Bodku za 45-ročným čakaním na titul dal hráč s rovnakým číslom na drese

Trnava čakala na titul 45 rokov, Marvin Egho hrajúci s týmto číslom na drese definitívne potvrdil pre Spartak zisk titulu.

6. máj 2018 o 15:32 Igor Tabiš

Pätnásť minút delí Spartak od zisku titulu, práve beží 76.minúta zápasu, Spartak vedie po góle Borisa Godála nad Dunajskou Stredou 1:0. Marvin Egho odrazu nachytá hosťujúceho brankára Maceja a získa loptu. Následne ju bez problémov pošle do prázdnej brány - 2:0! Obrovská eufória na štadióne Antona Malatinského, fanúšikovia oslavujú druhý gól svojho mužstva. Každému je jasné, že Spartak už vytúžený titul získa. Štyridsaťpäťročné čakanie na titul sa končí, bodku za týmto dlhým obdobím dáva symbolicky hráč s rovnakým číslom na drese. "V tejto lige sú dva tímy, proti ktorým sa mi hrá veľmi dobre – Slovan a Dunajská Streda. Trikrát som skóroval proti Dunajskej, dvakrát proti Slovanu. Pred zápasom som mal dobrý pocit. Dnes ma to ale nezaujíma, chceli sme vyhrať titul a to sa nám podarilo," snažil sa opísať tento obrovský úspech po zápase v šatni Marvin Egho.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Marvin Egho: Náš tréner z nás spravil tento tím

Prečítajte si tiež: Nestor El Maestro: Som najšťastnejší človek na svete

Zásluhu na tejto historickej sezóne klubu majú všetci hráči, celý realizačný tím na čele s trénerom El Maestrom. Vyzdvihovať jednotlivca po tak nádhernej tímovej sezóne by bolo zbytočné. Symbolicky to bol ale útočník Spartaka Egho, ktorý svojim gólom spečatil výhru Spartaka 2:0. Rakúsky útočník nosí na drese číslo 45, rovnako dlho čakali fanúšikovia Trnavy na majstovský titul. Osud alebo náhoda? Názor nech si spraví každý sám, na túto partiu hráčov sa v Trnave už nikdy nezabudne. "Nemáme žiadny hviezdny tím, nie je v tíme jeden hráč, vďaka ktorému by sme mali byť tam, kde sa dnes nachádzame. Náš tréner z nás spravil tento tím, je jeho veľkou súčasťou. Vie ako komunikovať s hráčmi, má výborné analýzy zápasov a vie nás výborne pripraviť na najbližší zápas. Je to najlepší tréner, ktorý ma doteraz trénoval," reagoval Egho v rozhovore pred niekoľkými dňami.

Oslavy boli veľkolepé

"Počul som od niektorých hráčov, že toto mesto je naozaj šialené čo sa týka futbalu. Vidím to na zápasoch, ktoré hráme vonku, koľko ľudí s nami vycestuje a fandí nám. Dúfam, že ak sa nám to podarí, tak to potom spoločne oslávime na jednej veľkej párty. Toto mesto si to zaslúži, ľudia tu milujú futbal a preto si zaslúžia titul," komentoval Egho ešte pred dôležitým zápasom proti Dunajskej Strede. A veľká párty to teda naozaj bola. Trnava sa v noci obliekla do červenej farby, fanúšikovia oslavovali tento úspech spolu so svojimi hráčmi v uliciach mesta do skorého rána. Tak dlhé čakanie si to predsa zaslúžilo, rovnako tak ako samotný Spartak a jeho fanúšikovia.