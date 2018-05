Na pokutu pre El Maestra vyzbierali peknú sumu, našli sa aj štedrí darcovia

Informáciu o vyzbieranej sume priniesla stránka Ultras Spartak Trnava na facebooku.

15. máj 2018 o 23:07 Igor Tabiš

Od neprimerane vysokej pokuty pre trénera Spartaka Trnava Nestora El Maestra ubehol už nejaký ten piatok. Po tom, čo disciplinárna komisia SFZ vyniesla rozsudok nad srbským trénerom sa fanúšikovia Spartaka okamžite postavili za svojho trénera.

Dar pre El Maestra: fanúšikovia boli štedrí

S pokutou 6 000 eur sa mu rozhodli pomôcť, zorganizovali zbierku na dar pre El Maestra. Každý priaznivec mohol do urny nachádzajúcej sa v klubovom fanshope prispieť dobrovoľnou sumou, ktorá mala poslúžiť na zaplatenie pokuty. „Pokutu budem platiť sám, aj keď 6000 eur je naozaj veľká suma. Našťastie som pracoval aj predtým, ako som prišiel do Trnavy, takže to hádam nejako uhradím. Od fanúšikov je to veľmi pekné gesto a my musíme z vyzbieraných peňazí spraviť niečo pekné pre mládež alebo pre Trnavu,“ reagoval dávnejšie El Maestro na pekné gesto fanúšikov klubu.

Ultras Spartak Trnava dnes informoval na svojom facebookovom profile, že celkovo sa podarilo vyzbierať 1 690 eur. Našli sa aj ľudia, ktorých dar pre trénera bol naozaj štedrý. Jedným z nich bol aj fanúšik Pavol z Kežmarku.

Fanúšik Pavol z Kežmarku prispel sumou 50 eur. (zdroj: FC Spartak Trnava)

Ako informuje Ultras Spartak Trnava na svojej stránke, suma by mala byť odovzdaná do rúk trénera v najbližších dňoch.