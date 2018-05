Trnavčan Nebyla sa upísal anglickému West Ham United

Mladý futbalista Spartaka Trnava odchádza do Anglicka, kde bude obliekať dres slávneho klubu.

1. máj 2018 o 15:52 Igor Tabiš

Ofenzívny stredopoliar Spartaka Trnava Sebastián Nebyla sa stal hráčom anglického tímu West Ham United. Pre 16-ročného futbalistu nie je londýnsky klub neznámym prostredím, v minulosti tu absolvoval celkovo až tri skúšky. „Zmluvu som podpísal na dva roky. Pocity po podpísaní sú zmiešané. Niečo takéto som ešte nezažil. Všetko bolo perfektne zorganizované, na vysokej úrovni,“ povedal v rozhovore pre pre sportinak.sk Nebyla.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zaujali ho podmienky klubu

Prečítajte si tiež: Marvin Egho: Nemáme hviezdnych hráčov, El Maestro z nás spravil tento tím

O mladého futbalistu malo záujem hneď viacero klubov, bývalý hráč Spartaka sa ale rozhodol práve pre West Ham United. „Rozhodol som sa na základe mojich pocitov a odporúčania môjho agenta Emila Kovaroviča. Zaujali ma podmienky, v ktorých môžem trénovať a futbalovo rásť. Mám iba šestnásť rokov, no trénovať môžem už aj s U23, v ktorej pôsobia hráči, ktorí majú na svojom konte štarty v A-mužstve West Hamu. Napríklad, v pondelok so mnou trénovali bývalí reprezentanti Paul Konchesky a Matthew Upson. Vo West Hame som do 5. mája a potom idem na turnaj do Bermund. Do Anglicka sa sťahujem 1.júla," vysvetlil dôvody rozhodnutia Nebyla v rozhovore pre sportinak.sk

Trnave praje titul

Po vzore Šimona Kozáka odchádza zo Spartaku do zahraničia aj Nebyla. Mladík verí, že jeho klub bude oslavovať majstrovský titul už túto sobotu. „Verím v titul a dúfam, že ho budú oslavovať už po víkendovom zápase. Mám tam veľa kamarátov a celkovo mi bude chýbať aj mesto. Chcel by som sa tiež všetkým v klube poďakovať za ich podporu. Verím, že zmluva, ktorú som podpísal, bude prechodnou zmluvou smerom k A-mužstvu West Hamu,“ dodal na záver Sebastián Nebyla v rozhovore pre sportinak.sk