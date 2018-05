Marvin Egho: Nemáme hviezdnych hráčov, El Maestro z nás spravil tento tím

Rakúsky útočník takmer podpísal zmluvu v inom klube, zavolal mu ale Nestor El Maestro a všetko sa zmenilo.

1. máj 2018 o 13:31 Igor Tabiš

Sezóna sa vyvíja pre Spartak fantasticky. Napadlo vás pri prestupe, že sa môže stať niečo podobné?

- Pred mojim príchodom sem mi tréner zavolal. Nepoznal som slovenskú ligu veľmi dobre, nevedel som povedať, či je to náročná liga. Určite som nepredpokladal takýto priebeh sezóny. Náš tréner nám od prvého dňa vravel, že môžeme niečo podobné dokázať. Nikto tomu veľmi neveril, teraz je všetko inak a je to perfektné.

Ako si spomínate na svoje prvé dva góly vo Fortuna lige na ihrisku Podbrezovej?

- Bolo to úžasné, do Podbrezovej sme cestovali dva a pol hodiny. Odohrali sme tam zápas, ktorý sme vyhrali 2:1. Skóroval som oba góly. Bolo to na začiatku sezóny, brali sme to ako dobrý štart do ligy.

Vedeli ste pred svojim príchodom na Slovensko niečo o našej lige?

- Ako som povedal predtým, nevedel som toho veľa. Poznal som tu zopár hráčov. V Rakúsku nie je možné, pozrieť si zápasy slovenskej ligy v televízii. Skôr som sa niečo dočítal v novinách. Vedel som iba, že Žilina má dobrý tím.