Bouchardová, Zvonareva, Petkovičová či Schmiedlová.... Do Trnavy mieria tenisové esá

Najväčší ženský tenisový turnaj na Slovensku opäť otvorí v Trnave svoje brány. Na EMPIRE Slovan Open sa chystajú veľké tenisové mená.

10. máj 2018 o 13:01 Stanislav Cibulka

TRNAVA. Už v sobotu štartuje kvalifikáciou najväčší ženský tenisový turnaj na Slovensku, ktorý zároveň slávi jubilejný desiaty ročník.

TC EMPIRE odštartoval históriu tohto turnaja v roku 2009, kedy sa volal EMPIRE Trnava Cup s dotáciou 25 000 dolárov. O dva roky neskôr, teda v roku 2011, už bol turnaj dotovaný sumou 50 000 dolárov a v roku 2013 bol na základe spolupráce s Tenisovým zväzom premenovaný na EMPIRE Slovan Open s dotáciou 75 000 dolárov.

Meno turnaja získavalo vo svete stále väčší „šmrnc“ a zúčastňovali sa ho stále známejšie hráčky. V roku 2015 tak už jeho dotácia stúpla na 100 000 dolárov a trvá dodnes. Zatiaľ ...V TC EMPIRE sa netaja ambíciou stále rásť.

(zdroj: STC)

Aj pred kamerami

Tohtoročný turnaj sa začína sobotňajším prvým kolom kvalifikácie. Kvalifikačný pavúk má 32 hráčok, štyri postúpia hlavnej súťaže, ktorá začína v pondelok. Dvojhra aj štvorhra. Štvrťfinálové stretnutia dvojhry a asemifinálové štvorhry sú na pláne v piatok, v sobotu sa diváci môžu tešiť na semifinále dvojhry a finále štvorhry, no a v nedeľu o 12.30, aj opred kamerami RTVS sa odohrá finále dvojhry. Počas týždňa nebudú samozrejme chýbať rúzne akcie, diváci majú vstup zdarma.

Zvučné tenisové mená

Nie len Trnavčania, ale aj všetci milovníci tenisu sa tak môžu v Trnave tešiť na zvučné tenisové mená, ako Belgičanka Yanina Wickmayerova, Ruska Vera Zvonarevová, Kanaďanka Eugenie Bouchardová, Nemka Andrea Petkovičová, Češka Denisa Allertová a samozrejme slovenské hráčky Anna Karolína Schmiedlová, Viktória Kužmová, Rebecca Šramková, či Tereza Miháliková.

Jediná slovenská víťazka

Práve Anna Karolína Schmiedlová je zatiaľ jedinou Slovenkou, ktorá sa tešila na tomto turnaji z celkového triumfu. Podarilo sa jej to v roku 2014, keď v pondelkovom finále (v nedeľu nedovolil odohrať finále dážď) zdolal Češku Barboru Záhlavovú Strýcovú.

Karolína Schmiedlová. (zdroj: TASR)

„Je to už dávnejšie, ale bolo to pre mňa veľké víťazstvo. Posunulo ma to vpred. Išlo o prvý veľký turnaj ITF kategórie, ktorý som vtedy vyhrala. Dovtedy to bol môj najcennejší titul. Cenný bol aj preto, že sa vtedy v Trnave konal silne obsadený turnaj. Mám na to najlepšie spomienky, k čomu prispel aj fakt, že som hrala doma na Slovensku,“ zaspomínala si Schmiedlová pre turnajový buletín.

Šramková po zranení

V úplne odlišnej situácii bude do turnaja vstupovať aj ďalšia Slovenska Rebecca Šramková. Tá sa na spomínanom turnaji prebojovala v roku 2016 do semifinále, ale momentálne prichádza na turnaj po zranení. „Ja som na turnaj začala trénovať v pondelok, keďže dovtedy ma limitovalo zranenie. Myslím si však, že sa dostatočne stihnem pripraviť a verím, že sa mi podarí napraviť si reputáciu z minulého roka, kedy som skončila až príliš skoro. Konkurencia je tento rok naozaj veľká, ale stále je to ženský tenis a vždy sa dá vyhrať,“ prezradila Šramková.

(zdroj: STC)

Zvonareva sa už v pripravuje

Rovnako po zranení sa chce na najväčšom slovenskom turnaji naštartovať aj niekdajšia druhá hráčka sveta a finalistka Wimbledonu a US Open z roku 2010 Ruska Vera Zvonarevova. „Pred niekoľkými týždňami som sa zranila v Číne. Premýšľala som, ako sa čo najlepšie pripraviť a nakoniec som do Trnavy prišla skôr. Je tu výborné zázemie, všetko pokope, výborná akadémia. Pripravovala som sa tu týždeň a som spokojná s tým, ako sa mi darilo. Konkurencia v ženskom tenise sa výrazne zvýšila v porovnaní, spred niekoľkých rokov. Medzi hráčkami od TOP 100 až do TOP 400 môže poraziť každá každú, rozhovorila sa Zvonarevova.

(zdroj: STC)

Ruská tenistka sa pred dvomi rokmi stala matkou a ako sama priznáva, je veľmi ťažké skĺbiť tenis s materstvom, no ak sa chce, dá sa to. „Je to pre mňa veľká výzva, záťaž a hlavne otázka na moje telo. Je to náročné skĺbiť, a aj preto si vyberám dostupnejšie turnaje. Tréningový proces prispôsobujem dcére, čo znamená, že buď trénujem skoro ráno, alebo poobede, keď má poobedný spánok. Veľmi mi pomáha manžel,“ prezradila.

Slovenské finále?

Organizátori sa už tešia na štart a okrem prajného počasia si želajú ešte jednu vec: „Budem veľmi rád, ak sa presadia slovenské hráčky. Po posledných rokoch a skúsenostiach sme videli, že to je veľký ťahák pre divákov. Odrazilo sa na návštevnosti aj na atmosfére. Máme najlepšie obsadený turnaj za všetky roky. Rozhodovať bude aktuálna forma, no verím, že sa na turnaji objaví aj čierny kôň,“ prezradil Tomáš Boleman, zástupca riaditeľa turnaja.

Žreb hlavného turnaja je na programe v nedeľu poobede.