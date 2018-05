El Maestro vie o roku 1997. Zápas musíme zvládnuť všetci spolu, tvrdí

Na Spartak čaká v sobotu najdôležitejší zápas za posledné roky. Dôležitejší sa hral hádam iba v roku 1997 v Rimavskej Sobote.

3. máj 2018 o 11:46 Stanislav Cibulka

TRNAVA. A ten si doteraz pamätá každý fanúšik. Dokonca o ňom už čo to vie aj tréner Bílich Andelov Nestor El Maestro. „Viem niečo o roku 1997, povedali mi to. Trnava má veľkú históriu a do nej patrí aj rok 1997,“ priznal.

Rešpekt voči D. Strede

Teraz sú však spartakovci v úplne inej situácii. Prípadná prehra by ich o titul neobrala a dostali by ďalší pokus na nápravu. Nikto si to však v kabíne Spartaka nepripúšťa.

„Pripravujeme sa na zápas, ako na každý iný a chceme vyhrať. Všetci poznajú situáciu. Samozrejme, sme motivovaní, možno trošku nervózni, čo ale nemusí byť zlé. Vieme, čo musíme urobiť a v sobotu sa o to pokúsime. Pred každým súperom máme rešpekt. Ako vždy sa musíme pokúsiť zvíťaziť a kontrolovať silné stránky súpera. Tých má Dunajská Streda veľa,“ tlmil emócie pred dôležitým duelom El Maestro a pokračoval v pozitívach pre súpera:

„Na začiatku sezóny som niekoľkokrát zopakoval, že Dunajská Streda sa mi ako mužstvo páči. Už druhý rok po sebe veľa investujú do futbalu. Majú veľa dobrých a drahých hráčov a na slovenské pomery majú aj dobrého trénera, ktorý priniesol novú energiu, víťaznú a bojovnú mentalitu. Všetci vieme, že Dunajská Streda je po Trnave mužstvo s najväčším progresom v tejto sezóne. Majú výbornú formu a v kalendárom roku 2018 sú, myslím, najlepším mužstvom. Bude to veľmi ťažké.“

Nevie, začo bol trest

Hoci sa mohol tešiť zo zisku titulu už počas uplynulej soboty, kedy sa Spartak predstavil na Pasienkoch, nestalo sa. Zápas musel pre trest od Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu sledovať iba na tribúne. V pozícii trénera premiérovo a ako sám priznal, nevie ani za čo.

„To sa stáva. Mne sa to stalo prvýkrát, aj keď neviem, za čo som sedel na tribúne, ale v poriadku. Deväťdesiat percent trénerskej práce sa podľa mňa urobí v týždni pred zápasom. Zvyšných desať môžete dokončiť v zápase, ale je to limitované. Myslím, že ak by som aj sedel na lavičke, výsledok by bol rovnaký. Nebolo to tak dôležité, iba čudné. Ako som povedal, neviem, za čo som musel sedieť na tribúne.“

Platiť chcú fanúšikovia

Okrem trestu na jeden zápas obdržal aj pokutu 6000 eur a keďže futbalovej verejnosti po celom Slovensku sa zdá pokuta privysoká, fanúšikovia sa rozhodli „zatiahnúť“ to za neho prostredníctvom zbierky. Podľa dostupných informácii je už vyzbieraná slušná suma a El Maestro si fanúšikovskú aktivitu pochvaľuje.

„Pokutu budem platiť sám, aj keď 6000 eur je naozaj veľká suma. Našťastie som pracoval aj predtým, ako som prišiel do Trnavy, takže to hádam nejako uhradím. Od fanúšikov je to veľmi pekné gesto a my musíme z vyzbieraných peňazí spraviť niečo pekné pre mládež alebo pre Trnavu,“ prezradil.

Už v piatok na tréningu

Na poriadnu podporu sa môžu hráči tešiť nie len v sobotu, kedy ich bude z tribún dopredu hnať takmer 17 000 divákov, ale aj v piatok na tréningu. Fanúšikovia sa totiž pred dôležitým zápasom chystajú Spartaku dodať energiu fandením aj počas tréningu.

„Je to pekné. V Nemecku je každý tréning otvorený. Taktické veci neriešime v piatok na tréningu, takže to bude v pohode. Bude trošku atmosféra, bude sa aj chlapcom lepšie trénovať,“ prijal tento fakt s pokojom El Maestro.

Verí fanúšikom

Po ligovom zápase so Slovanom vychválil fanúšikov a časť najtesnejšej výhry pripísal aj ich fandeniu. Aj preto mu prišlo komické, keď sa ho novinári opäť opýtali, či bude fanúšikovská podpora niečím, čo by mohlo zlomiť odpor Dunajskej Stredy.

„Na Slovensku sa bežne pýtate na veci, ktoré sú vo futbale normálne. Pre mňa je normálne, že keď hráte doma, máte podporu divákov a pomôžu vám k lepšiemu výkonu. Očakávam to aj v sobotu a všetci spolu musíme tento zápas zvládnuť. V Trnave neplatí, že hráči nie sú zvyknutí hrať pred diváckou kulisou. Aj minulý rok a aj tento rok bolo viacero zápasov, v ktorých bola výborná atmosféra a veľa fanúšikov. Rovnako to platí o Dunajskej Strede. Dvakrát sme tam hrali a vždy bola výborná atmosféra. Myslím si, že budeme mať veľkú podporu a pomoc zo strany divákov,“ s presvedčením tvrdil El Maestro.

Prémie budú

A aké prémie čakajú na Spartak v prípade triumfu na Dunajskou Stredou a teda zisku titulu? To už tréner neprezradil. „Majstrovské prémie môžu byť motiváciou, osobne si však myslím, že nikto z hráčov pred a počas zápasu pred plným domom na peniaze nemyslí. Ale myslím, že nejaké prémie budú,“ dodal na záver s úsmevom.