem rozprávať, je tu veľa výborných hráčov. Baviť sa môžeme o mladších futbalistoch, no v tejto lige nie je reálne veľa hráčov, ktorí by mohli hrať druhú nemeckú ligu. Vo futbale však platí, že sa človek vždy stretne dvakrát. Ktovie, možno ja a napríklad Erik Jirka ešte niekedy budeme spolu.

Neplatí to ani v prípade Yasina Pehlivana?

- Yasin je môj kamarát, budeme kamaráti celý život. V dôležitom momente jeho a mojej kariéry sme si pomohli. Je to pekné, povedal som mu to, ja a Yasin máme isté miesto v histórii slovenského futbalu. Prišli sme do mužstva ktoré nevyhráva, boli sme tu presne jeden rok. Po jednom roku sme rozbili ligu a ideme preč. Dúfam že ľudia si o päť rokov budú pamätať, kto tu bol. Jeho nemajú radi a mňa tiež. Ľudia si spomenú, že to bol veľký hráč, ktorý tu hrával a tréner takisto nebol zlý. Dúfam, že podpíše dobrú zmluvu. Potrebuje dva-tri roky zarábať peniaze. Myslím si. že za normálnych okolností bude mať ponuky aj z prvej tureckej ligy.

Kedy ste hráčom oznámili, že v Trnave na poste trénera končíte?

- Dnes ráno. Niečo zrejme tušili. Boris Godál alebo Yasin Pehlivan vedeli pravdu asi tri dni dozadu. Tým som to povedal. Zápas proti Dunajskej Strede bol pre mňa mentálny koniec. Emotívne som bol preč. Dúfam, že to čo som zažil tu, zažijem ešte niekedy vo svojej kariére. Všetci mi povedali aké to bude, no bolo to oveľa viac. Vyhrať titul je vždy niečo špeciálne, vyhrať ho tu s Trnavou je úplne niečo iné.

Bude vás to do Trnavy naďalej ťahať? Aj keď len na návštevu?

- Určite!. Veľakrát som povedal, títo hráči sú ako moji bratia. Čo pre mňa urobil tento rok Boris Godál, na to nikdy nezabudnem. A takisto veľa iných hráčov. Určite ich budem chcieť vidieť opäť. Trnava nie je ďaleko od Viedne. Môj realizačný tím a ja sme spolu žili a bývali jeden rok. Prídu aj oni do Viedne a ja prídem takisto sem. Štvrtok sa sem vrátim opäť, ideme na spoločný obed a potom na dovolenku.

Za rok ste sa zvládli naučiť hovoriť po slovensky celkom slušne. Budú nejaké slová, alebo vety, ktoré vám navždy zostanú v hlave? Napríklad malý nudný pohár, alebo Titul je náš...?

- Moja slovenčina nie je výborná, ja som sa snažil naučiť váš jazyk. Chcel som ukázať krajine rešpekt. Viem, že to nie je ľahké. Nechcem povedať, že ľudia ktorí to neurobia nemajú rešpekt. Som mladý, mám trochu talent na jazyky. Vetu titul je náš si určite zapamätám. Posledné dva týždne som to kričal najčastejšie s chalanmi. Na to nemôžem zabudnúť.