Nestor El Maestro: Som najšťastnejší človek na svete

Najmladší tréner vo Fortuna lige získal vo svojej prvej sezóne v pozícii hlavného trénera so Spartakom Trnava majstrovský titul.

5. máj 2018 o 21:19 Igor Tabiš

Spartak Trnava po výhre 2:0 nad Dunajskou Stredou spečatil zisk majstrovského titulu, 45-ročné čakanie na tento pohár je konečne minulosťou. „Som najšťastnejší človek na svete. To, že je Trnava majster, je najväčšia senzácia v modernej histórii slovenskej ligy. Dúfam, že si všetci pamätáte to, čo ste povedali na začiatku sezóny, že pre nás bude veľmi ťažké dostať sa do prvej šestky. Že máme menšiu kvalitu ako minulý rok. Nechcem povedať, že to vtedy nebola pravda, možno áno. Všetci spolu sme urobili neuveriteľnú prácu, preto sme majstri. Od majiteľa, cez kustóda až po šoféra autobusu," neskrýval radosť v šatni po zápase tréner El Maestro.

“ "Pravda je, že Trnava nielen vyhrala titul tento rok, ale že Trnava túto ligu rozbila. Od prvého do posledného kola sme boli lídrom. Konkurencia nebola žiadna." „ Nestor El Maestro.

FC Spartak Trnava - majstri Fortuna ligy 2017/18

Mladý talentovaný manažér dokázal hneď vo svojej prvej sezóne v pozícii hlavného trénera pretaviť svoje dlhoročné skúsenosti do zisku majstrovského titulu. „Všetci sme boli výborní. Som veľmi hrdý, že presne v tomto roku keď som bol trénerom, sa nášmu majiteľovi podarilo konečne vyhrať túto najväčšiu trofej na Slovensku. Pána Poóra mám rád, sme veľmi podobní. Jeho takisto ako mňa veľa ľudí nemá rád na Slovensku. Dvadsaťpäť rokov investoval okrem peňazí do klubu aj svoje srdce, veľmi ľúbi Trnavu a je neuveriteľne šťastný. Ja som šťastný rovnako za neho. Ja som tu bol najmenej dôležitý, to čo urobili naši hráči je neuveriteľné. Dúfam že teraz konečne poviete pravdu. Videli sme tu počas celej sezóny, aké výkony podával Godál, Pehlivan, Greššák, Sloboda, Čanturišvili, Egho, Kadlec, Čonka, Tóth a ďalší. Bolo to neuveriteľné, ako hrali celú sezónu. Dúfam že to konečne niekto napíše. Som veľmi šťastný (smiech)," vysvetľoval El Maestro.

Tlak z vonku na mužstvo bol obrovský

Pred sezónou by na jeho mužstvo ale nestavil nik. „Bol som veľmi nervózny, že polovica mužstva odišla preč. Tí hráči by tu teraz hrali, či už Schranz, Čogley, Tambe, Mikovič, Halilovič. Bolo to veľmi dôležití hráči. Spoločná práca bola výborná, môj brat (Nikon pozn. red.) odviedol výborný skauting. Robí to lepšie, ako ostatní. S pánom Hoftychom sme spravili mužstvo, ktoré funguje. Dúfam, že poviete pravdu. Pravda je, že Trnava nielen vyhrala titul tento rok, ale že Trnava túto ligu rozbila. Od prvého do posledného kola sme boli lídrom. Konkurencia nebola žiadna, teraz na konci tu bola trošku nervozita. Ten tlak zvonku na nás bol obrovský, najmä na mňa, to čo robili iné mužstvá je neuveriteľné. To sme zvládali, na ihrisku sme nemali konkurenciu. Sezóna sa skončila dva kolá pred koncom, pre fanúšikov to je možno trošku nudné. Bolo jasné v novembri a februári, že Trnava bude majster. Toto je pre mňa neuveriteľné, to som neočakával. Skôr som čakal, že budeme mať väčšiu konkurenciu," opísal svoje pocity El Maestro.

El Maestro v titul veril na začiatku sezóny

Spartak postupnými krokmi kráčal za ziskom titulu, čím menej kôl do konca súťaže, tým bola jeho šanca na zisk titulu väčšia a väčšia. „Po druhom kole v Podbrezovej som chalanom povedal, že môžeme mať veľmi špeciálnu sezónu. Po jedenástom kole, keď sme doma porazili Dunajskú Stredu 2:0 a odohrali sme jeden celý cyklus ligy sme viedli tabuľku ako jasný líder. Po tom zápase som chalanom povedal, že to nepovieme nahlas, ale že môžeme byť majstrom v tomto ročníku. Nikto tomu neveril. Teraz to už je nepodstatné (úsmev)," objasnil El Maestro.

O majstrovi Fortuna ligy je rozhodnuté v predstihu. „Pre nás sezóna skončila. Máme ešte dva zápasy, pokúsime sa ich hrať profesionálne. Pre nás sú to tréningové zápasy, dnes sa sezóna skončila a sme majstri. Na Dunajskú Stredu máme teraz náskok jedenásť bodov. Tento rok sme konkurenciu nemali, nasledujúci rok bude komplikovanejší. Slovan má najdrahšie mužstvo v histórii slovenskej ligy, mali ho aj tento rok. Keď tu ale budem, Trnava bude opäť majster," dodal na záver El Maestro.