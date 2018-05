Trnavčania sa sťažujú na nepokosenú trávu v meste

Primátor Peter Bročka nepopiera problémy, ľudí žiada o trpezlivosť.

13. máj 2018 o 16:36 SITA

TRNAVA. Niektoré časti Trnavy sú nepokosené, tráva tam siaha aj vyše kolien. Primátor Peter Bročka hovorí o krízovej situácii a ľudí, ktorí sa na vysokú trávu sťažujú, žiada o pochopenie a trpezlivosť. Najväčší problém je v časti Trnava – juh, do ktorej patrí aj sídlisko Linčianska.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Odstúpili od zmluvy

,,Zazmluvnená firma nám oznámila, že od zmluvy na kosenie v tejto časti mesta odstupuje, pretože sa im často ničila technika, ktorá už mala svoje roky. Časť Linčianskej preto začalo kosiť mesto cez svoju Správu kultúrnych a športových zariadení, časť spoločnosť Stefe,“ povedal Bročka.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Na priechod vedľa školy upozorňovali pred rokmi. Nič sa doteraz nezmenilo

Neplánovaný presun techniky a zamestnancov z centra mesta zasa spôsobil meškanie kosenia v tejto časti, napríklad na Ulici Podjavorinskej či Hospodárskej. Na vysokú trávu sa sťažujú aj obyvatelia Prednádražia. Spoločnosť FCC, ktorá tam kosenie zabezpečuje, sa podľa primátora vyhovára na nedostatok ľudí.

V regióne Trnavy je rekordne nízka nezamestnanosť a kosenie nie je práca, ktorá by lákala. Bročka argument o nedostatku ľudí akceptuje len čiastočne, ľudí treba podľa neho zaplatiť. Mestská Správa kultúrnych a športových zariadení platí koscom osemsto eur v hrubom, zarobiť viac si môžu nadčasmi.

Kosenie sídlisk sa už končí

Prvé tohtoročné kosenie sídlisk by malo skončiť v najbližších dňoch. Bročka však nevylučuje, že v niektorých častiach mesta sa môžu ešte objaviť lokálne problémy, ktoré majú ľudia nahlásiť na mestský úrad. Budúcnosť v starostlivosti o zeleň nie je podľa primátora v externých firmách, ale skôr v mestskej firme. O to viac, že takáto firma by mala pre zamestnancov využitie aj v zime, keďže samosprávam najnovšie pribudla povinnosť starať sa o chodníky.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Trnavský rínek sa skončil, ďalší bude v októbri +foto

Kosenie v Trnave čiastočne zdržujú aj samotní obyvatelia, ktorí zastavujú pracujúcich koscov. „Ľudia majú potrebu koordinovať ich činnosť, radiť im čo a ako majú robiť. Takéto rozhovory prácu zbytočne zdržujú,“ skonštatoval primátor Bročka.

V celom meste sú naplánované štyri kosby na sezónu, v centre a exponovaných miestach sa kosí častejšie. Radnica sa podľa primátora prispôsobí aktuálnym podmienkam a ak sa ukáže potreba kosiť častejšie, tak nebude problém. Tak skoro ako v tomto roku sa podľa Bročku nikdy predtým nekosilo.